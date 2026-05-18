Đồng chí Nguyễn Phước Lộc trao Huy hiệu Đảng đến đảng viên lão thành

Chiều 18-5, Đảng ủy phường Chợ Lớn (TPHCM) tổ chức lễ trao Huy hiệu 80 năm Đảng đến đồng chí Trần Thăng Phúc, tại nhà riêng. Cùng nhận Huy hiệu Đảng đợt này có đồng chí Hoàng Thị Thường, đảng viên 70 năm tuổi Đảng (vợ đồng chí Trần Thăng Phúc).

Đây là hoạt động nhân dịp kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19-5-1890 – 19-5-2026).

Đồng chí Nguyễn Phước Lộc, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM đến dự và trao Huy hiệu Đảng đến hai đảng viên lão thành.

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Phước Lộc cùng lãnh đạo Đảng ủy phường Chợ Lớn trao Huy hiệu Đảng đến đảng viên Trần Thăng Phúc và Hoàng Thị Thường

Tại buổi lễ, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Phước Lộc đã trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng đến đảng viên Trần Thăng Phúc và trao Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng đến đảng viên Hoàng Thị Thường, hiện đang sinh hoạt tại Chi bộ Khu phố 12 thuộc Đảng bộ phường Chợ Lớn.

Bày tỏ vinh dự thay mặt Thường trực Thành ủy TPHCM trao tặng Huy hiệu Đảng cao quý đến hai đảng viên, đồng chí Nguyễn Phước Lộc đã ân cần thăm hỏi sức khỏe, đời sống của hai đảng viên. Đồng chí Nguyễn Phước Lộc cũng bày tỏ sự biết ơn sâu sắc trước những đóng góp bền bỉ của đồng chí Trần Thăng Phúc và đồng chí Hoàng Thị Thường qua nhiều giai đoạn lịch sử của đất nước; đồng thời chúc hai đảng viên lão thành nhiều sức khỏe, sống vui, trường thọ bên con cháu.

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Phước Lộc thăm hỏi, trò chuyện với hai đảng viên lão thành

Xúc động nhận Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng, đồng chí Trần Thăng Phúc cảm ơn sự quan tâm của lãnh đạo Thành ủy, Đảng ủy phường đã dành thời gian đến trao Huy hiệu Đảng; đồng thời tin tưởng với sự lãnh đạo của Thành ủy cùng sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc trên địa bàn thành phố, TPHCM sẽ vượt qua mọi khó khăn để vươn lên, vững bước tiến vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Dịp này, đồng chí Trần Thăng Phúc cũng gửi ủng hộ Quỹ Vì biển đảo quê hương – Vì tuyến đầu Tổ quốc 3 triệu đồng; Quỹ Vì người nghèo 3 triệu đồng.

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Phước Lộc cùng các đại biểu chụp hình lưu niệm

Đồng chí Trần Thăng Phúc, sinh năm 1928, nguyên Hiệu trưởng Trường Sĩ quan Kỹ thuật Vinhempich, trực thuộc Tổng cục Kỹ thuật - Bộ Quốc phòng. Suốt quá trình công tác trong quân đội, đồng chí đã có nhiều đóng góp trong công tác đào tạo cán bộ kỹ thuật, xây dựng lực lượng và phục vụ nhiệm vụ quốc phòng. Với những cống hiến nổi bật, đồng chí Trần Thăng Phúc nhiều lần được Đảng, Nhà nước và quân đội trao tặng các huân chương, huy chương, huy hiệu cao quý, ghi nhận thành tích trong lao động, chiến đấu và sự nghiệp xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân. Đồng chí Hoàng Thị Thường, sinh năm 1934. Giai đoạn 1950-1958, đồng chí là chiến sĩ thuộc Tổng cục Hậu Cần, sau đó là học viên Trường Đại học y khoa Hà Nội. Trước khi nghỉ hưu, đồng chí là Trung tá, bác sĩ, Trưởng ban Quân y nhà máy Z751.

THU HƯỜNG