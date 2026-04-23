TPHCM phát huy vai trò dẫn dắt của kinh tế Nhà nước

Công nhân làm việc trên dây chuyền sản xuất thiết bị điện tử tại Công ty Datalogic, Khu công nghệ cao TPHCM. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM vừa ban hành chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 79-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế Nhà nước, với các mục tiêu cụ thể đến năm 2030, tầm nhìn đến 2045, đồng thời xác định rõ các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm.

Trong đó, TPHCM xác định phát huy vai trò tiên phong, dẫn dắt của kinh tế nhà nước; khai thác hiệu quả các nguồn lực công, tạo động lực tăng trưởng mới cho thành phố và cả nước.

Một trong những nội dung đáng chú ý là thành phố phấn đấu đến hết năm 2026 hoàn thành đo đạc, thống kê, số hóa, làm sạch cơ sở dữ liệu đất đai; kết nối, chia sẻ liên thông với các cơ sở dữ liệu quốc gia.

Thành phố cũng sẽ rà soát, phân loại chính xác các loại đất, điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất phù hợp, tạo quỹ đất cho phát triển công nghiệp, dịch vụ, đô thị và nhà ở xã hội.

TPHCM đặt yêu cầu quản lý, sử dụng đất tiết kiệm, hiệu quả; kiên quyết thu hồi các diện tích đất sử dụng sai mục đích, bỏ hoang, lãng phí; đồng thời làm rõ trách nhiệm của tổ chức, cá nhân có liên quan.

Công nhân vận hành dây chuyền sản xuất tại Nhà máy Tôn Đông Á tại Khu công nghiệp Đồng An 2. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Trong định hướng phát triển dài hạn, thành phố sẽ phát triển mô hình đô thị gắn với giao thông công cộng (TOD), khai thác hiệu quả quỹ đất công để tăng thu ngân sách, thu hút đầu tư.

Đồng thời, chủ động bố trí quỹ đất dọc các trục giao thông lớn để phát triển nhà ở xã hội, công trình dịch vụ công và các dự án có tính lan tỏa, bảo đảm hài hòa lợi ích giữa Nhà nước, doanh nghiệp và người dân.

Chương trình hành động cũng xác định đưa kinh tế biển trở thành một bộ phận quan trọng trong kinh tế nhà nước của TPHCM. Song song đó, thành phố khuyến khích đa dạng hóa các hình thức đầu tư theo phương thức đối tác công - tư (PPP), như “đầu tư công - quản trị tư”, “đầu tư tư - sử dụng công” và các mô hình hợp tác linh hoạt khác, nhằm huy động hiệu quả các nguồn lực cho phát triển.

Đối với khu vực doanh nghiệp nhà nước, TPHCM sẽ khẩn trương hoàn thiện và triển khai đề án sắp xếp các doanh nghiệp có vốn nhà nước thuộc thành phố; tập trung phát triển doanh nghiệp nhà nước trở thành lực lượng quan trọng, giữ vai trò dẫn dắt trong các lĩnh vực then chốt, thiết yếu.

TPHCM đặt mục tiêu phấn đấu có ít nhất 3 doanh nghiệp thuộc thành phố nằm trong nhóm 500 doanh nghiệp lớn nhất cả nước. Đồng thời, hình thành từ 1 đến 2 tổng công ty, doanh nghiệp nhà nước chủ lực có quy mô lớn, công nghệ hiện đại, quản trị tiên tiến, đủ năng lực tổ chức đầu tư, quản lý, khai thác đồng bộ các lĩnh vực trọng yếu, có sức cạnh tranh ở tầm khu vực và quốc tế.

VĂN MINH