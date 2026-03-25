Hà Nội: Học sinh thi vào lớp 10 có 3 nguyện vọng, không phụ thuộc khu vực tuyển sinh

Ngày 25-3, Sở GD-ĐT Hà Nội ban hành hướng dẫn tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2026-2027. Điểm mới nhất trong hướng dẫn là mỗi học sinh được đăng ký tối đa 3 nguyện vọng vào các trường THPT công lập không chuyên bất kỳ trên địa bàn toàn thành phố.

Các nguyện vọng phải được xếp theo thứ tự ưu tiên và hệ thống sẽ khóa toàn bộ dữ liệu, không cho phép điều chỉnh sau khi hết hạn đăng ký chính thức vào ngày 17-4.

Hướng dẫn cũng nêu rõ, kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 chung cho toàn thành phố sẽ diễn ra vào các ngày 30-5 và 31-5 với 3 môn thi bắt buộc gồm: Toán, Ngữ văn và ngoại ngữ. Cấu trúc đề thi bám sát chương trình giáo dục phổ thông, tập trung đánh giá năng lực thực tế của học sinh lớp 9 thông qua hình thức tự luận cho môn Toán, Ngữ văn và trắc nghiệm cho môn ngoại ngữ.

Điểm xét tuyển là căn cứ duy nhất để tuyển sinh, được tính dựa trên tổng điểm 3 bài thi cộng với các điểm ưu tiên và khuyến khích theo quy định hiện hành. Để đảm bảo tính minh bạch, khâu chấm thi môn ngoại ngữ sẽ được thực hiện hoàn toàn bằng phần mềm máy tính với nhiều mã đề khác nhau trong mỗi phòng thi.

Cùng với đó, quy trình đăng ký năm nay cũng tăng cường ứng dụng mạnh mẽ về công nghệ thông tin khi toàn bộ hồ sơ được thực hiện trực tuyến qua tài khoản định danh điện tử VNeID. Hệ thống sẽ mở cổng thử nghiệm từ ngày 4-4 đến 17 giờ ngày 6-4 để thí sinh làm quen thao tác, trước khi chính thức tiếp nhận dữ liệu từ ngày 10-4 đến hết ngày 17-4.

Sau thời điểm này, các nhà trường sẽ in phiếu đăng ký từ hệ thống để học sinh và phụ huynh kiểm tra, ký xác nhận lần cuối nhằm đảm bảo tính chính xác tuyệt đối trước khi bước vào kỳ thi chính thức.

Điểm chuẩn vào các trường dự kiến sẽ được công bố công khai từ ngày 19-6 đến 22-6. Ngay sau khi biết kết quả, thí sinh trúng tuyển phải thực hiện thủ tục xác nhận nhập học trực tuyến hoặc trực tiếp từ ngày 25-6 đến 27-6 để hoàn tất quá trình tuyển sinh.

Trước đó, vào năm học 2025-2026, học sinh thi vào lớp 10 công lập tại Hà Nội cũng được đăng ký tối đa 3 nguyện vọng (NV) nhưng khu vực tuyển sinh dựa trên nơi thường trú của học sinh, hoặc phụ huynh. Trong đó, NV1 và NV2 phải cùng một khu vực, NV3 có thể thuộc bất kỳ khu vực.

Do vậy, việc kỳ thi tuyển sinh lớp vào lớp 10 năm học 2026-2027 bỏ giới hạn địa giới khu vực tuyển sinh sẽ giúp phân bổ nguồn lực học sinh hợp lý hơn, nhưng cũng đặt ra vấn đề về điểm số khi mặt bằng cạnh tranh tại các trường nội thành dự báo sẽ có những biến động khó lường.

MINH KHANG