Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly chủ trì Chương trình hữu nghị đặc biệt

Sáng 24-4, tại Hà Nội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly đã chủ trì Chương trình hữu nghị đặc biệt tại Hoàng Thành Thăng Long, nhân chuyến thăm cấp Nhà nước đến Việt Nam của Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung và Phu nhân Kim Hye Kyung.

Chương trình có chủ đề: “Thăng Long: Linh khí ngàn năm, chiều sâu văn hiến”, truyền tải thông điệp về sự tiếp nối của truyền thống, sự giao thoa hài hòa giữa quá khứ và hiện tại, cũng như tinh thần hữu nghị và hợp tác giữa Việt Nam với các quốc gia trên thế giới.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân cùng Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung và Phu nhân đã tham quan phòng trưng bày “Lịch sử Thăng Long - Hà Nội nghìn năm từ lòng đất” và phòng trưng bày “Báu vật Hoàng Cung Thăng Long” là nơi trưng bày một số hiện vật được công nhận “Bảo vật quốc gia”.

Tại không gian chính điện Kính Thiên, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân cùng Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung và Phu nhân đã xem chương trình biểu diễn nghệ thuật truyền thống, với các tiết mục Hát Xoan Phú Thọ, Nhã nhạc cung đình Việt Nam, Chầu văn Huế, múa Lục cúng hoa đăng…

>>> Một số hình ảnh tại Chương trình “Thăng Long: Linh khí ngàn năm, chiều sâu văn hiến”:

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly cùng Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung và Phu nhân Kim Hye Kyung tham quan Hoàng Thành Thăng Long. Ảnh: VIẾT CHUNG

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly cùng Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung và Phu nhân Kim Hye Kyung thưởng thức chương trình biểu diễn nghệ thuật chào mừng. Ảnh: VIẾT CHUNG

THANH HÀ