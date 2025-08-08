Tổng Bí thư Tô Lâm: Tội phạm giảm là hàng ngàn gia đình không vướng lao lý

Chiều 8-8, Tổng Bí thư Tô Lâm đã có buổi thăm và làm việc với Cục Cảnh sát Hình sự (Bộ Công an), nhân dịp kỷ niệm 80 năm truyền thống lực lượng.

Tại buổi thăm và làm việc, khái quát những thành tích, chiến công của lực lượng cảnh sát hình sự trong gần 80 năm qua, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh, dù trong khói lửa chiến tranh hay trong thời kỳ hòa bình, xây dựng đất nước, các cán bộ chiến sĩ cảnh sát hình sự luôn kiên cường, dũng cảm, mưu trí, sáng tạo, lập nên nhiều chiến công xuất sắc.

Các đại biểu dự hội nghị

Tổng Bí thư Tô Lâm biểu dương những kết quả, thành tích, chiến công của Cục Cảnh sát hình sự nói riêng và lực lượng cảnh sát hình sự cả nước nói chung trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm.

Theo Tổng Bí thư Tô Lâm, những kết quả rất đáng mừng là những năm gần đây, số vụ phạm pháp hình sự liên tục được kéo giảm, ngay trong 6 tháng đầu năm 2025, mặc dù cả hệ thống chính trị tập trung triển khai sắp xếp tổ chức, sáp nhập đơn vị hành chính nhưng tình hình an ninh trật tự vẫn được bảo đảm tốt, số vụ phạm tội về trật tự xã hội, theo báo cáo giảm 22,5% so với cùng kỳ năm trước.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu tại buổi làm việc

Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh, đây là vấn đề có ý nghĩa nhân văn rất sâu sắc, đằng sau mỗi phần trăm tội phạm giảm là hàng trăm, hàng ngàn gia đình không bị tội phạm xâm hại; hàng trăm, hàng ngàn người không vướng vào vòng lao lý, tù tội…

Nhận định về những thời cơ, thách thức của đất nước trong thời gian tới, Tổng Bí thư Tô Lâm lưu ý lực lượng công an nhân dân nói chung, lực lượng cảnh sát hình sự nói riêng có vai trò quan trọng và phải có trách nhiệm đóng góp vào việc thực hiện các mục tiêu, yêu cầu, đặc biệt là mục tiêu giữ vững ổn định với nội hàm rộng là bảo vệ được độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ; giữ vững môi trường hòa bình, bảo vệ lợi ích quốc gia, dân tộc; giữ vững ổn định chính trị, an ninh quốc gia, an ninh con người và trật tự an toàn xã hội...

Lãnh đạo Cục Cảnh sát hình sự tặng bức ảnh Tổng Bí thư khi còn là Bộ trưởng Bộ Công an có buổi làm việc tại Cục Cảnh sát hình sự

Tổng Bí thư Tô Lâm đề nghị thời gian tới Cục Cảnh sát hình sự phải nhận thức đầy đủ, sâu sắc yêu cầu, nhiệm vụ của lực lượng công an nhân dân nói chung, lực lượng cảnh sát hình sự nói riêng trong giai đoạn phát triển mới của đất nước.

Theo đó, công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm phải đặt trong tổng thể chung của công tác bảo vệ an ninh trật tự, các nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại của đất nước; phải đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, cấp ủy, chính quyền các cấp; là sự nghiệp của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân và của cả hệ thống chính trị; phát huy tinh thần làm chủ của nhân dân trong công tác này, với phương châm: “Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ, công an làm nòng cốt trong sự nghiệp bảo vệ an ninh trật tự”.

Tổng Bí thư cũng đề nghị Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an và Cục Cảnh sát hình sự cần đặc biệt quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng “cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại”; xây dựng cảnh sát hình sự Việt Nam trong giai đoạn mới vững chính trị, sắc nghiệp vụ, tinh thông pháp luật, làm chủ công nghệ, sẵn sàng dấn thân vì đất nước, vì nhân dân.

Tổng Bí thư yêu cầu Cục Cảnh sát hình sự tiếp tục kiên trì thực hiện mục tiêu kéo giảm tội phạm một cách thực chất và bền vững, góp phần xây dựng xã hội trật tự, kỷ cương, an toàn, lành mạnh. Quán triệt phương châm “phòng ngừa là chính, kết hợp chặt chẽ với tích cực tấn công, trấn áp tội phạm”, góp phần giảm số vụ phạm pháp hình sự, giảm mức độ nguy hiểm của tội phạm, tăng mức độ an toàn, yên tâm của người dân…

Dịp này, Tổng Bí thư cũng đề nghị Cục Cảnh sát hình sự tiếp tục mở rộng quan hệ hợp tác quốc tế trong công tác phòng, chống tội phạm, trước hết là với các nước láng giềng, các nước có quan hệ truyền thống, các nước trong khu vực ASEAN, các nước có đông cộng đồng người Việt Nam sinh sống.

Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang phát biểu tại buổi làm việc

Thay mặt Bộ Công an, Bộ trưởng Lương Tam Quang trân trọng cảm ơn sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Đảng, Nhà nước và cá nhân Tổng Bí thư đối với sự nghiệp bảo vệ an ninh trật tự, phòng chống tội phạm của lực lượng công an nhân dân.

“Toàn thể lực lượng công an nhân dân nói chung, lực lượng cảnh sát nhân dân, cảnh sát hình sự nói riêng nghiêm túc lĩnh hội và quán triệt thực hiện có hiệu quả ý kiến chỉ đạo của Tổng Bí thư. Chúng tôi xin hứa với đồng chí Tổng Bí thư, với Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ và nhân dân, toàn lực lượng sẽ tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang, những thành tích kết quả mà các thế hệ lãnh đạo Bộ Công an, đặc biệt là Tổng Bí thư đã dày công xây dựng, tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc và nhân dân...", Bộ trưởng Lương Tam Quang khẳng định.

ĐỖ TRUNG