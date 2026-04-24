Chính trị, tư tưởng đi trước dẫn đường - Bài 2: Tăng tiếp xúc, tạo đồng thuận

Khi thông tin được cung cấp kịp thời, rõ ràng, gắn với quyền lợi cụ thể, người dân không chỉ hiểu mà còn chủ động đồng hành. Thực tiễn ở cơ sở cho thấy, làm tốt từ đầu sẽ giảm áp lực về sau.

Nói đúng lúc, làm đến nơi

Ngay khi TPHCM tái khởi động dự án Khu liên hợp Thể dục thể thao quốc gia Rạch Chiếc, UBND phường Bình Trưng đã chủ động mời hơn 900 hộ dân bị ảnh hưởng đến đối thoại. Tại buổi gặp, toàn bộ đồ án quy hoạch 1/500 được công khai. Lộ trình thực hiện, các bước bồi thường và thu hồi đất được trình bày cụ thể, có mốc thời gian rõ ràng.

Chủ tịch UBND phường Bình Trưng Nguyễn Chí Thanh chia sẻ, hội nghị không phải là nơi chính quyền nói một chiều, mà là cuộc trao đổi hai chiều, thẳng thắn đến cùng những việc thuộc thẩm quyền của địa phương. Tại đây, người dân đặt nhiều câu hỏi liên quan đến quyền lợi khi thu hồi đất, giá bồi thường, phương án bố trí tái định cư, sinh kế sau khi di dời. Chủ tịch UBND phường trực tiếp trả lời các nội dung thuộc thẩm quyền. Với những vấn đề vượt thẩm quyền, phường ghi nhận, cam kết phản hồi sớm đến người dân. Cách làm này đã tạo hiệu ứng rõ rệt.

Cán bộ các khu phố thuộc phường Tăng Nhơn Phú (TPHCM) tập huấn người dân sử dụng ứng dụng "SOS khu phố" ẢNH: PHƯƠNG UYÊN

Ông Trần Văn Diễn (người dân khu phố 14, phường Bình Trưng) cho biết, gia đình ông có 6 đời sinh sống trên mảnh đất này. Để thực hiện dự án Khu liên hợp Thể dục thể thao quốc gia Rạch Chiếc, gia đình ông sẽ phải bàn giao toàn bộ 12.000m2 đất. Dù vậy, ông vẫn rất ủng hộ chủ trương của thành phố.

Ông Diễn cho rằng, điều quan trọng nhất là người dân được biết rõ thông tin ngay từ đầu, không phải “đoán già đoán non qua tin đồn”. Nhờ chính quyền địa phương thẳng thắn trao đổi, ông cùng hơn 400 hộ dân đã chủ động mang hồ sơ pháp lý đến Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng phường Bình Trưng để phục vụ công tác bồi thường.

Tương tự, tại xã Cần Giờ, khi tổ chức lấy ý kiến cộng đồng về điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 dự án khu nhà ở, chính quyền địa phương không làm theo cách “công bố rồi lấy ý kiến cho đủ thủ tục”. Ngược lại, hội nghị đối thoại được tổ chức bài bản, người dân được cung cấp thông tin trước, có thời gian nghiên cứu. Sự chủ động đối thoại không chỉ giúp tháo gỡ những nút thắt về mặt pháp lý mà còn giải tỏa những tâm tư, nguyện vọng chính đáng của người dân.

Điều này đã được Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm một lần nữa nhấn mạnh tại Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ hai Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV: mọi nghị quyết, chính sách và dự án phải được chuyển hóa thành hành động cụ thể.

Đồng thời, các quyết định này phải hướng trực tiếp tới nâng cao chất lượng đời sống người dân. Khi mỗi chính sách đều lấy mức độ thụ hưởng của người dân làm tiêu chí trung tâm thì sẽ tạo ra chuyển biến rõ nét trong toàn hệ thống chính trị và lan tỏa thành động lực phát triển trong toàn xã hội. Thực tế, tinh thần cầu thị này đã được thể hiện rõ trong việc TPHCM thực hiện chỉnh trang đô thị khu trung tâm dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 vừa qua.

Khi người dân có ý kiến về màu sơn tại vòng xoay Hồ Con Rùa hay quảng trường Chợ Bến Thành, thành phố đã lập tức tạm dừng thi công để tiếp thu ý kiến người dân, tham vấn chuyên gia và thông tin kịp thời về quá trình điều chỉnh. Việc lắng nghe và điều chỉnh đúng lúc giúp tránh những bức xúc không đáng có, giữ vững niềm tin của người dân.

Thông tin thông suốt, thực chất từ cơ sở Không dừng lại ở việc tuyên truyền một chiều, thời gian gần đây, Trung ương và các tỉnh, thành phố, trong đó có TPHCM, đang đẩy mạnh việc đưa thông tin các nghị quyết, chủ trương đến tận người dân. Việc kết nối trực tuyến các hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai nghị quyết từ điểm cầu Trung ương đến tận cấp cơ sở, cùng với việc các địa phương kết hợp tuyên truyền trong các nhóm Zalo khu phố, trang tin điện tử địa phương, hay truyền hình trực tiếp qua kênh truyền hình quốc gia… đã xóa bỏ hoàn toàn “độ trễ” của người dân trong tiếp nhận chính sách.

Thông tin hiệu quả hơn nhờ công nghệ

Cùng với cách làm trực tiếp tại cơ sở, các nền tảng số đang trở thành công cụ hỗ trợ hiệu quả trong công tác thông tin, tuyên truyền. Thời điểm trước, trong và sau cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, trên không gian mạng xuất hiện nhiều thông tin sai lệch, xuyên tạc.

