Chiều 21-4, Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung cùng Phu nhân Kim Hae Kyung và đoàn đại biểu cấp cao đã đến Hà Nội, bắt đầu chuyến thăm chính thức cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 21 đến 24-4, theo lời mời của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm.

Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung cùng Phu nhân đến Hà Nội chiều 21-4. Ảnh: TTXVN

Tham gia đoàn có ông Bae Kyung Hoon, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Khoa học, Công nghệ thông tin và Truyền thông; ông Cho Hyun, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao; ông Kim Jung Kwan, Bộ trưởng Bộ Công nghiệp, Thương mại và Tài nguyên; ông Kim Yun Duk, Bộ trưởng Bộ Đất đai, Cơ sở hạ tầng và Giao thông; ông Wi Sung Lac, Chánh Văn phòng An ninh Phủ Tổng thống; ông Kim Yong Beom, Chánh Văn phòng Chính sách Phủ Tổng thống.

Đoàn còn có ông Choi Young Sam, Đại sứ Hàn Quốc tại Việt Nam; ông Lee Kyu Youn, trợ lý cấp cao của Tổng thống về báo chí, truyền thông; ông Ha Jung Woo, trợ lý cấp cao của Tổng thống về hoạch định chính sách tương lai trí tuệ nhân tạo; ông Choi Hee Deok, trợ lý Tổng thống về chính sách đối ngoại; bà Kang Kum Sil, Đại sứ Biến đổi khí hậu và môi trường.

Đón Tổng thống Hàn Quốc và phu nhân cùng đoàn tại sân bay có: Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Lê Khánh Hải; Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng; Thứ trưởng thường trực Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ; Đại sứ Việt Nam tại Hàn Quốc Vũ Hồ.

Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung cùng Phu nhân đến Hà Nội chiều 21-4. Ảnh: TTXVN

Theo thông tin từ Bộ Ngoại giao, Việt Nam - Hàn Quốc hiện đang duy trì tốt quan hệ trên tất cả các kênh Đảng, Chính phủ, Quốc hội. Giao lưu cấp cao tiếp tục được duy trì bằng nhiều hình thức linh hoạt, qua đó không ngừng củng cố lòng tin chính trị.

Ngày 22-4, Tổng thống Hàn Quốc và phu nhân sẽ dự lễ đón cấp nhà nước tại Phủ Chủ tịch do Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân chủ trì. Hai nhà lãnh đạo sẽ dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao hai nước hội đàm, chứng kiến ký kết văn kiện hợp tác và gặp gỡ báo chí.

BÍCH QUYÊN