Tổng Bí thư: Đưa việc học tập, làm theo Bác trở thành nhu cầu văn hóa, việc làm thường xuyên, lâu dài

Chiều 19-5, tại Bộ Công an, Tổng Bí thư Tô Lâm đã dự và chỉ đạo Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và đánh giá kết quả thực hiện Quy định số 09-QĐ/ĐUCA ngày 19-5-2023 của Đảng ủy Công an nhân dân về chế độ học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy công an nhân dân.

Tổng Bí thư Tô Lâm dự Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Ảnh: QUANG PHÚC

Hội nghị được tổ chức trực tuyến tới 400 điểm cầu công an các đơn vị, địa phương ở cơ sở, với hơn 11.000 đại biểu tham dự.

Tại hội nghị, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Tổng Bí thư Tô Lâm biểu dương những thành tích to lớn mà lực lượng công an nhân dân đã đạt được trong học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy công an nhân dân.

Trên cơ sở kế thừa và phát huy những kết quả đã đạt được trong học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, ngay sau khi Bộ Chính trị ban hành Chỉ thị số 05, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an đã quán triệt, triển khai với nhiều hình thức, phương pháp đa dạng, phong phú.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: QUANG PHÚC

Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh, Bộ Công an đã thể hiện sự sáng tạo, quyết tâm cao trong học tập, làm theo Bác khi triển khai nhiều công việc cụ thể, dễ kiểm tra, đánh giá kết quả tương ứng với 3 khâu "Học tập", "Quyết tâm thực hiện, làm theo" và "Gương mẫu đi đầu"; đồng thời ban hành quy định về chế độ học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy công an nhân dân. Qua đó, đã tạo chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động trong toàn lực lượng công an nhân dân.

Tổng Bí thư Tô Lâm bày tỏ vui mừng được biết, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an đã tổng kết quy định lấy ý kiến của cơ quan, tổ chức và nhân dân đối với công an nhân dân, có 95% ý kiến đánh giá cao lực lượng công an về sự tận tụy trong công việc, nhất là ý thức, tinh thần trách nhiệm, khắc phục khó khăn gian khổ; năm 2023, có 97,71%, năm 2024 có 98,74% nhân dân được khảo sát hài lòng về giải quyết thủ tục hành chính trong công an nhân dân; từ năm 2021 đến nay, có hơn 7.600 tập thể, hơn 183.000 cá nhân được các cấp biểu dương, khen thưởng.

Tổng Bí thư Tô Lâm gắn Huy hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân lên Cờ truyền thống của Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao. Ảnh: QUANG PHÚC

Theo Tổng Bí thư, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đang nỗ lực phấn đấu thực hiện các mục tiêu chiến lược 100 năm thành lập Đảng, 100 năm thành lập nước, đến giữa thế kỷ XXI, nước ta trở thành nước phát triển, có thu nhập cao, bảo đảm "ổn định, phát triển chất lượng cao, nâng cao đời sống nhân dân". Để đạt được các mục tiêu này, dưới sự lãnh đạo của Đảng, đóng góp của lực lượng vũ trang nhân dân, trong đó công an nhân dân có vai trò, vị trí đặc biệt quan trọng.

Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh, một trong những yếu tố then chốt là phải không ngừng đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thực hiện hiệu quả Sáu điều Bác Hồ dạy công an nhân dân. Trong đó, cần có các giải pháp cụ thể, đưa việc học tập, làm theo Bác trở thành nhu cầu văn hóa, việc làm thường xuyên, lâu dài, thiết thực, đi vào chiều sâu công tác, chiến đấu của mỗi đơn vị, mỗi cán bộ chiến sĩ.

Tổng Bí thư Tô Lâm trao danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân tặng Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao. Ảnh: QUANG PHÚC

Tổng Bí thư chỉ rõ, phải gắn kết chặt chẽ việc học tập, làm theo Bác với xây dựng lực lượng công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Trước hết là trong thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; xây dựng Đảng trong công an nhân dân vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức; tiếp tục quán triệt sâu sắc quan điểm "dân là gốc", nhân dân là trung tâm, chủ thể, mọi chủ trương, chính sách về bảo vệ an ninh trật tự phải thật sự xuất phát từ nguyện vọng, quyền và lợi ích, chính đáng, hợp pháp của nhân dân; lấy hạnh phúc, ấm no của nhân dân là mục tiêu phấn đấu.

Tổng Bí thư Tô Lâm trao Huân chương Quân công hạng ba tặng Trung tướng Tô Ân Xô (bìa phải) và Huân chương Chiến công hạng nhì tặng Thứ trưởng Đặng Hồng Đức. Ảnh: QUANG PHÚC

Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định, học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Sáu điều Bác dạy công an nhân dân là cuộc phấn đấu, tự rèn luyện, đấu tranh hết sức gay go giữa đạo đức cách mạng và chủ nghĩa cá nhân. Do đó, để việc học tập, làm theo Bác đạt hiệu quả thiết thực, Tổng Bí thư Tô Lâm yêu cầu toàn lực lượng công an nhân dân, mỗi cấp ủy, lãnh đạo, chỉ huy, cán bộ chiến sĩ đã cố gắng, cần tiếp tục nỗ lực, cố gắng nhiều hơn nữa; đổi mới mạnh mẽ tư duy, lề lối, phương pháp làm việc, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp cách mạng thế giới, như tâm nguyện của Chủ tịch Hồ Chí Minh và ước vọng của toàn dân tộc...

Tại hội nghị, Tổng Bí thư Tô Lâm đã thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước trao danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân cho Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao vì đã có thành tích đặc biệt xuất sắc, đột xuất trong giữ gìn an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: QUANG PHÚC

Đồng thời, Tổng Bí thư Tô Lâm trao Huân chương Quân công hạng ba tặng Trung tướng Tô Ân Xô, Trợ lý Tổng Bí thư, Phụ trách Văn phòng Tổng Bí thư vì đã có thành tích đặc biệt xuất sắc trong chiến đấu, phục vụ chiến đấu, xây dựng lực lượng công an nhân dân, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; trao Huân chương Chiến công hạng nhì tặng Thiếu tướng Đặng Hồng Đức, Thứ trưởng Bộ Công an vì đã lập chiến công xuất sắc trong chiến đấu, phục vụ chiến đấu, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Tổng Bí thư Tô Lâm với các đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: QUANG PHÚC

Trước đó, Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Thứ trưởng Bộ Công an thông tin, thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị và Quy định số 09 của Đảng ủy Công an Trung ương, Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện đạt được nhiều kết quả quan trọng, nổi bật. Hàng năm, Bộ Công an ban hành kế hoạch thực hiện chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy công an nhân dân...

ĐỖ TRUNG