Tổng Bí thư Tô Lâm: Quốc hội Việt Nam phải gắn bó máu thịt với nhân dân

Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh: Quốc hội Việt Nam phải gắn bó máu thịt với nhân dân, thực sự là Quốc hội của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân.

Ngày 25-9, tại Nhà Quốc hội, Đại hội đại biểu Đảng bộ Quốc hội lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 tiến hành phiên chính thức. Tổng Bí thư Tô Lâm dự và có bài phát biểu chỉ đạo đại hội.

﻿Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu chỉ đạo đại hội. Ảnh: QUANG PHÚC

Phát biểu chỉ đạo đại hội, Tổng Bí thư Tô Lâm đặc biệt nhấn mạnh yêu cầu nâng cao tính nhân dân và tính đảng trong hoạt động của Quốc hội.

Tổng Bí thư khẳng định, đại hội là sự kiện chính trị có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, đánh dấu bước phát triển mới của Đảng bộ Quốc hội, đồng thời khẳng định quyết tâm của chúng ta trong việc xây dựng Quốc hội thật sự là cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất của nước, cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân ta.

Đại hội càng có ý nghĩa hơn khi chúng ta đang chuẩn bị kỷ niệm 80 năm Ngày tổng tuyển cử đầu tiên - dấu mốc lịch sử khai sinh Quốc hội Việt Nam. Những chủ trương, quyết sách tại đại hội sẽ góp phần nối dài mạch nguồn dân chủ, khẳng định bản chất và sức mạnh của chế độ ta: “Tất cả quyền lực Nhà nước thuộc về nhân dân”, Tổng Bí thư nhấn mạnh.

Tổng Bí thư Tô Lâm và các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự đại hội. Ảnh: QUANG PHÚC

Đề cập đến bối cảnh hiện nay, Tổng Bí thư nêu rõ, tình hình trên đặt ra yêu cầu, nhiệm vụ rất lớn đối với công tác của Quốc hội, đặc biệt là nhiệm vụ hoàn thiện thể chế với yêu cầu "biến cải cách thể chế thành lợi thế cạnh tranh, thành động lực phát triển", đòi hỏi các cấp ủy đảng, các đại biểu Quốc hội, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động của Quốc hội phải nâng cao hơn nữa quyết tâm chính trị, đổi mới tư duy, nỗ lực hành động để góp phần vào sự phát triển chung của đất nước.

Tổng Bí thư nhấn mạnh, gợi mở thêm 2 yêu cầu, 4 định hướng công tác trọng tâm. Về 2 yêu cầu, Tổng Bí thư nêu rõ, yêu cầu thứ nhất là, nâng cao tính nhân dân trong hoạt động của Quốc hội. Đây là yêu cầu mang tính bản chất của Quốc hội, cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân.

Quốc hội Việt Nam phải gắn bó máu thịt với nhân dân, thực sự là Quốc hội của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân; không chỉ trong lời nói mà trong từng đạo luật, từng phiên chất vấn, từng quyết sách quan trọng đều phải hướng đến mục tiêu tối thượng: hạnh phúc, ấm no, tự do của nhân dân và sự thịnh vượng của đất nước.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại đại hội. Ảnh: QUANG PHÚC

Theo Tổng Bí thư, mỗi đạo luật không chỉ là văn bản pháp lý mà còn là kết tinh của trí tuệ, ý chí, nguyện vọng của nhân dân. Đại biểu Quốc hội không chỉ là người làm luật, người giám sát hay người quyết định mà trước hết phải là đại biểu của cử tri, người đại diện trung thành cho tiếng nói, khát vọng, quyền lợi chính đáng của cử tri và của toàn dân tộc. Mỗi đại biểu là nhịp cầu tin cậy mang hơi thở của cuộc sống, của thị trường rồi mang quyết sách đúng đắn của Quốc hội trở lại với cuộc sống, góp phần nâng cao đời sống mọi mặt cho nhân dân.

