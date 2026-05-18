TPHCM tăng cường hợp tác với Cuba, Australia

Chiều 18-5, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang đã lần lượt tiếp Tổng lãnh sự Cuba tại TPHCM Mauricio Alejandro Martinez Duque và Tổng lãnh sự Australia tại TPHCM Kate Wallace nhân dịp bắt đầu nhiệm kỳ công tác tại TPHCM.

Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang tiếp Tổng lãnh sự Cuba tại TPHCM Mauricio Alejandro Martinez Duque. Ảnh: VIỆT DŨNG

Tại buổi tiếp, Tổng lãnh sự Cuba tại TPHCM Mauricio Alejandro Martinez Duque thông tin khái quát về tình hình Cuba hiện nay, đồng thời cảm ơn những tình cảm tốt đẹp của Việt Nam và TPHCM dành cho Cuba. Tổng lãnh sự Cuba tại TPHCM cho biết sẽ nỗ lực hết mình trong thời gian làm việc tại Thành phố, cùng với lãnh đạo và nhân dân TPHCM vun đắp tình hữu nghị hai nước Việt Nam - Cuba.

Ông Mauricio Alejandro Martinez Duque đồng thời bày tỏ mong muốn TPHCM cùng đồng hành, tham dự hoạt động kỷ niệm 100 năm ngày sinh của lãnh tụ Fidel Castro tại Cuba và TPHCM.

Chúc mừng ông Mauricio Alejandro Martinez Duque nhận nhiệm vụ mới, Bí thư Thành ủy Trần Lưu Quang bày tỏ tin tưởng tân Tổng Lãnh sự sẽ có nhiều đóng góp tích cực để làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ hữu nghị đặc biệt giữa hai quốc gia nói chung, giữa TPHCM với Cuba nói riêng. Thành phố cam kết sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi để Tổng Lãnh sự quán Cuba hoạt động hiệu quả, thúc đẩy các chương trình hợp tác đi vào chiều sâu và mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai bên.

Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang tặng quà lưu niệm đến Tổng lãnh sự Cuba tại TPHCM Mauricio Alejandro Martinez Duque. Ảnh: VIỆT DŨNG

Bí thư Thành ủy Trần Lưu Quang khẳng định, TPHCM luôn sẵn sàng đồng hành cùng Cuba trong giai đoạn khó khăn hiện tại. Đồng thời nhất trí phối hợp tổ chức lễ kỷ niệm 100 năm ngày sinh lãnh tụ Fidel Castro tại TPHCM và sẽ xem xét cử đoàn đại biểu Thành phố tham dự sự kiện tại Cuba theo lời mời.

* Cùng ngày, tại buổi tiếp Tổng lãnh sự Australia tại TPHCM Kate Wallace, đồng chí Trần Lưu Quang đánh giá cao quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước. Bí thư Thành ủy TPHCM bày tỏ tin tưởng, với vai trò của mình, bà Kate Wallace sẽ thúc đẩy mạnh mẽ quan hệ song phương, đưa hợp tác giữa Australia với Việt Nam và TPHCM đạt nhiều kết quả trong các lĩnh vực giáo dục, khoa học - công nghệ, thương mại và nông nghiệp. Đồng chí Trần Lưu Quang chúc Tổng lãnh sự Australia hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang và Tổng lãnh sự Australia tại TPHCM Kate Wallace chụp ảnh lưu niệm cùng các đại biểu. Ảnh: VIỆT DŨNG

Đáp lời, Tổng Lãnh sự Kate Wallace bày tỏ vinh hạnh khi nhận nhiệm vụ tại TPHCM và khẳng định niềm tin vào sự phát triển mạnh mẽ hơn nữa của mối quan hệ song phương Australia - Việt Nam. Theo bà Kate Wallace, phát triển kinh tế xanh, giáo dục và thương mại là những nội dung chính trong chương trình hợp tác giữa hai quốc gia.

Bà Kate Wallace mong muốn TPHCM tiếp tục hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi để các chương trình xúc tiến kết nối được triển khai hiệu quả và thành công tốt đẹp.

PHƯƠNG NAM