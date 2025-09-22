TP Cần Thơ: Khánh thành, khởi công 18 công trình hơn 12.252 tỷ đồng

Quang cảnh buổi lễ

Đến tham dự buổi lễ có các đồng chí: Đỗ Thanh Bình, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy TP Cần Thơ; Trần Văn lâu, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ.

Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Trần Văn Lâu phát biểu tại lễ khởi công

Phát biểu tại lễ khởi công, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Trần Văn Lâu nhấn mạnh: Đây là sự kiện có ý nghĩa chính trị - xã hội sâu sắc, những công trình, dự án được khởi công, khánh thành hôm nay góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.

Trong chuỗi sự kiện, có 8 công trình được khởi công và 10 công trình được khánh thành, với tổng mức đầu tư hơn 12.252 tỷ đồng. Trong đó, tiêu biểu là Dự án Nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 91 (đoạn từ Km0 - Km7) và Dự án Phát triển Đô Thị Xanh thích ứng biến đổi khí hậu thành phố Ngã Bảy.

Khởi công Dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 91 (đoạn từ KM0 – KM7) TP Cần Thơ

Chủ tịch UBND TP Cần Thơ cho rằng, sự kiện này không chỉ là niềm tự hào của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố, mà còn là minh chứng sinh động cho tinh thần đoàn kết, khát vọng đổi mới, ý chí vươn lên vì một Cần Thơ phát triển nhanh, bền vững, văn minh, hiện đại.

Các đại biểu nhấn nút Khởi công Dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 91 (đoạn từ KM0 – KM7) TP Cần Thơ

Theo ông Lê Minh Cường, Giám đốc Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng công trình giao thông và nông nghiệp TP Cần Thơ, Dự án Nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 91 (đoạn từ Km0 - Km7), có tổng chiều dài tuyến khoảng 7,04km. Điểm đầu K0+000 tại nút giao đường Cách Mạng Tháng Tám - Hùng Vương - Trần Phú - Nguyễn Trãi; điểm cuối: tại cột Km7, Quốc lộ 91, kết nối với đoạn Km7+00 - Km14+000 đang khai thác sử dụng.

Tổng quan dự án nâng cấp Quốc lộ 91 (đoạn từ Km0 - Km7)

Dự án có mặt cắt ngang đường rộng 37m, gồm phần xe chạy (6 làn xe) 23m, dải phân cách giữa 4m, vỉa hè mỗi bên 5m. Trên tuyến có 1 công trình cầu là cầu Bình Thủy có chiều dài cầu chính 145m, đường dẫn hai đầu cầu dài 456m, được xây dựng vĩnh cửu bằng bê tông cốt thép.

Đây là công trình giao thông đường bộ (đường đô thị), cấp công trình cấp I (tốc độ thiết kế 60km/giờ), có tổng mức đầu tư là 7.238 tỷ đồng, sử dụng nguồn vốn ngân sách Trung ương và ngân sách Địa phương, thời gian thực hiện dự án năm 2023 - 2027.

Thiết kế đoạn 7km Quốc lộ 91 qua địa bàn TP Cần Thơ

Đến nay, chủ đầu tư đã hoàn thành các thủ tục về phê duyệt hồ sơ thiết kế, lựa chọn nhà thầu thi công, tư vấn giám sát. Mặt bằng cũng cơ bản đảm bảo đủ điều kiện để dự án chính thức được khởi công xây dựng. Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng cùng đơn vị tư vấn thiết kế, tư vấn giám sát, nhà thầu thi công cam kết sẽ triển khai thi công đảm bảo đúng các tiêu chuẩn kỹ thuật, đảm bảo tiến độ, chất lượng, mỹ quan công trình và an toàn lao động, vệ sinh môi trường theo đúng hồ sơ thiết kế được phê duyệt.

Các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công Dự án Phát triển Đô Thị Xanh thích ứng biến đổi khí hậu thành phố Ngã Bảy

Dự án “Phát triển đô thị xanh thích ứng với biến đổi khí hậu thành phố Ngã Bảy (nay là phường Ngã Bảy và phường Đại Thành, TP Cần Thơ) có tổng vốn thực hiện là hơn 1.211 tỷ đồng. Toàn bộ dự án được chia thành 4 hợp phần: giảm thiểu rủi ro ngập úng; cải thiện quản lý nước thải và vệ sinh môi trường; cải tạo nâng cấp đô thị và phát triển không gian công cộng và hợp phần hỗ trợ kỹ thuật.

Mục tiêu của dự án nhằm phát triển hệ thống các đô thị vùng ĐBSCL theo đúng định hướng quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống đô thị Việt Nam đến năm 2025 tầm nhìn đến năm 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Xây dựng thành phố Ngã Bảy thành đô thị xanh, ứng phó với biến đổi khí hậu, kết cấu hạ tầng đô thị đồng bộ theo hướng hiện đại, tiếp cận các tiêu chuẩn đô thị xanh, đô thị văn minh.

Các đại biểu khởi công xây dựng dự án Đường từ cầu chữ Y đến đường Võ Văn Kiệt (phường Phú Lợi, TP Cần Thơ), vốn đầu tư hơn 147 tỷ đồng

Để các công trình được triển khai đúng kế hoạch và phát huy hiệu quả, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Trần Văn Lâu yêu cầu chủ đầu tư và đơn vị liên quan tổ chức quản lý, vận hành, khai thác và sử dụng công trình, dự án đã khánh thành bảo đảm an toàn, phát huy hiệu quả đầu tư, bảo đảm môi trường sáng - xanh - sạch - đẹp.

Các địa phương khai thác tối đa lợi thế của các dự án để đầu tư quy hoạch, phát triển không gian, hạ tầng mới nhằm thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Đồng thời, tiếp tục quan tâm chăm lo đời sống của người dân, nhất là các gia đình đã nhường đất cho dự án.

Đối với các dự án khởi công, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Trần Văn Lâu yêu cầu các chủ đầu tư, nhà thầu, đơn vị tư vấn phát huy tinh thần trách nhiệm cao nhất, tổ chức thi công nghiêm túc, huy động tối đa nguồn lực, áp dụng công nghệ hiện đại, đảm bảo chất lượng, tiến độ, an toàn và hiệu quả; tiếp tục phối hợp với các cơ quan chuyên môn của thành phố cùng hoàn thành và phát huy hiệu quả đầu tư các các công trình, dự án. Đồng thời kêu gọi mỗi cán bộ, kỹ sư, công nhân trên công trường hãy coi đây là nhiệm vụ chính trị thiêng liêng, nỗ lực phấn đấu với tinh thần “tất cả vì sự phát triển của Cần Thơ, tất cả vì cuộc sống của nhân dân”.

