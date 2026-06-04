Chính trị

Đại hội XIV Công đoàn Việt Nam dự kiến bầu 135 ủy viên Ban Chấp hành

SGGPO

Đại hội XIV Công đoàn Việt Nam dự kiến bầu 135 ủy viên Ban Chấp hành khóa XIV, giảm 32 ủy viên trong Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn khóa XIV.

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Các đại biểu tiến hành biểu quyết danh sách nhân sự giới thiệu bầu Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa XIV, chiều 4-6. Ảnh: QUANG PHÚC

Chiều 4-6, tại Trung tâm Hội nghị quốc gia (Hà Nội), Đại hội XIV Công đoàn Việt Nam nhiệm kỳ 2026-2031 nghe trình bày Đề án nhân sự Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa XIV.

Trình bày Đề án, đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa XIII, cho biết Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa XIV nhiệm kỳ 2026-2031 dự kiến có 145 ủy viên, giảm 32 người so với khóa XIII (177 ủy viên).

Theo Đề án, tại Đại hội sẽ bầu 135 ủy viên Ban Chấp hành khóa XIV. 10 chỉ tiêu còn lại được giữ khuyết để tiếp tục kiện toàn trong nhiệm kỳ do một số địa phương, đơn vị và cơ quan hiện chưa có nhân sự phù hợp để giới thiệu.

Đồng chí Nguyễn Anh Tuấn cho biết, để bảo đảm số dư theo quy định, Đại hội dự kiến giới thiệu 150 người để bầu lấy 135 người vào Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa XIV.

Theo Đề án, việc giữ lại một số chỉ tiêu nhằm tiếp tục hoàn thiện cơ cấu Ban Chấp hành trong nhiệm kỳ khi có nhân sự đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định.

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Các đại biểu tiến hành biểu quyết danh sách nhân sự giới thiệu bầu Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa XIV, chiều 4-6. Ảnh: QUANG PHÚC

Sau khi nghe trình bày Đề án nhân sự, các đoàn đại biểu đã thảo luận về nhân sự Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa XIV tại các địa điểm riêng trong Trung tâm Hội nghị quốc gia.

Chiều cùng ngày, các đại biểu cũng biểu quyết danh sách nhân sự giới thiệu bầu Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa XIV và tiến hành các nội dung bầu cử theo chương trình Đại hội.

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Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa XIV, chiều 4-6. Ảnh: QUANG PHÚC
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Theo chương trình Đại hội, ngày 5-6, các đại biểu sẽ tham dự Diễn đàn Thủ tướng Chính phủ với Đại hội XIV Công đoàn Việt Nam. Đại hội cũng sẽ công bố kết quả bầu Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa XIV, nhiệm kỳ 2026-2031 và ra mắt Ban Chấp hành khóa mới. Kết quả đại hội dự kiến được thông tin tại cuộc họp báo diễn ra vào trưa 5-6.

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PHÚC VĂN

Từ khóa

Đại hội XIV Công đoàn Việt Nam Ban chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Đề án nhân sự

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