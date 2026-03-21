Binh đoàn 15 được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân lần thứ hai

Sáng 21-3, Binh đoàn 15 (Bộ Quốc phòng) tổ chức Lễ mừng công nhân dịp đơn vị vinh dự được Đảng, Nhà nước phong tặng Danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân lần thứ hai.

Quang cảnh buổi lễ

Tại buổi lễ, Ban tổ chức đã công bố Quyết định của Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân cho Binh đoàn 15. Đây là phần thưởng cao quý, ghi nhận những thành tích đặc biệt xuất sắc của các thế hệ cán bộ, chiến sĩ, người lao động Binh đoàn trong hơn 41 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành.

Thiếu tướng Hoàng Văn Sỹ, Tư lệnh Binh đoàn 15 phát biểu tại buổi lễ

Binh đoàn 15 là đơn vị kinh tế - quốc phòng đứng chân trên địa bàn chiến lược Tây Nguyên, thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế gắn với quốc phòng, an ninh, xây dựng dân cư, xã hội nơi biên giới. Từ những vùng đất hoang hóa, điều kiện tự nhiên khắc nghiệt, Binh đoàn đã từng bước xây dựng các vùng sản xuất tập trung quy mô lớn, hình thành hệ thống nông trường, xí nghiệp, tạo nền tảng phát triển bền vững.

Đến nay, Binh đoàn đã đưa hơn 25.000 hộ dân với gần 92.000 nhân khẩu lên sinh sống, lập nghiệp tại khu vực biên giới; xây dựng 266 cụm, điểm dân cư, góp phần xóa “vùng trắng dân cư”, tạo thế trận quốc phòng toàn dân vững chắc. Mỗi công nhân, người lao động vừa là lực lượng sản xuất, vừa là “cột mốc sống” nơi biên cương Tổ quốc.

Các đại biểu tham dự lễ mừng công

Binh đoàn 15 đã hai lần được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân vào các năm 2003, 2025 và nhiều phần thưởng cao quý như: Huân chương Quân công hạng ba, Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng nhất, nhì; Huân chương Lao động hạng ba…

HỮU PHÚC