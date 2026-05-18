Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang trao Huy hiệu Đảng đến đảng viên cao tuổi

Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang trao Huy hiệu Đảng đến các đảng viên cao tuổi đợt 19-5.

Sáng 18-5, Đảng ủy phường Phú Thuận (TPHCM) tổ chức Lễ trao Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng đến đồng chí Trương Mỹ Hoa, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội, nguyên Phó Chủ tịch nước.

Đồng chí Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM, dự và trao Huy hiệu Đảng đến đồng chí Trương Mỹ Hoa.

Cùng dự có đồng chí Phạm Thành Kiên, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy TPHCM; lãnh đạo phường Phú Thuận.

Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy TPHCM Phạm Thành Kiên cùng lãnh đạo phường Phú Thuận chúc mừng đồng chí Trương Mỹ Hoa nhận Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng. Ảnh: VIỆT DŨNG

Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang đã ân cần thăm hỏi sức khỏe, trò chuyện với đồng chí Trương Mỹ Hoa và các thành viên trong gia đình đồng chí.

Đồng chí Trần Lưu Quang bày tỏ xúc động khi ôn lại quá trình hoạt động cách mạng của đồng chí Trương Mỹ Hoa, đặc biệt là trong khoảng thời gian đồng chí bị địch bắt, tù đày 11 năm qua các nhà lao của địch.

Sau này, trên cương vị lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đồng chí Trương Mỹ Hoa luôn gần gũi với nhân dân. Sau khi về hưu, đồng chí tiếp tục có những hoạt động ý nghĩa trong công tác thiện nguyện, giáo dục và truyền cảm hứng cho thế hệ trẻ, nhất là trong vai trò Chủ tịch Quỹ học bổng Vừ A Dính, Chủ nhiệm Câu lạc bộ “Vì Hoàng Sa - Trường Sa thân yêu”.

Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang trao tặng Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng đến đồng chí Trương Mỹ Hoa. Ảnh: VIỆT DŨNG

Nhận Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng không chỉ là niềm vinh dự, tự hào của cá nhân đồng chí Trương Mỹ Hoa và gia đình, mà còn là niềm tự hào chung của toàn Đảng bộ phường Phú Thuận, Đảng bộ TPHCM. Đây là dịp để các thế hệ cán bộ, đảng viên hôm nay và mai sau noi gương, học tập tinh thần cách mạng, ý chí kiên cường, lòng trung thành và trách nhiệm của các đảng viên lão thành.

Bí thư Thành ủy TPHCM trân trọng chúc đồng chí Trương Mỹ Hoa sống vui, sống khỏe cùng gia đình, con cháu. Đồng thời, tiếp tục có những hoạt động truyền cảm hứng để cán bộ, đảng viên và nhân dân TPHCM nỗ lực, phấn đấu cho sự nghiệp xây dựng và phát triển thành phố.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Trương Mỹ Hoa bày tỏ xúc động, vinh dự nhận Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng nhân dịp kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh.

“Nhìn lại chặng đường 65 năm, nhờ truyền thống cách mạng từ trong gia đình, sự giáo dục lý tưởng của Đảng, sự che chở của nhân dân và sự rèn luyện chính bản thân, đã giúp tôi không ngừng nỗ lực phấn đấu vươn lên thực hiện lý tưởng cao đẹp của Đảng và Bác Hồ, kể cả từ trong những thời điểm cam go, khắc nghiệt nhất của cuộc đời”, đồng chí Trương Mỹ Hoa chia sẻ; đồng thời khẳng định, tiếp tục sống và làm việc cho xứng đáng với phẩm chất cách mạng của người đảng viên.

Đồng chí Trương Mỹ Hoa sinh năm 1945, quê quán tỉnh Đồng Tháp. Đồng chí Trương Mỹ Hoa tham gia cách mạng từ tháng 11-1960, là cán bộ vận động phong trào thanh niên – sinh viên – học sinh khu Sài Gòn Chợ Lớn – Gia Định, là Ủy viên Ban Chấp hành khối trường Tân Định Gia Định. Đồng chí bị địch bắt, tù đày 11 năm qua các nhà lao Tổng nha cảnh sát, Đề lao Gia Định, nhà tù Thủ Đức, Khám Chí Hòa, nhà tù Tân Hiệp Biên Hòa, 2 lần bị đày ra chuồng cọp Côn Đảo; Bí thư chi bộ - trưởng ban đại diện nữ tù chính trị tại các nhà lao Cao Tân Hiệp, Côn Đảo, Chí Hòa. Trong quá trình công tác, đồng chí trải qua nhiều chức vụ quan trọng. Trong đó, đồng chí từng là Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM khóa IV; Ủy viên Trung ương Đảng các khóa VI, VII, VIII, IX; Bí thư Trung ương Đảng khóa VII, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam khóa V, VI; Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam khóa VII, VIII; Chủ tịch Ủy ban Quốc gia vì sự tiến bộ Phụ nữ Việt Nam. Đồng chí là đại biểu Quốc hội các khóa IX, X, XI; từng giữ chức Phó Chủ tịch Quốc hội; Phó Chủ tịch nước; Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng thi đua khen thưởng Trung ương; Chủ tịch Hội nghị phụ nữ thượng đỉnh toàn cầu lần thứ 17; cố vấn đặc biệt Hội nghị phụ nữ thượng đỉnh toàn cầu lần thứ 18 tại Việt Nam.

* Cùng ngày, Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang đã dự lễ trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng đến đồng chí Lê Văn Thạch (phường An Nhơn, TPHCM).

Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang trao tặng Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng đến đồng chí Lê Văn Thạch. Ảnh: VIỆT DŨNG

Bí thư Thành ủy TPHCM khẳng định, Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng là phần thưởng đặc biệt, cao quý của Đảng dành cho những đảng viên trung kiên, cả một đời cống hiến cho Đảng. Huy hiệu cũng là sự trân trọng đối với những đóng góp to lớn của đồng chí Lê Văn Thạch trong suốt chặng đường cách mạng, dù trong chiến tranh hay hòa bình, dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào vẫn giữ vững phẩm chất của người đảng viên.

Bí thư Thành ủy TPHCM ân cần thăm hỏi sức khỏe, trò chuyện với đồng chí Lê Văn Thạch. Ảnh: VIỆT DŨNG

Bí thư Thành ủy TPHCM đã ân cần thăm hỏi sức khỏe, trò chuyện với đồng chí Lê Văn Thạch và các thành viên trong gia đình đồng chí. Đồng chí Trần Lưu Quang gửi lời chúc sức khỏe, chúc đồng chí Lê Văn Thạch sống trường thọ, sống vui, sống khoẻ bên con cháu và gia đình; tiếp tục là cây cao bóng cả, là tấm gương sáng để thế hệ trẻ noi theo.

Đồng chí Lê Văn Thạch sinh năm 1922, là đảng viên sinh hoạt tại Chi bộ khu phố 26, phường An Nhơn, TPHCM. Đồng chí từng tham gia kháng chiến toàn quốc năm 1946. Sau đó công tác qua nhiều vị trí trong Bộ Quốc phòng. Sau khi được cử đi học tập ở nước ngoài trở về, đồng chí công tác tại nhà máy thủy tinh Hải Phòng và giữ chức Bí thư Đảng ủy nhà máy thủy tinh Hải Phòng đến khi nghỉ hưu năm 1984.

