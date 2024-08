Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dâng hoa Chủ tịch Hồ Chí Minh

Sáng 17-8, đoàn đại biểu Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an và đoàn đại biểu Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM tổ chức Lễ dâng hoa, báo công Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Công viên Tượng đài Bác Hồ (quận 1, TPHCM), nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Cách mạng Tháng Tám thành công (19-8-1945 – 19-8-2024) và kỷ niệm 55 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969-2024).

Dự lễ có các đồng chí: Tô Lâm, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước; Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM; Thượng tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an; cùng các đồng chí lãnh đạo Văn phòng Trung ương Đảng, lãnh đạo Bộ Công an và các đồng chí lãnh đạo TPHCM...

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng các đại biểu dâng hoa, báo công Chủ tịch Hồ Chí Minh, sáng 17-8-2024. Ảnh: VIỆT DŨNG

Trong giờ phút thiêng liêng, đoàn đại biểu đã dành phút mặc niệm tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh, bày tỏ lòng biết ơn vô hạn, lòng thành kính tưởng nhớ công lao to lớn của Người đối với sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa hòa bình, độc lập, thống nhất, ngày càng phồn vinh và phát triển.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm. Ảnh: VIỆT DŨNG

Đoàn đại biểu thành kính dâng hoa lên Chủ tịch Hồ Chí Minh, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến công lao và đức hy sinh quên mình vì dân, vì nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh; nguyện mãi mãi học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách cao đẹp của Người. Bác đã đi xa, nhưng sự nghiệp vĩ đại, tấm gương cao đẹp của Người luôn sống mãi với non sông, đất nước Việt Nam. Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh luôn là nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho mọi hành động, soi đường chỉ lối cho cách mạng Việt Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng đại biểu trong đoàn dâng hoa, báo công Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: VIỆT DŨNG

Trong buổi lễ, Trung tướng Lê Hồng Nam, Giám đốc Công an TPHCM đã báo công lên Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an, Thành ủy - HĐND - UBND TPHCM; sự phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ của các Cục nghiệp vụ thuộc Bộ Công an, Bộ Tư lệnh Thành phố, các ban, sở, ngành, đoàn thể, cấp ủy, chính quyền các cấp; sự ủng hộ, giúp đỡ của các tầng lớp nhân dân… lực lượng Công an TPHCM đã nỗ lực không ngừng nghỉ lập nên những thành tích, chiến công đặc biệt xuất sắc, mang tính tiêu biểu, điển hình.

Trung tướng Lê Hồng Nam, Giám đốc Công an TPHCM báo công lên Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: VIỆT DŨNG



Qua đó đã góp phần tô thắm thêm vào trang lịch sử hào hùng của Đảng bộ và nhân dân Thành phố; xứng đáng là ngọn cờ đầu trong phong trào thi đua “Vì An ninh Tổ quốc” và phong trào “Thi đua yêu nước”; ra sức phấn đấu, không ngại hy sinh, gian khổ, bảo vệ sự bình yên, ổn định góp phần cùng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TPHCM phát huy vai trò là đầu tàu kinh tế trong công cuộc xây dựng đất nước Việt Nam đạt mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.

Với những thành tích trên, Công an TPHCM đã được Đảng, Nhà nước tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân thời kỳ kháng chiến, 1 Huân chương Quân công hạng Nhì, 1 Huân chương Chiến công hạng Nhất; 1 Huân chương Lao động hạng Ba và nhiều Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ. Đặc biệt, vừa qua Công an TPHCM đã được phong tặng danh hiệu “Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân thời kỳ đổi mới”.

VĂN MINH - CHÍ THẠCH