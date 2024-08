Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên TPHCM luôn hết lòng phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân

Ngày 17-8, Đảng ủy Công an Trung ương và Thành ủy TPHCM tổ chức Lễ kỷ niệm 55 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969-2024); Công an TPHCM đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự và chỉ đạo.

Đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc

Phát biểu chỉ đạo, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, đây là dịp để tưởng nhớ, tri ân sâu sắc công lao trời biển của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, vị lãnh tụ thiên tài của Đảng ta và dân tộc ta. Người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam, Anh hùng giải phóng dân tộc, Danh nhân văn hóa thế giới. Đồng thời khẳng định ý chí, quyết tâm mạnh mẽ của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta luôn học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và kiên định thực hiện Di huấn của Người.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng các đồng chí lãnh đạo dự lễ kỷ niệm. Ảnh: VIỆT DŨNG

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nêu rõ, Chủ tịch Hồ Chí Minh muôn vàn kính yêu trước lúc đi xa đã để lại cho toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta bản Di chúc thiêng liêng, kết tinh trong đó những điều cốt lõi về văn hóa, tư tưởng, đạo đức.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh, thấm nhuần và thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta, trong đó có cán bộ, đảng viên, nhân dân TPHCM, lực lượng Công an nhân dân không ngừng nỗ lực phấn đấu, đoàn kết thống nhất, chung sức đồng lòng, vượt qua mọi khó khăn, thử thách. Đồng thời, kế tục xuất sắc sự nghiệp cách mạng vĩ đại mà Người đã trọn đời cống hiến, hy sinh, thực hiện thành công đường lối đổi mới, đưa nước ta từng bước tiến lên chủ nghĩa xã hội và sánh vai với các cường quốc năm châu như mong ước của Người.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu chỉ đạo. Ảnh: VIỆT DŨNG

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhiệt liệt biểu dương và chúc mừng những thành tích, kết quả mà TPHCM và lực lượng Công an nhân dân đã đạt được trong thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đồng chí Tô Lâm chúc mừng 79 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân và 19 năm Ngày hội "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc"; chúc mừng thành tích, chiến công mà Công an TPHCM đã đạt được trong thời gian qua.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh, lực lượng Công an nhân dân, trong đó có Công an TPHCM luôn gương mẫu, đi đầu thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Cùng với Sáu điều dạy về "Tư cách người Công an cách mệnh", những lời dạy của Người trong bản Di chúc thiêng liêng đã trở thành định hướng cho sự nghiệp bảo vệ an ninh trật tự và xây dựng lực lượng Công an nhân dân trở thành lực lượng thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, "vì nước quên thân, vì dân phục vụ," là lá chắn thép vững chắc của Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trao danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân cho Công an TPHCM. Ảnh: VIỆT DŨNG

Đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước ghi nhận lực lượng Công an nhân dân, trong đó có Công an TPHCM thời gian qua đã giữ vững an ninh quốc gia; liên tục kéo giảm tội phạm qua các năm; đi đầu, nòng cốt trong chuyển đổi số, cải cách hành chính phục vụ nhân dân; tri ân người có công, chăm lo công tác an sinh xã hội, xóa đói giảm nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau; củng cố vững chắc môi trường an ninh, an toàn, thuận lợi cho phát triển kinh tế-xã hội và hội nhập quốc tế.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh, 55 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, lực lượng Công an nhân dân, trong đó có Công an TPHCM đã không ngừng lớn mạnh về mọi mặt, tuyệt đối trung thành với Đảng, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân. Đồng thời, khẳng định được vị trí, vai trò nòng cốt trong nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội; thực sự là chỗ dựa tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân, tô thắm truyền thống vẻ vang 79 năm lực lượng Công an nhân dân Việt Nam anh hùng.

