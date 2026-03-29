Phường đầu tiên tại TPHCM xây dựng website thông tin tuyển sinh đầu cấp

Ngày 29-3, gần 500 phụ huynh, học sinh cùng đại diện các trường học, doanh nghiệp tham gia chương trình "Kết nối, đồng hành trong đổi mới và sáng tạo cùng các trường học", do UBND phường Hòa Hưng tổ chức.

Chương trình nhằm giới thiệu tổng thể hệ thống trường học trên địa bàn phường cho phụ huynh và học sinh biết và lựa chọn môi trường học tập, rèn luyện phù hợp, đồng thời kết nối các trường học và doanh nghiệp trong việc thực hiện các yêu cầu đổi mới giáo dục.

Phụ huynh tìm hiểu về cơ sở vật chất của các trường học trên địa bàn

Sau sắp xếp địa giới hành chính, phường Hòa Hưng có 16 trường công lập và 19 trường ngoài công lập. Chất lượng của các trường khá đồng đều, đảm bảo đầy đủ chỗ học cho người dân trên địa bàn.

Tại chương trình, phụ huynh và học sinh được trực tiếp tham quan các gian hàng giới thiệu về cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên, chương trình giáo dục của các trường để lựa chọn môi trường giáo dục phù hợp nhu cầu, nguyện vọng và điều kiện thực tế của gia đình; được giải đáp các thắc mắc liên quan đến công tác tuyển sinh đầu cấp.

Tới đây, phường Hòa Hưng sẽ vận hành website phục vụ tuyển sinh đầu cấp năm học 2026-2027 nhằm cung cấp thông tin đầy đủ về các cơ sở giáo dục trên địa bàn, tổng hợp các mốc thời gian phụ huynh cần lưu ý trong việc đăng ký tham gia tuyển sinh cho con.

Đây là địa phương đầu tiên trên địa bàn TPHCM vận hành kênh thông tin trực tuyến này nhằm hỗ trợ tối đa phụ huynh và học sinh trong việc chọn trường phù hợp.

Học sinh lớp 9 tham gia chương trình tư vấn tuyển sinh, chọn trường ở cấp THPT tại khuôn khổ ngày hội

Chương trình còn diễn ra nhiều hội thảo với chủ đề "Tiện ích số trong nhà trường", "Tiếng Anh trong thời đại số" nhằm tạo thêm cầu nối cho các doanh nghiệp và trường học chia sẻ kinh nghiệm, giải pháp chuyển đổi số đáp ứng yêu cầu đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục tại các cơ sở trường học.

Lãnh đạo UBND phường Hòa Hưng trao giấy khen cho học sinh đạt giải thưởng tại Kỳ thi Học sinh giỏi lớp 9 cấp thành phố

Dịp này, UBND phường đã vinh danh và khen thưởng 33 học sinh đạt giải tại Kỳ thi Học sinh giỏi lớp 9 cấp thành phố; 36 học sinh mầm non đạt giải tại Ngày hội "Bé vẽ sáng tạo cùng BITEX" và 74 giáo viên đạt giải Hội thi "Giáo viên dạy giỏi phường Hòa Hưng" năm học 2025-2026.

THU TÂM