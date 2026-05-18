Trung đoàn 251 hướng đến chính quy, hiện đại

Trải qua 14 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành (14-5-2012 – 14-5-2026), Trung đoàn 251, Vùng 2 Hải quân đã không ngừng phát triển vững mạnh, hoàn thành tốt và xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, khẳng định vai trò là lực lượng quan trọng trong quản lý, bảo vệ chủ quyền biển, đảo, thềm lục địa phía Nam của Tổ quốc.

Phát huy truyền thống

Từ một đơn vị còn nhiều khó khăn về tổ chức biên chế, cơ sở vật chất, trang bị kỹ thuật và kinh nghiệm thực tiễn, đến nay Trung đoàn đã từng bước xây dựng nền nếp chính quy, nâng cao chất lượng huấn luyện, khả năng sẵn sàng chiến đấu, làm chủ nhiều loại vũ khí trang bị kỹ thuật hiện đại; giữ vững ổn định chính trị nội bộ, xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu, đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”.

Quán triệt sâu sắc các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; đặc biệt là tinh thần Nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, Đảng ủy, Chỉ huy Trung đoàn 251 đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai đồng bộ nhiều chủ trương, giải pháp phù hợp với đặc điểm nhiệm vụ của đơn vị Hải quân làm nhiệm vụ trên vùng biển trọng điểm phía Nam.

Trung đoàn đã xây dựng con người hiện đại - trung tâm của chuyển đổi số trong đơn vị. Theo đó, cấp ủy, chỉ huy các cấp tập trung giáo dục, xây dựng cho cán bộ, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị vững vàng, tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và Nhân dân; có phẩm chất đạo đức, nhân cách quân nhân cách mạng trong thời đại số; có ý thức tổ chức kỷ luật cao, tinh thần trách nhiệm và khát vọng cống hiến.

Kết hợp giữa quan sát truyền thống và khí tài hiện đại giúp cán bộ, chiến sĩ Trạm Ra đa Côn Đảo, Trung đoàn 251 quản lý chặt chẽ tình hình trên biển

Đơn vị chú trọng đổi mới phương pháp giáo dục chính trị theo hướng trực quan, số hóa, tăng tính tương tác; kết hợp chặt chẽ giữa giáo dục truyền thống với ứng dụng công nghệ thông tin, bài giảng điện tử, video mô phỏng, thư viện số, nền tảng học tập trực tuyến. Mô hình “Chính trị viên số” được triển khai trong thời gian qua đã góp phần đổi mới phương pháp tiến hành công tác đảng, công tác chính trị, giúp đội ngũ cán bộ chính trị nâng cao năng lực quản trị, kỹ năng điều hành, khả năng nắm bắt tư tưởng bộ đội nhanh chóng, chính xác và hiệu quả hơn.

Chuyển mình mạnh mẽ theo hướng chính quy, hiện đại

Trung đoàn tích cực xây dựng đội ngũ cán bộ có tư duy đổi mới, năng lực số, khả năng sử dụng thành thạo các phần mềm quản lý, điều hành công việc, khai thác cơ sở dữ liệu dùng chung; từng bước hình thành phương pháp làm việc khoa học, hiện đại, giảm hội họp hành chính, nâng cao hiệu quả xử lý công việc trên môi trường số.

Quá trình thực hiện, đơn vị đặc biệt coi trọng xây dựng văn hóa số, tác phong chính quy hiện đại cho bộ đội; gắn chuyển đổi số với cải cách hành chính quân sự, chuẩn hóa quy trình công tác, nâng cao chất lượng chỉ huy điều hành. Qua đó góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ, quân nhân chuyên nghiệp, chiến sĩ có tri thức quản trị, năng lực thực tiễn, phong cách làm việc chuyên nghiệp, đáp ứng yêu cầu xây dựng Quân chủng Hải quân hiện đại.

Xây dựng đội ngũ cán bộ có năng lực số, thành thạo công nghệ, đáp ứng yêu cầu xây dựng Hải quân hiện đại

Là đơn vị thực hiện nhiệm vụ quản lý, bảo vệ vùng biển trọng điểm, Trung đoàn 251 luôn xác định huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu là nhiệm vụ trung tâm. Trong điều kiện tác chiến hiện đại trên biển với yêu cầu xử lý thông tin nhanh, chính xác, cường độ cao, việc ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo trong huấn luyện trở thành yêu cầu tất yếu.

Những năm qua, đơn vị đã tập trung ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý, điều hành huấn luyện; số hóa hệ thống giáo án, bài giảng, sơ đồ, mô hình học cụ; xây dựng ngân hàng dữ liệu huấn luyện dùng chung phục vụ tra cứu, học tập và bồi dưỡng cán bộ. Đặc biệt, Trung đoàn chú trọng xây dựng phương pháp quan sát, trinh sát hiện đại trên biển thông qua khai thác hiệu quả hệ thống radar, khí tài quang điện tử, thiết bị quan sát ban đêm, hệ thống thông tin liên lạc số và các phương tiện trinh sát kỹ thuật hiện có. Việc kết hợp giữa quan sát truyền thống với ứng dụng công nghệ số đã góp phần nâng cao năng lực phát hiện mục tiêu từ xa, quản lý chặt chẽ tình hình trên biển, phục vụ hiệu quả nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu và bảo vệ an toàn các hoạt động kinh tế biển.

Thủ trưởng các cấp tham quan mô hình sáng kiến cải tiến kỹ thuật, ứng dụng công nghệ vào mô phỏng tác chiến tại đơn vị

Đơn vị duy trì nghiêm chế độ trực chỉ huy, trực sẵn sàng chiến đấu kết hợp ứng dụng hệ thống thông tin liên lạc hiện đại, bảo đảm thông suốt trong mọi tình huống.

Việc chuẩn hóa quy trình công tác, xây dựng tác phong làm việc khoa học, đúng giờ, chính xác, hiệu quả đã tạo chuyển biến rõ nét trong xây dựng nền nếp chính quy. Đặc biệt, việc ứng dụng công nghệ số trong công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, quản lý tư tưởng bộ đội, nắm bắt dư luận nội bộ đã góp phần nâng cao hiệu quả công tác đảng, công tác chính trị; xây dựng môi trường văn hóa quân sự lành mạnh, đoàn kết, kỷ luật, trách nhiệm.

Thời gian tới, Trung đoàn 251 tiếp tục quán triệt sâu sắc chủ trương của Đảng, Quân đội về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; tập trung xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao, nâng cao năng lực số cho đội ngũ cán bộ; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ vào mọi mặt công tác; phát huy hiệu quả mô hình “Đơn vị số”, từng bước hình thành môi trường quản lý, chỉ huy, huấn luyện hiện đại, thông minh.

Với quyết tâm chính trị cao, tinh thần chủ động đổi mới, sáng tạo, cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 251 sẽ tiếp tục tạo bước chuyển biến mạnh mẽ trong xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”, góp phần cùng Quân chủng Hải quân bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc trong tình hình mới.

Đại tá Lê Viết Hào

Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Trung đoàn 251, Vùng 2 Hải quân