Tạo môi trường tốt nhất để thiếu nhi TPHCM rèn luyện, trưởng thành

Sáng 17-5, Ban Thường vụ Thành đoàn, Hội đồng Đội TPHCM tổ chức chương trình kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập Đội Thiếu niên Tiền phong (TNTP) Hồ Chí Minh (15-5-1941 – 15-5-2026) và Ngày hội đội viên năm học 2025-2026 với chủ đề “Măng non sẵn sàng - Tre xanh tiếp bước”.

Dự chương trình có các đồng chí: Trương Mỹ Hoa, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch nước; Nguyễn Minh Triết, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam; Văn Thị Bạch Tuyết, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM; Nguyễn Mạnh Cường, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND TPHCM.

Đồng chí Nguyễn Minh Triết tặng hoa chúc mừng Đội TNTP Hồ Chí Minh TPHCM. Ảnh: VIỆT DŨNG

Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM tặng bức tranh “Bác Hồ với thiếu nhi” đến Đội TNTP Hồ Chí Minh TPHCM. Ảnh: VIỆT DŨNG

Phát biểu ôn truyền thống, Phó Bí thư Thành đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội TPHCM Trịnh Thị Hiền Trân nhấn mạnh, 85 năm qua, Đội TNTP Hồ Chí Minh luôn là tổ chức nòng cốt trong các phong trào thiếu nhi, là môi trường giáo dục quan trọng trong và ngoài nhà trường.

Đồng chí Trịnh Thị Hiền Trân phát biểu ôn truyền thống. Ảnh: VIỆT DŨNG

Thời gian qua, đội viên, thiếu nhi thành phố không ngừng rèn luyện, đạt nhiều thành tích trong học tập và phong trào Đội. Các liên đội đã chăm lo cho hơn 10.300 đội viên, thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn; tổ chức nhiều hoạt động giáo dục truyền thống, hội thi, sinh hoạt chuyên đề sôi nổi, thiết thực.

Trong đợt hoạt động chào mừng, hơn 37.200 em đã được kết nạp Đội, hơn 6.200 đội viên được kết nạp Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

Liên đội diễu hành tại buổi lễ. Ảnh: VIỆT DŨNG

Thông qua các hoạt động, các em không chỉ được học tập, vui chơi, rèn luyện kỹ năng mà còn được bồi đắp tinh thần đoàn kết, sẻ chia; biết yêu thương, sống trách nhiệm hơn với gia đình, cộng đồng và xã hội. Từ phong trào Đội cũng đã xuất hiện ngày càng nhiều tấm gương đội viên, thiếu nhi tiêu biểu.

Phát biểu tại chương trình, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Văn Thị Bạch Tuyết biểu dương những kết quả nổi bật của Đội TNTP Hồ Chí Minh TPHCM, đội viên, thiếu nhi thành phố; đồng thời đánh giá cao vai trò của Thành đoàn, Hội đồng Đội TPHCM và cán bộ phụ trách trong xây dựng Đội, giáo dục, chăm sóc, bảo vệ trẻ em.

Đồng chí Văn Thị Bạch Tuyết phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: VIỆT DŨNG

"TPHCM đang từng ngày đổi thay, có nhiều bước phát triển mới, trở thành đô thị văn minh, hiện đại, nghĩa tình. Trong sự phát triển ấy, lãnh đạo thành phố luôn dành tình cảm và sự quan tâm đặc biệt đối với các thế hệ thiếu niên, nhi đồng; luôn dành sự chăm lo, đầu tư cho sự phát triển của trẻ em, sự phát triển toàn diện, lớn mạnh của Đội TNTP Hồ Chí Minh và phong trào của thiếu nhi thành phố", đồng chí Văn Thị Bạch Tuyết, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM phát biểu.

Đồng chí đề nghị thời gian tới, Thành đoàn, Hội đồng Đội TPHCM tiếp tục tham mưu hiệu quả các chủ trương về giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thiếu nhi; triển khai sâu rộng phong trào “Thiếu nhi Thành phố Bác làm theo 5 điều Bác Hồ dạy”; đổi mới nội dung, phương thức hoạt động theo hướng kết hợp truyền thống với hiện đại, đẩy mạnh chuyển đổi số, mở rộng không gian giáo dục thiếu nhi trên môi trường mạng.

Các đại biểu tuyên dương các liên đội có thành tích tiêu biểu. Ảnh: VIỆT DŨNG

Cùng với đó, tập trung đào tạo, bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ cán bộ phụ trách Đội, đảm bảo tính kế thừa; bồi dưỡng lực lượng chỉ huy Đội để tạo nguồn cho đội ngũ cán bộ Đoàn và cán bộ thành phố.

Các đại biểu tuyên dương liên đội trưởng tiêu biểu. Ảnh: VIỆT DŨNG

Cấp ủy Đảng, chính quyền cấp xã, các sở, ngành, đoàn thể và Ban Thường vụ Thành đoàn tiếp tục cụ thể hóa các giải pháp thực hiện Chỉ thị 33 của Thành ủy về triển khai Chỉ thị 28 của Bộ Chính trị về “Tăng cường công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc” trên địa bàn TPHCM.

Các đại biểu tuyên dương liên đội trưởng tiêu biểu. Ảnh: VIỆT DŨNG

Trong đó, cần chú trọng giáo dục lòng yêu nước, kỹ năng xã hội, tinh thần đoàn kết, nhân ái; quan tâm hơn nữa đến thiếu nhi có hoàn cảnh đặc biệt, để mọi trẻ em thành phố đều được học tập, vui chơi và phát triển trong tình yêu thương của gia đình, nhà trường, xã hội; trong sự đồng hành, chăm lo của tổ chức Đoàn, Đội.

Dịp này, Ban Thường vụ Thành đoàn, Hội đồng Đội TPHCM tuyên dương 84 liên đội có thành tích tiêu biểu trong đợt hoạt động chào mừng kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập Đội TNTP Hồ Chí Minh; tuyên dương 160 liên đội trưởng tiêu biểu năm học 2025-2026.

THU HOÀI