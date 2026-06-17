TPHCM: 29 xã đủ điều kiện thành lập phường

Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM thống nhất chủ trương thành lập đơn vị hành chính đô thị trên địa bàn TPHCM đối với 29 xã đạt đủ tiêu chí.

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Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM đã có kết luận về chủ trương thành lập đơn vị hành chính đô thị trên địa bàn TPHCM.

Theo đó, Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM thống nhất chủ trương thành lập đơn vị hành chính đô thị trên địa bàn TPHCM đối với 29 xã đạt đủ 9/9 tiêu chí theo quy định tại Điều 5 Nghị quyết số 112/2025/UBTVQH15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Đó là các xã: An Nhơn Tây, Bình Hưng, Bình Chánh, Bà Điểm, Bình Lợi, Bình Mỹ, Đông Thạnh, Hóc Môn, Hưng Long, Long Hải, Long Điền, Nhà Bè, Hồ Tràm, Ngãi Giao, Tân An Hội, Tân Nhựt, Tân Vĩnh Lộc, Vĩnh Lộc, Xuân Thới Sơn, Thái Mỹ, Củ Chi, Đất Đỏ, Cần Giờ, Hiệp Phước, Phú Hòa Đông, Châu Pha, Long Sơn, Bàu Bàng, Bắc Tân Uyên.

Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM giao Đảng ủy UBND TPHCM lãnh đạo UBND thành phố chỉ đạo Sở Nội vụ và các sở, ngành có liên quan phối hợp với UBND 29 xã hoàn thiện Đề án thành lập đơn vị hành chính đô thị, trình cấp có thẩm quyền xem xét, quy định.

Đồng thời, giao các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM được phân công phụ trách địa bàn quan tâm đến các xã không đủ điều kiện thành lập đơn vị hành chính đô thị nhằm hỗ trợ, chia sẻ, giúp đỡ, tạo điều kiện cho xã trong thực hiện nhiệm vụ.

Ngày 15-6, UBND TPHCM đã ban hành kế hoạch tổ chức lấy ý kiến nhân dân về việc thành lập đơn vị hành chính đô thị trên địa bàn thành phố.

Theo đó, TPHCM lấy ý kiến nhân dân đối với toàn bộ hộ gia đình trên địa bàn các xã thực hiện thành lập đơn vị hành chính đô thị (thành lập phường trên cơ sở nguyên trạng xã).

UBND cấp xã tổ chức lấy ý kiến nhân dân bằng hình thức phát phiếu lấy ý kiến hộ gia đình. Nếu đạt từ 50% trở lên tổng số hộ gia đình trên địa bàn tán thành thì cơ quan xây dựng tiếp tục hoàn thiện đề án và gửi HĐND xã để xem xét, cho ý kiến.

Nếu không đạt từ 50% trở lên tổng số hộ gia đình trên địa bàn tán thành thì UBND xã tổ chức lại việc lấy ý kiến. Sau 2 lần lấy ý kiến, nếu vẫn không đạt từ 50% trở lên tổng số hộ gia đình trên địa bàn tán thành thì UBND xã báo cáo UBND TPHCM xem xét, quyết định.

Thời gian lấy ý kiến trước ngày 18-6 và báo cáo kết quả trước ngày 20-6. UBND xã trình HĐND cùng cấp xem xét, cho ý kiến việc thành lập đơn vị hành chính đô thị trước ngày 22-6; hoàn thiện hồ sơ liên quan đến Đề án, gửi về UBND TPHCM (thông qua Sở Nội vụ) trước ngày 26-6.

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