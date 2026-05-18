Phó Bí thư Thành ủy TPHCM trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng đến các đảng viên

Chiều 18-5, Đảng ủy phường Tân Sơn Hòa (TPHCM) tổ chức lễ trao tặng Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng đến các đồng chí: Đặng Thị Xuân (sinh năm 1930), nguyên cán bộ Phòng hành chính tổng hợp Trường Đại học Sư phạm TPHCM; Nguyễn Tấn (sinh năm 1929), nguyên Viện trưởng Viện trao đổi Văn hóa với Pháp tại TPHCM; Nguyễn Văn Quảng (sinh năm 1930), nguyên Cán bộ giảng dạy Trường Cao Đẳng Sư phạm TPHCM.
Đến dự lễ và trao tặng Huy hiệu Đảng có đồng chí Văn Thị Bạch Tuyết, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM. Cùng dự và chúc mừng có các đồng chí: Đặng Quốc Toàn, Phó Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy TPHCM; Phạm Văn Hiền, Phó Chánh Văn phòng Thành ủy TPHCM.
Thay mặt Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TPHCM, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Văn Thị Bạch Tuyết bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước những cống hiến to lớn của các đảng viên cao tuổi Đảng trong quá trình công tác, đóng góp cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
“Các đồng chí là những tấm gương sáng về bản lĩnh chính trị, tinh thần trách nhiệm để đảng viên trẻ học tập, noi theo. Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng là phần thưởng cao quý của Đảng, ghi nhận chặng đường phấn đấu, rèn luyện, cống hiến bền bỉ; là niềm vinh dự, tự hào không chỉ của riêng cá nhân, gia đình mà còn của địa phương, của TPHCM”, đồng chí Văn Thị Bạch Tuyết nhấn mạnh.
Phó Bí thư Thành ủy TPHCM chúc các đảng viên được trao tặng Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng luôn sống vui, sống khỏe, là điểm tựa tinh thần vững chắc cho con cháu.
* Cùng ngày, Đảng ủy phường Vườn Lài (TPHCM) tổ chức lễ trao tặng Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng đến đồng chí Trương Thị Vân Hồng (sinh năm 1930), nguyên Cán bộ thuộc Vụ Tổ chức cán bộ - Bộ Thương binh và Xã hội.
Trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng và tặng hoa chúc mừng đồng chí Trương Thị Vân Hồng, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Văn Thị Bạch Tuyết trân trọng cảm ơn những đóng góp, cống hiến của đồng chí trong suốt quá trình công tác. Đồng chí Văn Thị Bạch Tuyết chúc đảng viên Trương Thị Vân Hồng cùng gia đình luôn mạnh khỏe, an vui, tiếp tục giữ gìn và lan tỏa những giá trị truyền thống tốt đẹp.
Đón nhận Huy hiệu Đảng, đồng chí Trương Thị Vân Hồng gửi lời cảm ơn và chúc các đồng chí lãnh đạo TPHCM sức khỏe, tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra, xây dựng thành phố ngày càng phát triển.