Lãnh đạo TPHCM trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng đến các đảng viên

Đồng chí Nguyễn Phước Lộc, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, dự và trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng đến đồng chí Nguyễn Chí Thân và đồng chí Nguyễn Công Đường.

Ngày 18-5, Đảng ủy phường Tân Bình (TPHCM) tổ chức lễ trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng đến đồng chí Nguyễn Chí Thân, đợt ngày 19-5-2026.

Trong không khí thân tình, đồng chí Nguyễn Phước Lộc ân cần thăm hỏi, trao đổi với gia đình và lãnh đạo Bệnh viện Thống Nhất về tình hình sức khỏe, điều kiện chăm sóc đồng chí Nguyễn Chí Thân. Đồng chí Nguyễn Phước Lộc trân trọng ghi nhận những đóng góp của đồng chí Nguyễn Chí Thân cho sự nghiệp cách mạng; đặc biệt là những cống hiến của đồng chí trong lĩnh vực ngoại giao của đất nước.

Đồng chí Nguyễn Phước Lộc trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng đến đồng chí Nguyễn Chí Thân

Đồng chí Nguyễn Phước Lộc cũng gửi gắm Ban Giám đốc Bệnh viện Thống Nhất và cấp ủy, chính quyền địa phương tiếp tục quan tâm, chăm lo sức khỏe của đồng chí Nguyễn Chí Thân.

Đồng chí Nguyễn Chí Thân sinh năm 1929, quê quán xã Đồng Sơn, tỉnh Đồng Tháp. Đồng chí sớm tham gia Mặt trận Việt Minh năm 1945, sau đó công tác trong lực lượng Công an tại Gò Công, Mỹ Tho. Từ năm 1954, đồng chí được điều động ra Bắc, công tác tại Ban Tổ chức Trung ương, rồi về Bộ Ngoại giao.

Trong ngành ngoại giao, đồng chí Nguyễn Chí Thân từng đảm nhiệm nhiều nhiệm vụ quan trọng; có thời gian công tác tại Đại sứ quán Việt Nam ở Liên Xô, giữ chức Bí thư thứ hai, Bí thư thứ nhất Đại sứ quán Việt Nam tại Liên Xô. Đồng chí cũng từng là Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ Ngoại giao, Vụ trưởng Bộ Ngoại giao, Bí thư Đảng ủy Bộ Ngoại giao và Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam. Sau khi nghỉ hưu, đồng chí tiếp tục tham gia công tác tại địa phương, từng là hội thẩm nhân dân Tòa án quận Tân Bình (trước đây); hiện sinh hoạt Đảng tại Chi bộ Khu phố 20, Đảng bộ phường Tân Bình.

Với những đóng góp trong quá trình công tác và cống hiến cho cách mạng, đồng chí Nguyễn Chí Thân được trao tặng Huân chương Kháng chiến hạng Ba, Huân chương Kháng chiến chống Mỹ hạng Nhất, Huy chương Thành đồng Tổ quốc, Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng và nhiều bằng khen, giấy khen khác.

* Cùng ngày, Đảng bộ phường Bến Thành (TPHCM) tổ chức trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng đến đồng chí Nguyễn Công Đường.

Trò chuyện cùng đồng chí Nguyễn Công Đường, đồng chí Nguyễn Phước Lộc ân cần thăm hỏi sức khỏe, đời sống và bày tỏ vui mừng, phấn khởi khi đồng chí khỏe mạnh, minh mẫn.

Đồng chí Nguyễn Phước Lộc trò chuyện, thăm hỏi đồng chí Nguyễn Công Đường

Đồng chí Nguyễn Phước Lộc trân trọng ghi nhận những đóng góp của đồng chí Nguyễn Công Đường đối với sự nghiệp cách mạng; những cống hiến trong quá trình công tác và cho sự phát triển của địa phương. Đồng chí Nguyễn Phước Lộc chúc đồng chí Nguyễn Công Đường và gia đình dồi dào sức khỏe; chúc đồng chí luôn sống vui, sống khỏe cùng con cháu.

Đồng chí Nguyễn Phước Lộc trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng đến đồng chí Nguyễn Công Đường

Đồng chí Nguyễn Công Đường sinh năm 1930, quê quán xã Xuân An, tỉnh Gia Lai, tham gia hoạt động cách mạng từ năm 1946. Sau khi tập kết ra Bắc năm 1954, đồng chí học tại Trường Chính trị Trung ương, rồi công tác tại Chi sở Thuế vụ tỉnh Nam Định.

Trong quá trình công tác, đồng chí từng giữ nhiều nhiệm vụ tại tỉnh Nam Định, tỉnh Nam Hà, Ban Kinh tế Khu 5, tỉnh Nghĩa Bình; Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch K, Ban Công tác giúp Lào - Ủy ban Hợp tác Kinh tế văn hóa với Lào và Campuchia. Từ năm 1989 đến năm 1991, đồng chí công tác tại Bộ Kinh tế đối ngoại (sau là Bộ Thương nghiệp). Từ tháng 4-1991 đến nay, đồng chí nghỉ hưu theo chế độ, sinh hoạt Đảng tại Chi bộ Khu phố 19, Đảng bộ phường Bến Thành, TPHCM.

36 đảng viên phường Chánh Hưng được trao Huy hiệu Đảng Ngày 18-5, Đảng ủy phường Chánh Hưng (TPHCM) tổ chức lễ kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19-5-1890 – 19-5-2026); trao tặng Huy hiệu Đảng đợt 19-5. Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM Dương Anh Đức trao Huy hiệu Đảng đến đảng viên phường Chánh Hưng Tham dự có đồng chí Dương Anh Đức, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM. Đợt này, phường Chánh Hưng có 36 đảng viên được nhận Huy hiệu Đảng. Trong đó, 1 đảng viên nhận Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng, 3 đảng viên nhận Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng, 31 đảng viên nhận Huy hiệu 55, 50, 45, 40 và 30 năm tuổi Đảng. Truy tặng Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng cho 1 đồng chí. Dịp này, phường Chánh Hưng cũng biểu dương 36 tập thể và 83 cá nhân có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đồng chí Trần Thanh Tùng trao Huy hiệu Đảng đến các đảng viên Phát biểu ôn truyền thống, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Chánh Hưng Trần Thanh Tùng chia sẻ, với lòng biết ơn sâu sắc và niềm tự hào về truyền thống vẻ vang của Đảng, mỗi cán bộ, đảng viên phường Chánh Hưng tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng những hành động cụ thể, thiết thực. Trong đó, phường tập trung quyết liệt trong triển khai thực hiện Dự án nạo vét, cải tạo môi trường bờ Bắc kênh Đôi với tỷ lệ thu hồi mặt bằng đạt trên 90%. THÁI PHƯƠNG

THU HOÀI