Xây dựng đội ngũ cán bộ gương mẫu, trong sạch

Chỉ rõ toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đang nỗ lực phấn đấu bứt phá, tăng tốc để sớm về đích thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, tích cực chuẩn bị các công việc cần thiết để tổ chức đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, trong đó có cán bộ, đảng viên và nhân dân TPHCM, lực lượng Công an nhân dân tiếp tục thấm nhuần sâu sắc những Di huấn của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang. Ảnh: VIỆT DŨNG

Đồng thời, tranh thủ tối đa thời cơ, thuận lợi, đẩy lùi nguy cơ, thách thức, lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội XI của Đảng bộ TPHCM và Nghị quyết Đại hội VII của Đảng bộ Công an Trung ương đề ra; chuẩn bị và tổ chức thật tốt đại hội đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2025-2030.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu Thành ủy TPHCM và Đảng ủy Công an Trung ương tiếp tục gương mẫu, đi đầu trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; gắn liền với tích cực tham gia, tham mưu tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về thể chế, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tăng cường công khai minh bạch qua chuyển đổi số. Đồng thời, mở rộng không gian phát triển, tạo thuận lợi cao nhất cho mọi hoạt động trong khuôn khổ pháp luật, đóng góp xây dựng đất nước, nâng cao đời sống nhân dân của tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp, doanh nhân trong và ngoài nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên. Ảnh: VIỆT DŨNG

Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, cần bảo vệ vững chắc an ninh quốc gia từ sớm, từ xa, từ ngoài biên giới lãnh thổ; kéo giảm tội phạm bền vững; xây dựng các xã, tiến tới các huyện, tỉnh không có tội phạm, không có tệ nạn, người dân được sống hạnh phúc trong môi trường an ninh, an toàn. Xây dựng, củng cố phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc" hiệu quả, thiết thực, thật sự là phong trào cách mạng của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân.

Cùng với đó là huy động sức mạnh cả hệ thống chính trị, toàn dân, kết hợp với sức mạnh thời đại trong bảo vệ vững chắc an ninh, trật tự, tạo thuận lợi cao nhất cho phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc, xây dựng TPHCM trở thành thành phố văn minh, hiện đại, nghĩa tình.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước, lãnh đạo Trung ương và TPHCM đến dự lễ kỷ niệm. Ảnh: VIỆT DŨNG

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị tập thể lãnh đạo TPHCM cần thúc đẩy các giải pháp đột phá, tạo điều kiện hơn nữa cho TPHCM phát triển mạnh mẽ, trở thành cực tăng trưởng của cả nước, trung tâm kinh tế, tài chính, dịch vụ của châu Á, điểm đến hấp dẫn toàn cầu, phát triển ngang tầm các đô thị lớn trên thế giới. Đồng thời quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên TPHCM, trong đó có lực lượng Công an có bản lĩnh chính trị vững vàng, đạo đức cách mạng trong sáng, luôn đặt lợi ích quốc gia, dân tộc, lợi ích chính đáng của nhân dân lên trên hết, trước hết, luôn hết lòng phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân. Trong đó đặc biệt chú trọng sự gương mẫu, trong sạch, năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung; tuyệt đối không lợi dụng cương vị công tác để làm những việc phương hại đến lợi ích chung của Đảng, Nhà nước và lợi ích chính đáng của nhân dân.

“Toàn Đảng, toàn dân ta đoàn kết phấn đấu, xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp cách mạng thế giới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước bày tỏ tin tưởng chắc chắn rằng, dưới sự lãnh đạo của Đảng quang vinh, thấm nhuần Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, kế thừa và phát huy truyền thống vẻ vang, được nhân dân hết lòng tin yêu, ủng hộ, Thành ủy TPHCM và Đảng ủy Công an Trung ương sẽ tiếp tục gương mẫu đi đầu, là hạt nhân nòng cốt trong thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng.

Cùng toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta thực hiện thắng lợi công cuộc đổi mới, xây dựng TPHCM phát triển vượt bậc, đất nước ngày càng phát triển phồn vinh, hùng cường, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội, thực hiện thành công Di huấn của Chủ tịch Hồ Chí Minh và ước vọng của toàn dân tộc.

VĂN MINH - CHÍ THẠCH