Để đối phó với thách thức này, nhiều địa phương tại TPHCM đã dùng các nhóm Zalo, mạng xã hội như một kênh thông tin chính thức. Vào những ngày chuẩn bị cho công tác bầu cử, các nhóm Zalo đảng viên 213 khu phố 7 và nhóm cư dân Chung cư Sky 9 (khu phố 7, phường Long Trường) liên tục cập nhật thông tin về cuộc bầu cử. Từ cảnh báo về các thông tin sai lệch đến các nội dung chính thống về bầu cử đều được chuyển tải nhanh chóng. Nhờ vậy, người dân có thể phân biệt rõ thông tin đúng - sai, tránh bị tác động bởi các luận điệu xuyên tạc.

Tương tự, tận dụng mạng xã hội tại cơ sở, các phường, xã tại TPHCM đều tuyên truyền sâu rộng, đăng tải, chia sẻ các bài viết giải thích về ý nghĩa của cuộc bầu cử, quyền và trách nhiệm của cử tri, thông tin về người ứng cử..., qua đó giúp người dân có điều kiện tìm hiểu kỹ hơn để lựa chọn người đại diện xứng đáng nhất.

Một số địa phương còn ứng dụng công nghệ mới. Tại các phường Thủ Đức, Bình Trưng, Bến Thành…, việc sử dụng trí tuệ nhân tạo để xây dựng người dẫn chương trình ảo giới thiệu các quy định về bầu cử đã tạo sự thu hút, đặc biệt với người trẻ.

Cũng ứng dụng công nghệ vào thực hiện nhiệm vụ ở địa phương, rút ngắn thời gian triển khai, tăng sự chủ động của người dân, mới đây UBND phường An Phú Đông đã hoàn thành việc lấy ý kiến cộng đồng dân cư về phương án quy hoạch tổng mặt bằng Bệnh viện Hồng Đức II, làm cơ sở thỏa thuận tổng mặt bằng và triển khai đầu tư cải tạo, mở rộng bệnh viện. Thay vì chỉ tổ chức lấy ý kiến trực tiếp, phường An Phú Đông đã đăng tải nội dung, tài liệu liên quan trên trang mạng xã hội của phường. Các khu phố liên quan cũng đăng tải vào nhóm Zalo để người dân tìm hiểu và góp ý.

Ông Nguyễn Thanh Minh (ngụ đường An Phú Đông 03, phường An Phú Đông) cho hay, các tài liệu liên quan đến quy hoạch bệnh viện được đính kèm công khai, có cả bản thuyết minh, bản vẽ tổng thể mặt bằng… nên ông dễ dàng truy cập, tải về để nghiên cứu mà không cần phải chờ họp dân. Qua nghiên cứu tài liệu, ông thấy phương án quy hoạch hợp lý, cần thiết nên đã quét mã QR góp ý và bày tỏ sự đồng thuận.

Cùng với việc lấy ý kiến người dân, nhiều địa phương ứng dụng công nghệ để xử lý thông tin sai lệch. Ngoài tiếp nhận phản ánh và kết nối nhanh giữa người dân với chính quyền trong xử lý các thông tin về tình hình an ninh trật tự trên địa bàn, ứng dụng “SOS khu phố” của phường Tăng Nhơn Phú còn là kênh để chính quyền nắm bắt ngay các thông tin không đúng sự thật đang lan truyền trong nhân dân, từ đó nhanh chóng đăng tải nội dung chính thống trên các trang mạng xã hội, nhóm Zalo của phường và các khu phố để người dân đối chiếu.

* Ông PHẠM MINH TUẤN, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM: Lấy niềm tin của nhân dân làm thước đo hiệu quả chính sách Thực tiễn triển khai các dự án tại TPHCM cho thấy, khi quyền được thông tin của người dân được chú trọng và thực hiện từ sớm, thì sự đồng thuận đạt được là thực chất chứ không phải hình thức. Chúng tôi đánh giá cao việc các địa phương chủ động đối thoại, công khai minh bạch các chủ trương, kế hoạch bằng phương thức trực tiếp và công nghệ số. Việc “đi trước một bước” trong thông tin chính là tôn trọng nhân dân, giúp dân biết, bàn, làm, kiểm tra, giám sát, thụ hưởng. Khi mọi băn khoăn của người dân được giải đáp thỏa đáng ngay từ đầu, người dân sẽ từ người “bị ảnh hưởng” trở thành người “chủ động ủng hộ”. Đây chính là chìa khóa để giữ vững ổn định chính trị từ cơ sở và đưa các chủ trương phát triển của thành phố về đích đúng hạn. * Ông LÊ VĂN HẬN, Bí thư chi bộ kiêm Trưởng khu phố 14, phường Bình Trưng, TPHCM: Giảm áp lực cho đội ngũ khu phố Ở khu phố, chúng tôi thường xuyên tiếp nhận thắc mắc của người dân. Nếu thông tin từ chính quyền không rõ ràng thì rất khó giải thích lại cho người dân. Lần này, địa phương chủ động thông tin từ sớm, nội dung cụ thể, có đối thoại trực tiếp nên người dân nắm được ngay từ đầu. Khi người dân hiểu rõ, việc triển khai các bước tiếp theo thuận lợi hơn rất nhiều. Đội ngũ ở khu phố cũng đỡ áp lực khi phải giải thích lại từng việc.

THU HƯỜNG - NGÔ BÌNH - THÁI PHƯƠNG