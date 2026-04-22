TPHCM tăng cường hợp tác với tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc)

Chiều 22-4, đồng chí Đặng Minh Thông, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM đã tiếp đồng chí Viên Cổ Khiết, Ủy viên Ủy ban Chính pháp Tỉnh ủy Quảng Đông, dẫn đầu đoàn đại biểu sang thăm và làm việc tại TPHCM.

Đồng chí Đặng Minh Thông tại buổi tiếp đồng chí Viên Cổ Khiết. Ảnh: VIỆT ANH

Tại buổi tiếp, đồng chí Đặng Minh Thông nhấn mạnh quan hệ Việt Nam - Trung Quốc là mối quan hệ láng giềng hữu nghị truyền thống, “vừa là đồng chí, vừa là anh em”, được củng cố trên nền tảng tin cậy chính trị và lợi ích phát triển chung. Trên tinh thần đó, TPHCM luôn coi trọng việc thúc đẩy hợp tác với các địa phương Trung Quốc, trong đó có tỉnh Quảng Đông, đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam.

Đồng chí Đặng Minh Thông thông tin về định hướng phát triển mới của TPHCM sau khi mở rộng không gian kinh tế, với quy mô hơn 6.700 km² và dân số trên 14 triệu người. Thành phố đang triển khai chiến lược phát triển đồng bộ, tập trung vào công nghệ cao, tài chính quốc tế, logistics, kinh tế biển và đổi mới sáng tạo...

Đồng chí Đặng Minh Thông tặng quà lưu niệm đến đồng chí Viên Cổ Khiết. Ảnh: VIỆT ANH

Đồng chí Viên Cổ Khiết đánh giá cao vai trò của TPHCM trong phát triển kinh tế khu vực, đồng thời bày tỏ mong muốn tăng cường hợp tác thực chất giữa hai địa phương, đặc biệt trong các lĩnh vực xây dựng Đảng, thương mại, đầu tư, khoa học công nghệ và giao lưu nhân dân.

Hai bên ghi nhận quan hệ hợp tác giữa TPHCM và Quảng Đông đã có bề dày hơn 30 năm, liên tục phát triển tích cực, đặc biệt trong các lĩnh vực thương mại, đầu tư và giao lưu nhân dân...

Tin liên quan TPHCM và tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc) hợp tác phát triển xe điện

VIỆT ANH