Tối 2-9, Hà Nội bắn 3.600 quả pháo hoa tầm cao

Ngày 22-8, UBND TP Hà Nội đã ban hành kế hoạch về tổ chức bắn pháo hoa nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2-9-1945 – 2-9-2025).

Theo đó, trên địa bàn TP Hà Nội có 5 điểm bắn pháo hoa với 6 trận địa. Cụ thể, bắn pháo hoa tầm cao kết hợp tầm thấp và hỏa thuật (2 trận địa): trận địa số 1 trước trụ sở tòa soạn Báo Hà Nội Mới và trận địa số 2 trước Bưu điện Hà Nội (phường Hoàn Kiếm).

Hà Nội tổ chức 5 điểm bắn pháo hoa vào tối 2-9

4 trận địa bắn pháo hoa tầm cao kết hợp tầm thấp, gồm: trận địa số 1 tại Đảo dừa, Công viên Thống Nhất (phường Hai Bà Trưng); trận địa số 2 trước Cung Thể thao dưới nước, Khu Liên hợp thể thao Quốc gia (phường Từ Liêm); trận địa số 3 tại Vườn hoa Lạc Long Quân (phường Tây Hồ); trận địa số 4 tại hồ Văn Quán (phường Hà Đông). Theo kế hoạch, pháo hoa tầm cao có tổng số 3.600 quả (mỗi trận địa 600 quả); pháo hoa tầm thấp tổng số 540 giàn (mỗi trận địa 90 giàn).

Thời gian bắn trong 15 phút, từ 21 giờ đến 21 giờ 15 phút ngày 2-9.

UBND TP Hà Nội yêu cầu Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội chủ trì, hiệp đồng với Công an TP Hà Nội chỉ đạo chặt chẽ công tác tuần tra, canh gác, giữ vững an ninh trật tự, an toàn xã hội, phòng chống cháy nổ, bảo đảm an toàn tuyệt đối trước, trong và sau khi bắn pháo hoa tại các điểm bắn.

UBND các phường: Hoàn Kiếm, Từ Liêm, Tây Hồ và Hai Bà Trưng làm tốt công tác tuyên truyền cổ động, tổ chức các hoạt động biểu diễn văn hóa, nghệ thuật phục vụ nhân dân tại các điểm bắn pháo hoa; bảo đảm các phương án xử lý kịp thời khi có tình huống xảy ra.

MINH KHANG