Mạch nguồn văn hóa Hồ Chí Minh trong dòng chảy nửa thế kỷ - Bài 3: Dám nghĩ, dám làm, dám đột phá

Với nhiều người lao động TPHCM, những mẩu chuyện hay, xúc động về đức tính của Bác Hồ luôn là động lực để họ thay đổi cách làm việc, chủ động sáng tạo và nỗ lực hoàn thành tốt hơn từ những việc nhỏ nhất trong xưởng máy mỗi ngày.

Tiếp thêm động lực

Những ngày này, các dây chuyền sản xuất trong nhà máy của Công ty TNHH Nidec Việt Nam (Khu Công nghệ cao TPHCM) đang tăng tốc để kịp các đơn hàng. Ở bộ phận hệ thống, việc quản lý thiết bị cũng diễn ra rất thuận lợi nhờ sáng kiến “Xây dựng hệ thống quản lý thiết bị sản xuất (AMS)” được các công nhân, kỹ sư thực hiện trước đó.

Anh Nguyễn Đức Tùng, nhân viên Phòng hệ thống thông tin, Công ty TNHH Nidec Việt Nam, chia sẻ, trước khi sáng kiến được áp dụng vào sản xuất, việc kiểm kê mất nhiều thời gian, tốn nhân lực và dữ liệu không được cập nhật kịp thời. Với yêu cầu thúc đẩy chuyển đổi số và nhận thấy những khó khăn trong công việc, anh và bộ phận công nghệ của đơn vị đã chủ động nghiên cứu và triển khai hệ thống AMS nhằm số hóa việc quản lý tài sản bằng mã QR và thiết bị Android.

Sau khi triển khai hệ thống AMS cho hơn 10.000 thiết bị trong nhà máy, thời gian kiểm kê đã được rút ngắn từ 3 tháng xuống còn 1 tháng; giảm 8 công lao động cho mỗi kỳ kiểm kê. Đồng thời, việc tự nghiên cứu và phát triển hệ thống nội bộ giúp công ty tiết kiệm khoảng 200 triệu đồng chi phí thuê ngoài phát triển phần mềm. Ngoài hiệu quả chi phí trực tiếp, hệ thống còn nâng cao tính minh bạch trong quản lý thiết bị, giảm thời gian tìm kiếm, hỗ trợ nhanh cho sản xuất và tạo nền tảng cho chuyển đổi số nội bộ của nhà máy. Cũng xuất phát từ công việc thực tế hàng ngày, thấy những khâu làm việc còn thủ công, khó khăn, anh Tùng lại cùng đồng nghiệp nghiên cứu ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số để giảm thao tác, rút ngắn công đoạn, giúp công việc hiệu quả và nhẹ nhàng hơn.

Anh Tùng chia sẻ, là người trẻ, làm việc trong môi trường năng động nên anh luôn cố gắng, nỗ lực nghiên cứu để công việc ngày một tốt hơn. “Tại công ty đã xây dựng Không gian văn hóa Hồ Chí Minh. Tôi và đồng nghiệp được tiếp cận các đầu sách, câu chuyện về Bác. Qua tấm gương của Bác, tôi đối chiếu với bản thân và suy nghĩ về cách làm việc của mình. Đặc biệt, tinh thần dám nghĩ, dám làm của Bác giúp tôi có thêm động lực để dám thay đổi tốt hơn trong công việc hàng ngày tại đơn vị”, anh Tùng chia sẻ.

Từ một sáng kiến nhỏ trong xưởng sản xuất như của anh Tùng và đồng nghiệp, cho thấy tinh thần “dám nghĩ, dám làm” được hình thành trong từng công việc hàng ngày của người công nhân, lao động. Chính việc học và làm theo Bác một cách thực chất đã thôi thúc người lao động không ngại khó, chủ động tìm cách làm tốt hơn trong công việc.

Chủ tịch Công đoàn Công ty TNHH Nidec Việt Nam Lưu Kim Hồng cho biết, từ khi Không gian văn hóa Hồ Chí Minh được xây dựng và đặt tại phòng công đoàn, mỗi ngày có rất nhiều công nhân ghé qua đọc sách. Theo ông Hồng, có người chỉ tranh thủ ghé qua mượn sách về đọc, có người ở lại lâu hơn để chiêm nghiệm, tìm hiểu về cuộc đời Bác Hồ và người thợ cả - Chủ tịch Tôn Đức Thắng. Cũng tại không gian này, nhiều hoạt động chăm lo người lao động khó khăn được công đoàn công ty tổ chức thực hiện.