Yêu cầu thứ hai là, nâng cao tính đảng trong hoạt động của Quốc hội. Đây là yêu cầu xuyên suốt, bảo đảm Quốc hội của ta luôn kiên định mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, đặt lợi ích của quốc gia, dân tộc, quyền và lợi ích chính đáng của nhân dân lên trên hết, trước hết. Tính đảng không làm giảm đi tính dân chủ mà trái lại là định hướng dân chủ được thực hiện đúng bản chất của chế độ ta.

Đối với những đại biểu Quốc hội là đảng viên, phải thực hiện tốt trách nhiệm kép của mình, là cầu nối trực tiếp giữa Đảng với Quốc hội, giữa ý chí, nguyện vọng của nhân dân với những quyết sách hệ trọng của đất nước.

Tổng Bí thư Tô Lâm tặng hoa chúc mừng đại hội đến Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn. Ảnh: QUANG PHÚC

Tổng Bí thư yêu cầu tiếp tục đổi mới tư duy, tập trung lãnh đạo Quốc hội thực hiện tốt ba chức năng quan trọng, nhất là lập pháp, giám sát tối cao, quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước.

Về quyết định các vấn đề quan trọng, Tổng Bí thư cho rằng, mỗi nghị quyết, mỗi quyết định của Quốc hội không chỉ tác động tức thời đến kinh tế - xã hội, đến quốc phòng, an ninh, đến đời sống của hàng triệu người dân hôm nay mà còn in dấu ấn lâu dài vào tương lai của dân tộc.

Vì vậy, Quốc hội cần phải thể hiện rõ bản lĩnh, trí tuệ, khách quan, công tâm khi quyết định những vấn đề hệ trọng như chiến lược phát triển kinh tế - xã hội, phân bổ ngân sách quốc gia, các dự án hạ tầng trọng điểm, chính sách an sinh xã hội, chủ trương lớn hội nhập quốc tế hay những vấn đề liên quan độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ.

Mọi quyết định của Quốc hội phải thực sự đặt lợi ích quốc gia, dân tộc, lợi ích của nhân dân lên trên hết, trước hết, kiên quyết ngăn chặn và loại bỏ mọi sự chi phối của lợi ích nhóm, tác động tiêu cực từ bên ngoài.

Tổng Bí thư cũng yêu cầu tiếp tục nghiên cứu, cải tiến, đổi mới cách thức hoạt động của Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội đảm bảo hiệu quả, giảm tính hình thức, tăng tính thực chất.

Quang cảnh đại hội. Ảnh: QUANG PHÚC

Tổng Bí thư đề nghị cần phát huy tinh thần của đại hội để bắt tay ngay vào thực hiện 4 công việc trọng tâm, cấp bách trước mắt. Một là, phải lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thành công kỳ họp thứ 10, kỳ họp cuối cùng của Quốc hội khóa XV, quyết định nhiều vấn đề quan trọng của đất nước. Hai là tổ chức trang trọng, thiết thực các hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày tổng tuyển cử đầu tiên của Quốc hội Việt Nam. Ba là, lãnh đạo tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 theo đúng tinh thần Chỉ thị 46 của Bộ Chính trị. Bốn là tiếp tục đóng góp tích cực, chủ động vào thành công của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Đoàn chủ tịch đại hội biểu quyết thông qua nghị quyết đại hội. Ảnh: QUANG PHÚC

Phát biểu bế mạc đại hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động trong Đảng bộ và các cơ quan của Quốc hội, Văn phòng Quốc hội tiếp tục chủ động, đổi mới mạnh mẽ tư duy, hành động quyết liệt, tham mưu cho Đảng ủy Quốc hội lãnh đạo, chỉ đạo Quốc hội thể chế hóa kịp thời các chủ trương, Nghị quyết của Đảng, của Bộ Chính trị, Ban Bí thư; thực hiện tốt hơn công tác lập pháp, giám sát tối cao và quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước.

PHAN THẢO - ANH THƯ