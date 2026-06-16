Kiến nghị gỡ vướng bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án quốc lộ 13

Ngày 16-6, lãnh đạo UBND phường Hiệp Bình (TPHCM) cho biết, đến nay công tác giải phóng mặt bằng thực hiện Dự án Nâng cấp, mở rộng quốc lộ 13, dự án thành phần 1, đã chi trả 692/1.041 trường hợp với số tiền hơn 4.829 tỷ đồng.

Công tác giải phóng mặt bằng tại Dự án Nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 13 (dự án thành phần 1). Ảnh: ĐÌNH DƯ

Theo lãnh đạo UBND phường Hiệp Bình, dự án có tổng chiều dài 5,9km, nằm trên quốc lộ 13, đoạn từ cầu Bình Triệu thuộc địa bàn phường Hiệp Bình Chánh (TPHCM) đến ranh giới tỉnh Bình Dương trước đây. Dự án ảnh hưởng đến 1.041 trường hợp, gồm 213 trường hợp giải tỏa trắng, 828 trường hợp giải tỏa một phần. Có khoảng 250 trường hợp dự kiến tái định cư bằng nền đất và 92 trường hợp dự kiến tái định cư bằng căn hộ.

UBND phường Hiệp Bình đã ban hành và công bố 1.041/1.041 quyết định phê duyệt phương án chi tiết bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, với tổng số tiền hơn 7.443 tỷ đồng. Đến nay, phường đã chi trả 692/1.041 trường hợp, với số tiền hơn 4.829 tỷ đồng.

Nhiều công trình được giải phóng mặt bằng để bàn giao thực hiện dự án. Ảnh: ĐÌNH DƯ

Phường cũng đã bàn giao 161/1.041 trường hợp, với diện tích thu hồi 23,919/39,54ha, đạt tỷ lệ 60,49%. Dự kiến đến ngày 30-6 sẽ có khoảng 300 trường hợp đồng ý bàn giao mặt bằng; đến ngày 15-7 có thêm khoảng 250 trường hợp đồng ý bàn giao mặt bằng. Phường phấn đấu đến ngày 31-7 hoàn thành công tác thu hồi mặt bằng.

Theo UBND phường Hiệp Bình, qua tiếp xúc, vận động các tổ chức, cá nhân bị ảnh hưởng bởi dự án nhưng chưa đồng thuận bàn giao mặt bằng, phần lớn các hộ dân đề nghị sớm có phương án bố trí tạm cư trong thời gian chờ nhận nền đất hoặc căn hộ tái định cư.

Tuy nhiên, hiện dự án chưa được cơ quan có thẩm quyền xác định là dự án “cấp bách”. Vì vậy, Ban Bồi thường, giải phóng mặt bằng TPHCM chưa thể bố trí nguồn kinh phí hỗ trợ tạm cư cho người dân.

Ngoài ra, một số trường hợp có mức bồi thường, hỗ trợ là 0 đồng do có nguồn gốc là đất thuộc sở hữu Nhà nước giao cho tổ chức quản lý, sử dụng nhưng sau đó được chuyển nhượng, giao đất hoặc ký hợp đồng chuyển nhượng trái thẩm quyền cho một số cá nhân sử dụng. Hiện việc xác định mức hỗ trợ khác đối với các trường hợp này chưa có cơ sở và hướng dẫn cụ thể, vì vậy công tác thu hồi mặt bằng gặp nhiều khó khăn.

Để tháo gỡ các vướng mắc trên, UBND phường Hiệp Bình kiến nghị UBND TPHCM sớm trình HĐND TPHCM thông qua chủ trương xác định Dự án Nâng cấp, mở rộng quốc lộ 13 là dự án “cấp bách”, làm cơ sở để Ban Bồi thường, giải phóng mặt bằng TPHCM hỗ trợ tiền tạm cư cho các trường hợp đủ điều kiện.

UBND phường cũng kiến nghị UBND TPHCM chấp thuận chủ trương thành lập tổ công tác đặc biệt gồm các sở, ban, ngành và đơn vị liên quan, trong đó Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, nhằm kịp thời hướng dẫn, hỗ trợ UBND phường tháo gỡ, xử lý các trường hợp vướng khó cụ thể liên quan đến pháp lý, nguồn gốc đất, xác định hạn mức và mức bồi thường.

THANH HIỀN