Điểm tựa tinh thần

Kết thúc một ngày làm việc tại phân xưởng, khi nhiều công nhân vội vã trở về phòng trọ sau ca dài, chị Trần Thị Trúc Ly (sinh năm 1991, quê Đồng Tháp), bộ phận kho tại Công ty TNHH Kỹ nghệ cửa Ý - Á Châu (phường Tân Hiệp, TPHCM), chọn nán lại thêm ít phút. Cùng vài người bạn chung xưởng, chị bước lên khu văn phòng công ty, nơi có một không gian đặc biệt mà họ đã quen gọi bằng cái tên giản dị: “góc của Bác”. Trong căn phòng làm việc khoảng 20m2, di ảnh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, cố Đại tướng Võ Nguyên Giáp và cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được đặt trang trọng trên bàn thờ. Không gian ấy tuy nhỏ nhưng luôn tạo cảm giác tĩnh lặng, tách biệt với âm thanh máy móc và nhịp làm việc hối hả bên ngoài. Chị Ly nhẹ nhàng thắp vài nén hương, đứng lặng trong giây lát. Với chị và nhiều công nhân, đây không chỉ là một nghi thức, mà còn là khoảng thời gian để tự nhìn lại mình sau một ngày lao động. Mỗi lần lên đây, chị thấy lòng mình chùng lại, suy nghĩ nhiều hơn.

Liền kề khu vực thờ tự là không gian rộng khoảng 100m2 được bố trí làm nơi trưng bày sách, tài liệu về cuộc đời và sự nghiệp của Bác Hồ. Những kệ sách ngay ngắn, những tập tư liệu, hình ảnh được sắp xếp gọn gàng. Sau giờ làm, không ít công nhân đã chọn ở lại, lật giở từng trang sách thay vì cầm điện thoại hay vội vàng rời đi. Chị Ly kể, trước đây, việc tìm hiểu về Bác Hồ hay các bậc lãnh đạo tiền bối chủ yếu chỉ qua sách báo. Từ khi công ty bố trí Không gian văn hóa Hồ Chí Minh, chị và đồng nghiệp có điều kiện tiếp cận nhiều hơn, sâu hơn.

“Có những câu chuyện về Bác rất giản dị, nhưng đọc rồi lại thấy mình cần sống và làm việc có trách nhiệm hơn”, chị chia sẻ. Không chỉ sau giờ tan ca, vào những lúc giải lao ngắn giữa ca làm, chị và đồng nghiệp cũng ghé qua đây. Người đọc vài trang sách, người ngồi trò chuyện, có khi chỉ là ngồi yên vài phút để “xả” bớt áp lực công việc. “Mỗi lần đến đây, tôi thấy mình nhỏ bé và cần cố gắng nhiều hơn. Bản thân tôi làm việc có trách nhiệm hơn, muốn gắn bó lâu dài với công ty hơn”, chị Ly chia sẻ.

Người lao động Công ty TNHH Kỹ nghệ cửa Ý - Á Châu (phường Tân Hiệp) tìm hiểu về Bác Hồ tại Không gian văn hóa Hồ Chí Minh trong công ty

Những thay đổi ấy không đến từ những khẩu hiệu lớn lao, mà từ chính không gian rất đời thường trong doanh nghiệp. Một góc phòng, vài kệ sách, những câu chuyện về Bác… đã tạo nên sự chuyển biến trong nhận thức và thái độ làm việc của không ít người lao động.

Nửa thế kỷ thành phố vinh dự mang tên Bác, thước đo cho sự phát triển của TPHCM không chỉ đong đếm bằng những công trình vươn cao hay các chỉ số tăng trưởng kinh tế, mà còn ở việc hệ giá trị Hồ Chí Minh đã bám rễ, chuyển hóa thành hành động thực tiễn. Không gian văn hóa Hồ Chí Minh đã trở thành mệnh lệnh hành động, bằng sự tinh gọn, quyết liệt trong vận hành bộ máy; là thái độ phụng sự tận tụy của mỗi cán bộ; là khát vọng sáng tạo không ngừng trên từng mâm máy, là tấm gương để thế hệ trẻ noi theo.

Biến di sản thành nguồn lực, lấy sức mạnh văn hóa làm bệ phóng, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TPHCM đang tiếp tục khẳng định bản lĩnh của một đầu tàu.

Tinh thần học Bác lan tỏa vào đời sống lao động Trong định hướng xây dựng Không gian văn hóa Hồ Chí Minh đến năm 2030, TPHCM nhấn mạnh yêu cầu đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn chặt hơn với nhiệm vụ chính trị, công việc và đời sống hàng ngày của từng cơ quan, đơn vị, địa phương. Không dừng ở các hoạt động tuyên truyền, thành phố hướng tới việc lan tỏa những cách làm hay, mô hình hiệu quả, các tấm gương lao động sáng tạo, dám nghĩ, dám làm trong nhiều lĩnh vực, từ đội ngũ cán bộ, trí thức, văn nghệ sĩ đến công nhân lao động trong nhà máy, xí nghiệp. TPHCM cũng đặt mục tiêu để việc học và làm theo Bác không còn là những khẩu hiệu mang tính hình thức mà dần trở thành một phần trong nếp nghĩ, cách làm việc và ứng xử của mỗi người dân, để Không gian văn hóa Hồ Chí Minh hiện diện ngay trong đời sống thường nhật.

