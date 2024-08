TP Dĩ An, Bình Dương: Giá trị sản xuất công nghiệp tăng gần 70 lần sau 25 năm

Sáng 20-8, Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Dĩ An long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 25 năm (1999-2024) tái lập huyện Dĩ An (nay là TP Dĩ An).

Sau 25 năm tái lập, đến nay kinh tế - xã hội của TP Dĩ An có sự phát triển ấn tượng, thuộc tốp các huyện, thành phố năng động nhất của tỉnh Bình Dương.

Lãnh đạo UBND tỉnh Bình Dương tham dự buổi lễ

Cụ thể, về kinh tế, TP Dĩ An có mức tăng trưởng cao, cơ cấu chuyển dịch hợp lý, tăng tỷ trọng ngành công nghiệp, dịch vụ và giảm tỷ trọng ngành nông nghiệp. So với năm 1999, năm 2023, tổng giá trị sản xuất công nghiệp của Dĩ An tăng gần 70 lần; số lượng các khu công nghiệp tăng gấp 3 lần...

Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương trao tặng Huân chương lao động hạng Nhất cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP Dĩ An

Theo Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương Võ Văn Minh, TP Dĩ An đã vươn mình mạnh mẽ, gặt hái thêm nhiều thành quả, từ một huyện thuần nông, đến nay đã trở thành địa phương phát triển công nghiệp của tỉnh, đời sống nhân dân không ngừng được cải thiện và nâng cao...

TP Dĩ An có rất nhiều dư địa để phát triển, nằm giữa các thành phố lớn trong vùng và là cửa ngõ giao thương quan trọng của tỉnh với khu vực Đông Nam bộ.

Ông Võ Văn Minh đề nghị Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP Dĩ An tiếp tục phấn đấu, nỗ lực nhiều hơn với quyết tâm chính trị lớn hơn, huy động tối đa mọi nguồn lực để Dĩ An thật sự trở thành địa điểm lý tưởng thu hút các nhà đầu tư, phấn đấu trở thành đô thị loại I..., đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của tỉnh.

Đây là nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ, chính quyền; đồng thời cũng là mục tiêu, sự kỳ vọng của người dân Dĩ An và của lãnh đạo tỉnh, xây dựng TP Dĩ An ngày càng giàu đẹp, văn minh và hiện đại.



Tại buổi lễ, thừa ủy quyền Chủ tịch nước, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương Võ Văn Minh đã trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP Dĩ An; trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhì cho ông Phạm Văn Bảy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Dĩ An; trao tặng Huân chương Lao động hạng Ba cho ông Võ Văn Giàu, nguyên Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Dĩ An.

Dịp này, TP Dĩ An trao 40 suất học bổng cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, mỗi suất trị giá 5 triệu đồng, do Hội Chữ thập đỏ tỉnh hỗ trợ.

XUÂN TRUNG