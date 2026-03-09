“Phủ xanh” thông tin tích cực trên không gian mạng về công tác bầu cử

Chiều 9-3, Sở VH-TT TPHCM đã có cuộc họp với các đơn vị về công tác phối hợp tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Trao đổi tại cuộc họp, bà Trần Lê Thanh Trúc, Trưởng phòng Việc làm – An toàn lao động, Sở Nội vụ TPHCM, cho biết, đơn vị đã phối hợp các cơ quan liên quan gửi văn bản đến doanh nghiệp trên địa bàn, đề nghị tạo điều kiện để người lao động tham gia bầu cử.

Cụ thể, doanh nghiệp cần hướng dẫn, phổ biến cho người lao động tìm hiểu danh sách những người ứng cử, thời gian và địa điểm bỏ phiếu; sắp xếp thời gian làm việc hợp lý, hạn chế tăng ca vào ngày 15-3. Với các doanh nghiệp sản xuất theo dây chuyền không thể tạm dừng hoạt động, đề nghị bố trí ca làm việc luân phiên để người lao động tham gia bỏ phiếu đầy đủ. Bên cạnh đó, người lao động cũng được hướng dẫn tra cứu thông tin bầu cử trên ứng dụng VNeID.

Sở Nội vụ TPHCM cũng đề nghị UBND các phường, xã, đặc khu tăng cường tuyên truyền đến người dân, các hộ kinh doanh và doanh nghiệp nhằm lan tỏa thông tin về công tác bầu cử.

Tại buổi làm việc, đại diện các đơn vị tham dự cho rằng, trong bối cảnh người dân tiếp cận thông tin ngày càng nhiều qua mạng xã hội, công tác truyền thông cần tận dụng các nền tảng số bằng cách xây dựng các video, clip ngắn, nội dung trực quan để tăng khả năng tiếp cận.

Thượng tá Đoàn Minh Hòa, Phó Trưởng Phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an TPHCM chia sẻ, các sản phẩm truyền thông có thể được sáng tạo trên nền tảng thông tin chính thống, tập trung vào những nội dung cơ bản như ý nghĩa của ngày bầu cử, quyền và nghĩa vụ của công dân khi tham gia bầu cử, địa điểm bỏ phiếu để người dân dễ tiếp cận và tham gia. Cần lưu ý, trước khi đăng tải, các sản phẩm truyền thông cần được rà soát kỹ để tránh trường hợp nội dung chưa phù hợp.

Phát biểu kết luận, Phó Giám đốc Sở VH-TT TPHCM Nguyễn Ngọc Hồi nhấn mạnh, đây là tuần cao điểm của công tác thông tin, tuyên truyền về bầu cử. Mục tiêu là thông qua nhiều phương tiện và nền tảng khác nhau để bảo đảm đông đảo người dân trên địa bàn TPHCM được tiếp cận thông tin về bầu cử, qua đó góp phần nâng cao tỷ lệ cử tri tham gia bỏ phiếu.

Trong thời gian này, cần tập trung “phủ xanh” thông tin tích cực trên không gian mạng về công tác bầu cử bằng nhiều hình thức khác nhau, linh động, sáng tạo. Nội dung tuyên truyền nhằm nhắc nhở người dân về ý nghĩa của ngày hội non sông; những quy định phải làm; quyền và nghĩa vụ của cử tri; cung cấp thông tin những người ứng cử; thời gian, địa điểm bỏ phiếu để cử tri tìm hiểu và tham gia.

Phó Giám đốc Sở VH-TT TPHCM đề nghị, các hoạt động truyền thông về bầu cử cần được đẩy mạnh trên không gian mạng từ ngày 10-3 đến sau ngày bầu cử (15-3), trong đó cao điểm tập trung vào tối 13-3 và ngày 14-3 nhằm tăng hiệu quả lan tỏa. Các sản phẩm truyền thông được khuyến khích sử dụng 2 hashtag #MyHoChiMinh và #MyVote.

Phó Giám đốc Sở VH-TT TPHCM Nguyễn Ngọc Hồi khuyến khích các đơn vị truyền thông, nhà sáng tạo nội dung và người có ảnh hưởng trên mạng xã hội tham gia sản xuất các sản phẩm tuyên truyền về bầu cử. Những nội dung sáng tạo, tạo được xu hướng tích cực sẽ được xem xét biểu dương, khen thưởng.

