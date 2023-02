TP Thủ Đức quán triệt nghị quyết về xây dựng lực lượng công an tinh nhuệ, hiện đại

Ngày 24-2, Thành ủy TP Thủ Đức (TPHCM) tổ chức hội nghị phổ biến quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết 12 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh xây dựng lực lượng công an nhân dân thực sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe quán triệt các nội dung cốt lõi của Nghị quyết 12 của Bộ Chính trị và Chỉ thị 05 của Ban Thường vụ Thành ủy TP Thủ Đức về đẩy mạnh xây dựng lực lượng công an nhân dân thực sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Đại diện UBND TP Thủ Đức cũng trình bày chi tiết kế hoạch triển khai Nghị quyết 12. Kế hoạch nhằm phát huy vai trò trách nhiệm của toàn hệ thống chính trị TP Thủ Đức, sự phối hợp, ủng hộ, giúp đỡ của MTTQ, các ban, ngành, đoàn thể và nhân dân, cùng góp phần xây dựng lực lượng Công an TP Thủ Đức thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Trong đó, công an là lực lượng nòng cốt, thực hiện thật tốt chức năng tham mưu cấp ủy Đảng, chính quyền về đảm bảo an ninh, trật tự, phục vụ triển khai kinh tế - xã hội trên toàn địa bàn TP Thủ Đức.

Song song đó, điều chỉnh, sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy công an TP Thủ Đức hoạt động hiệu quả, đảm bảo tập trung, thống nhất, chuyên sâu, tinh gọn, chặt chẽ và khoa học. Phấn đấu đến năm 2025, cơ bản xây dựng Công an TP Thủ Đức tinh gọn, mạnh; đến năm 2030 xây dựng Công an TP Thủ Đức cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, vững vàng về chính trị, tư tưởng, đạo đức.

Dự và phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Hữu Hiệp, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM, Bí thư Thành ủy TP Thủ Đức thông tin dự báo về những cơ chế, chính sách để TPHCM phát triển, trong đó có những cơ chế, chính sách cho TP Thủ Đức. Đồng thời, đồng chí cũng dự báo khi cơ chế mở, bên cạnh những thuận lợi trong thu hút đầu tư, khơi thông nguồn lực thì tình hình địa phương, nhất là trong quản lý đất đai, trật tự xây dựng… cũng sẽ phức tạp hơn. Cùng với đó, tội phạm truyền thống, phi truyền thống sẽ hoạt động mạnh mẽ hơn.

Trước những dự báo đó, Bí thư Thành ủy TP Thủ Đức yêu cầu mỗi cán bộ, chiến sĩ công an nhận thức đầy đủ tinh thần nghị quyết, ra sức phấn đấu, tập trung hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ.

Theo đồng chí Nguyễn Hữu Hiệp, TP Thủ Đức chuẩn bị sắp xếp lại tổ chức dưới phường, theo đó sẽ không còn tổ dân phố và sắp xếp lại khu phố. Đồng chí lưu ý Đảng ủy các phường lãnh đạo nắm chắc tình hình trong nhân dân. Trong đó, công an phường tăng cường xây dựng lực lượng nòng cốt trong khu dân cư để đảm bảo thông tin kịp thời các tình huống, sự việc phát sinh trong nhân dân.