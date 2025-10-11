Tổng Bí thư Tô Lâm dự Lễ khởi công xây dựng trường nội trú liên cấp tại Nghệ An

Tổng Bí thư Tô Lâm cùng lãnh đạo Đảng và Nhà nước thực hiện nghi thức khởi công xây dựng Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở Na Ngoi

Cùng dự lễ có các đồng chí: Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương; Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương; Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh; Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an.

Cùng dự còn có các đồng chí: Võ Thị Ánh Xuân, Phó Chủ tịch nước; Hồ Đức Phớc, Phó Thủ tướng Chính phủ; Trần Quang Phương, Phó Chủ tịch Quốc hội cùng lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương.

Tổng Bí thư Tô Lâm cùng lãnh đạo Đảng và Nhà nước dự Lễ khởi công xây dựng Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở Na Ngoi

Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở Na Ngoi là công trình có ý nghĩa đặc biệt nơi vùng biên cương. Công trình được triển khai theo chủ trương của Bộ Chính trị về đầu tư xây dựng 248 trường phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học, THCS tại các xã biên giới đất liền.

Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở Na Ngoi là công trình giáo dục trọng điểm, có quy mô khoảng 5,5ha, tổng số vốn đầu tư gần 240 tỷ đồng. Công trình được đầu tư hiện đại, đồng bộ với 49 lớp học, đầy đủ các hạng mục: Phòng học, phòng chức năng, khu ký túc xá, nhà ăn, khu vui chơi, khu trải nghiệm…

Khi đi vào hoạt động, công trình sẽ giúp hơn 1.900 học sinh khu vực biên giới được học tập, phát triển toàn diện về tri thức, kỹ năng, thể chất, tinh thần, nhân cách…; góp phần gìn giữ bản sắc văn hóa, tạo nguồn cán bộ tương lai cho địa phương, củng cố quốc phòng, an ninh khu vực biên giới.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu tại buổi lễ

Phát biểu tại lễ khởi công, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh, Đảng và Nhà nước ta luôn xác định giáo dục là quốc sách hàng đầu, là động lực then chốt cho sự phát triển bền vững của đất nước. Trong những năm qua, mặc dù còn nhiều khó khăn nhưng Đảng, Nhà nước luôn dành sự quan tâm rất lớn cho vùng biên giới.

Tổng Bí thư nêu rõ, chủ trương đầu tư xây dựng 248 trường nội trú liên cấp là một chủ trương đúng đắn, có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện sự quan tâm đặc biệt của Đảng, Nhà nước đối với đồng bào vùng biên giới, vùng sâu, vùng xa, còn nhiều khó khăn. Xây dựng trường nội trú liên cấp không chỉ để các cháu có điều kiện học tập tốt hơn, mà còn hướng tới mục tiêu lâu dài là nâng cao chất lượng đời sống nhân dân vùng biên giới, góp phần giữ gìn chủ quyền lãnh thổ quốc gia từ gốc rễ.

Tổng Bí thư Tô Lâm tặng nhà trường bức ảnh “Bác Hồ quàng khăn đỏ cho học sinh”

Tổng Bí thư Tô Lâm đề nghị, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Nghệ An và xã Na Ngoi cần quyết liệt vào cuộc, coi việc xây dựng Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở Na Ngoi là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng. Vì vậy, phải làm cho thật tốt, thật nhanh và thật hiệu quả; phải đảm bảo mặt bằng, hạ tầng, giải ngân vốn đúng tiến độ; đồng thời, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các đơn vị thi công và công tác giảng dạy sau này.

Tổng Bí thư Tô Lâm yêu cầu, đối với các đơn vị thiết kế, thi công, tư vấn, giám sát, cần thực hiện thi công bằng cả tấm lòng, bằng tinh thần trách nhiệm cao nhất, coi đây không chỉ là một dự án xây dựng mà là nơi gửi gắm niềm tin, ước mơ của đồng bào biên giới; phải đảm bảo chất lượng công trình, an toàn lao động, kỹ thuật, mỹ thuật, xứng đáng là ngôi trường kiểu mẫu vùng biên.

Bên cạnh đó, Tổng Bí thư yêu cầu cấp ủy, chính quyền và các đoàn thể, nhân dân xã Na Ngoi cần tiếp tục quan tâm đến các cháu học sinh để các cháu được học tập trong môi trường đầy đủ; cần gắn xây dựng trường học với giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc; dạy chữ phải đi đôi với dạy người, dạy đạo lý làm người, lòng yêu quê hương, đất nước.

Tổng Bí thư Tô Lâm cùng lãnh đạo Đảng và Nhà nước trao quà cho các cháu học sinh

Tổng Bí thư cũng gửi gắm, mong bà con nhân dân trên địa bàn tiếp tục đồng hành, ủng hộ, chia sẻ để công trình được triển khai suôn sẻ. Đây là ngôi trường của con em mình, là của bà con mình nên phải cùng nhau giữ gìn, cùng nhau vun đắp.

Tổng Bí thư Tô Lâm cũng đề nghị các bộ, ngành Trung ương phối hợp chặt chẽ với các cấp ủy, chính quyền địa phương, các già làng, trưởng bản, lực lượng vũ trang để vận động nhân dân cùng chăm lo sự nghiệp giáo dục, xem trường học là “pháo đài” của tri thức, văn hóa và lòng yêu nước ở biên giới. Tăng cường công tác tuyên truyền, tạo sự đồng thuận xã hội, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội; huy động các nguồn lực xã hội hóa, doanh nghiệp, cá nhân đồng hành cùng Đảng, Nhà nước trong hành trình “Nâng bước em tới trường”.

Tổng Bí thư Tô Lâm cùng lãnh đạo Đảng và Nhà nước trao quà đến gia đình chính sách, gia đình khó khăn trên địa bàn xã Na Ngoi

Tổng Bí thư Tô Lâm tin tưởng, với sự quyết tâm của cả hệ thống chính trị, sự đồng lòng của nhân dân, đặc biệt là tình cảm, trách nhiệm của các thầy, cô giáo nơi biên cương Tổ quốc, hệ thống trường nội trú liên cấp tại 248 xã biên giới sẽ sớm được hoàn thành để mỗi trẻ em vùng cao, vùng xa đều có cơ hội học tập, phát triển, vươn tới tương lai tươi sáng.

Dịp này, Tổng Bí thư Tô Lâm đã trao tặng nhà trường bức ảnh “Bác Hồ quàng khăn đỏ cho học sinh”. Ngoài ra, Tổng Bí thư cùng đoàn công tác Trung ương đã tặng nhiều phần quà cho các cháu học sinh; trao tặng 50 phần quà ý nghĩa đến 50 hộ gia đình chính sách, gia đình khó khăn trên địa bàn xã Na Ngoi.

DUY CƯỜNG