Đẩy mạnh hợp tác giữa TPHCM với các nước thành viên EFTA

Tại buổi tiếp, ông Nikolai Astrup cho biết, đoàn công tác của EFTA đến thăm Việt Nam và TPHCM lần này với mong muốn tăng cường tin cậy chính trị, đẩy mạnh hợp tác và thúc đẩy tiến trình hoàn tất hiệp định thương mại tự do giữa hai bên sau hơn một thập kỷ đàm phán.

Nhắc đến các mục tiêu phát triển mà TPHCM đặt ra như hướng tới trở thành trung tâm tài chính của khu vực, trung tâm khoa học - công nghệ xanh, bền vững…, các thành viên trong đoàn công tác của EFTA đã trao đổi, đặt câu hỏi với lãnh đạo thành phố liên quan đến các vấn đề về mục tiêu tăng trưởng 2 con số, chiến lược chuyển đổi xanh…

Chủ tịch Ủy ban Nghị viện Hiệp định thương mại tự do châu Âu (EFTA) Nikolai Astrup cùng đoàn công tác. Ảnh: MINH CHÂU

Ông Nikolai Astrup hy vọng hiệp định thương mại tự do khi được ký kết sẽ góp phần thúc đẩy hợp tác hơn nữa giữa hai bên.

Đồng chí Bùi Minh Thạnh cho hay, dù phải đối mặt với các biến động trên thế giới, ảnh hưởng trực tiếp đến mục tiêu tăng trưởng và đời sống của người dân Việt Nam, Chính phủ Việt Nam cũng như chính quyền TPHCM đã kịp thời áp dụng các chính sách về an sinh, ổn định giá cả, tìm các nguồn nhiên liệu thay thế để không bị ảnh hưởng đến chuỗi cung ứng.

Về chiến lược chuyển đổi xanh, Phó Chủ tịch UBND TPHCM cho biết, thành phố đã có kế hoạch chuyển đổi các phương tiện giao thông dùng xăng, dầu sang dùng điện với mục tiêu đến năm 2030, thực hiện cơ bản việc chuyển đổi sang phương tiện giao thông xanh. Thành phố đã chuẩn bị ngân sách, nguồn lực lớn cho mục tiêu này. Các dự án hạ tầng giao thông như đường sắt đô thị cũng đang được triển khai mạnh mẽ, góp phần vào công cuộc chuyển đổi xanh của thành phố.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Bùi Minh Thạnh phát biểu tại buổi tiếp. Ảnh: MINH CHÂU

Đồng chí Bùi Minh Thạnh cho rằng, hai bên cần tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực mà khối EFTA có thế mạnh và TPHCM có nhu cầu như dịch vụ tài chính, kinh tế biển bền vững, chuyển đổi xanh, phát triển đô thị thông minh…

Đồng chí Bùi Minh Thạnh nhấn mạnh, trong quá trình phát triển, TPHCM rất cần kinh nghiệm và nguồn lực từ các nước phát triển đi trước, trong đó có các nước thành viên thuộc EFTA (Iceland, Liechtenstein, Na Uy và Thụy Sĩ). Lãnh đạo TPHCM cam kết chính quyền thành phố sẽ đảm bảo môi trường đầu tư thuận lợi để quyền lợi của các nhà đầu tư được đảm bảo lâu dài.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Bùi Minh Thạnh tặng quà lưu niệm đến Chủ tịch Ủy ban Nghị viện Hiệp định thương mại tự do châu Âu (EFTA) Nikolai Astrup. Ảnh: MINH CHÂU

Năm 2025, kim ngạch thương mại giữa TPHCM và các nước thành viên của EFTA đạt hơn 2,2 tỷ USD; quý 1-2026 đạt hơn 784 triệu USD. Các nước thành viên của EFTA hiện có 216 dự án đầu tư tại TPHCM với tổng vốn gần 700 triệu USD.

MINH CHÂU