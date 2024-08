Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự lễ kỷ niệm 55 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Sáng 17-8, Đảng ủy Công an Trung ương và Thành ủy TPHCM tổ chức Lễ kỷ niệm 55 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969-2024); Công an TPHCM đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự và chỉ đạo.

Dự và chủ trì có các đồng chí: Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM; Thượng tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng các đồng chí lãnh đạo dành phút mặc niệm cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Ảnh: VIỆT DŨNG

Đến dự có các đồng chí: Nguyễn Tấn Dũng, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thủ tướng Chính phủ; Đại tướng Lê Hồng Anh, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư; Trương Hòa Bình, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Thủ tướng Thường trực; Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Nội chính Trung ương.

Cùng dự có các đồng chí Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Trung ương Đảng, lãnh đạo Bộ Công an, các đồng chí trong Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM và các Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân...

Trong buổi lễ, các đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước, các vị đại biểu đã dành phút mặc niệm cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự và chỉ đạo buổi lễ kỷ niệm. Ảnh: VIỆT DŨNG

Buổi lễ diễn ra nhân dịp kỷ niệm 79 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh Nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2-9-1945 – 2-9-2024), kỷ niệm 55 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969 – 2024).

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên. Ảnh: VIỆT DŨNG

Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an phối hợp với Thành ủy TPHCM tổ chức chương trình kỷ niệm, đánh giá kết quả 55 năm Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TPHCM, lực lượng Công an nhân dân thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Đại biểu dự buổi lễ. Ảnh: VIỆT DŨNG

Đồng thời, vinh dự tổ chức đón nhận phần thưởng cao quý - Danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân do Chủ tịch nước phong tặng cho Công an TPHCM, ghi nhận những thành tích xuất sắc của toàn thể cán bộ, chiến sĩ Công an TPHCM trong sự nghiệp bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

* Trước đó, buổi sáng cùng ngày, đoàn đại biểu Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an và đoàn đại biểu Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM tổ chức Lễ dâng hoa, báo công Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Công viên Tượng đài Bác Hồ (quận 1, TPHCM).

VĂN MINH - CHÍ THẠCH