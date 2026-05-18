Phó Bí thư Thành ủy TPHCM trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng đến các đảng viên

Đồng chí Văn Thị Bạch Tuyết, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM, đã trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng đến các đồng chí đảng viên tại phường Tân Sơn Hòa và phường Vườn Lài.

Chiều 18-5, Đảng ủy phường Tân Sơn Hòa (TPHCM) tổ chức lễ trao tặng Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng đến các đồng chí: Đặng Thị Xuân (sinh năm 1930), nguyên cán bộ Phòng hành chính tổng hợp Trường Đại học Sư phạm TPHCM; Nguyễn Tấn (sinh năm 1929), nguyên Viện trưởng Viện trao đổi Văn hóa với Pháp tại TPHCM; Nguyễn Văn Quảng (sinh năm 1930), nguyên Cán bộ giảng dạy Trường Cao Đẳng Sư phạm TPHCM.

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Văn Thị Bạch Tuyết cùng Bí thư Đảng ủy phường Tân Sơn Hòa Trương Lê Mỹ Ngọc trao Huy hiệu Đảng và tặng hoa chúc mừng đảng viên Đặng Thị Xuân. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Đến dự lễ và trao tặng Huy hiệu Đảng có đồng chí Văn Thị Bạch Tuyết, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM. Cùng dự và chúc mừng có các đồng chí: Đặng Quốc Toàn, Phó Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy TPHCM; Phạm Văn Hiền, Phó Chánh Văn phòng Thành ủy TPHCM.

Lãnh đạo TPHCM và lãnh đạo phường Tân Sơn Hòa chúc mừng đảng viên Đặng Thị Xuân. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Thay mặt Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TPHCM, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Văn Thị Bạch Tuyết bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước những cống hiến to lớn của các đảng viên cao tuổi Đảng trong quá trình công tác, đóng góp cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

“Các đồng chí là những tấm gương sáng về bản lĩnh chính trị, tinh thần trách nhiệm để đảng viên trẻ học tập, noi theo. Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng là phần thưởng cao quý của Đảng, ghi nhận chặng đường phấn đấu, rèn luyện, cống hiến bền bỉ; là niềm vinh dự, tự hào không chỉ của riêng cá nhân, gia đình mà còn của địa phương, của TPHCM”, đồng chí Văn Thị Bạch Tuyết nhấn mạnh.

Lãnh đạo TPHCM đến dự và trao Huy hiệu Đảng cho đảng viên Nguyễn Tấn. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM chúc các đảng viên được trao tặng Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng luôn sống vui, sống khỏe, là điểm tựa tinh thần vững chắc cho con cháu.

Đồng chí Văn Thị Bạch Tuyết trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng đến đảng viên Nguyễn Văn Quảng. Ảnh: HOÀNG HÙNG

* Cùng ngày, Đảng ủy phường Vườn Lài (TPHCM) tổ chức lễ trao tặng Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng đến đồng chí Trương Thị Vân Hồng (sinh năm 1930), nguyên Cán bộ thuộc Vụ Tổ chức cán bộ - Bộ Thương binh và Xã hội.

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Văn Thị Bạch Tuyết trao Huy hiệu Đảng và tặng hoa chúc mừng đảng viên Trương Thị Vân Hồng. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng và tặng hoa chúc mừng đồng chí Trương Thị Vân Hồng, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Văn Thị Bạch Tuyết trân trọng cảm ơn những đóng góp, cống hiến của đồng chí trong suốt quá trình công tác. Đồng chí Văn Thị Bạch Tuyết chúc đảng viên Trương Thị Vân Hồng cùng gia đình luôn mạnh khỏe, an vui, tiếp tục giữ gìn và lan tỏa những giá trị truyền thống tốt đẹp.

Đón nhận Huy hiệu Đảng, đồng chí Trương Thị Vân Hồng gửi lời cảm ơn và chúc các đồng chí lãnh đạo TPHCM sức khỏe, tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra, xây dựng thành phố ngày càng phát triển.

CẨM TUYẾT