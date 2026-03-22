Truy thăng bậc hàm Thiếu tá đối với đồng chí Nguyễn Xuân Hải

Ngày 22-3, Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết, Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an đã ký quyết định thăng cấp bậc hàm từ Đại úy lên Thiếu tá đối với đồng chí Nguyễn Xuân Hải (33 tuổi, cán bộ Công an xã Diên Lâm, tỉnh Khánh Hòa).

Di ảnh đồng chí Nguyễn Xuân Hải

Việc truy thăng cấp bậc hàm thể hiện sự ghi nhận, tri ân của Đảng, Nhà nước và lực lượng Công an nhân dân đối với những đóng góp, sự hy sinh của đồng chí Nguyễn Xuân Hải trong quá trình công tác, giữ gìn an ninh trật tự tại cơ sở.

Trong quá trình công tác, đồng chí luôn thể hiện tinh thần trách nhiệm, gần dân, sát dân, góp phần bảo đảm an ninh trật tự tại địa phương.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa Nguyễn Thanh Hà đến phúng viếng, chia buồn với gia đình đồng chí Nguyễn Xuân Hải

Thiếu tướng Nguyễn Hữu Phước, Giám đốc Công an tỉnh Khánh Hòa đến phúng viếng, chia buồn với gia đình đồng chí Nguyễn Xuân Hải

Như Báo SGGP đưa tin, khoảng gần 1 giờ ngày 21-3, tổ công tác Công an xã Diên Lâm tuần tra, xử lý tình trạng khai thác khoáng sản trái phép trên sông Cái (khu vực thôn Đồng Trăn 3).

Khi lực lượng chức năng phát hiện một bè có dấu hiệu khai thác cát trái phép, các đối tượng đã điều khiển phương tiện ra giữa sông bỏ chạy.

Trong quá trình tiếp cận, giữ phương tiện vi phạm giữa dòng nước chảy xiết, đồng chí Nguyễn Xuân Hải không may bị đuối nước và mất tích. Đến rạng sáng 21-3, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể đồng chí.

Lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa cùng đại diện các cơ quan, ban ngành và đông đảo người dân đã đến phúng viếng, chia buồn với gia đình đồng chí Nguyễn Xuân Hải.

Hiện Công an tỉnh Khánh Hòa tiếp tục điều tra, truy tìm các đối tượng khai thác cát trái phép liên quan; đồng thời phối hợp chính quyền địa phương thăm hỏi, hỗ trợ gia đình cán bộ hy sinh.

HIẾU GIANG