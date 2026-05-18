Chiều 18-5, Đảng ủy phường Đức Nhuận tổ chức lễ trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng đến đồng chí Lê Tuấn Hải (tên gọi khác Lê Văn Tám) tại nhà riêng. Đồng chí Võ Văn Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TPHCM, tham dự và trao Huy hiệu.

Tại buổi lễ, đồng chí Võ Văn Minh ân cần thăm hỏi sức khỏe và bày tỏ lòng tri ân sâu sắc trước những đóng góp to lớn của đồng chí Lê Tuấn Hải trong suốt chặng đường hoạt động cách mạng và xây dựng đất nước.

Trao Huy hiệu Đảng đến đảng viên Lê Tuấn Hải, đồng chí Võ Văn Minh chia sẻ, đây là sự ghi nhận sâu sắc của Đảng đối với những người chiến sĩ cộng sản kiên trung, cống hiến trọn đời cho sự nghiệp cách mạng vẻ vang của dân tộc.

Đồng chí Võ Văn Minh trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng đến đồng chí Lê Tuấn Hải

Đồng chí Võ Văn Minh cũng gửi lời chúc đồng chí Lê Tuấn Hải luôn sống vui, sống khỏe, mãi là cây cao bóng cả, là tấm gương sáng ngời để các thế hệ đảng viên trẻ học tập.

Đồng chí Võ Văn Minh ân cần thăm hỏi sức khỏe đồng chí Lê Tuấn Hải

Chủ tịch HĐND TPHCM Võ Văn Minh đề nghị Đảng ủy phường Đức Nhuận tiếp tục thực hiện tốt các chế độ, chính sách, thường xuyên quan tâm, chăm lo chu đáo cả về đời sống vật chất lẫn tinh thần đến đồng chí Lê Tuấn Hải và các đảng viên cao tuổi trên địa bàn.

Đồng chí Lê Tuấn Hải sinh ngày 14-10-1930; quê quán TP Hải Phòng. Từ năm 1945 đến 1991, đồng chí giữ các vị trí: Trinh sát viên, Đội viên Công an xung phong thuộc Ty Công an tỉnh Hải Dương; cán bộ Văn phòng Thành ủy Hải Phòng; Phó Giám đốc, Trưởng Ban Biên tập Phát thanh - Đài Phát thanh và Truyền hình TP Hải Phòng… Từ năm 1992 đến nay, đồng chí nghỉ hưu, hiện đang sinh hoạt tại Đảng bộ phường Đức Nhuận, TPHCM. Đồng chí đã nhận nhiều phần thưởng cao quý, như: Huân chương Kháng chiến chống Pháp hạng Ba, Huân chương Kháng chiến chống Mỹ hạng Nhất, Huy chương vì sự nghiệp báo chí Việt Nam...

MẠNH THẮNG