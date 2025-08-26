Chính trị

TPHCM: 5.151 đảng viên được trao tặng Huy hiệu Đảng

Đợt ngày 2-9, toàn Đảng bộ TPHCM có 5.151 đảng viên được trao tặng Huy hiệu Đảng và 38 trường hợp được truy tặng Huy hiệu Đảng. 

Trong đó, nhận Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng có 10 đồng chí; nhận Huy hiệu 75 năm tuổi Đảng có 8 đồng chí; nhận Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng có 24 đồng chí; nhận Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng có 90 đồng chí; nhận Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng có 382 đồng chí.

Ảnh chụp Màn hình 2025-08-26 lúc 09.08.52.png
Đồng chí Nguyễn Văn Nên trao tặng Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng đến nguyên Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh, đợt ngày 7-11-2024. Ảnh VIỆT DŨNG

Có 288 đồng chí nhận Huy hiệu 55 năm tuổi Đảng; 431 đồng chí nhận Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng; 1.036 đồng chí nhận Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng; 1.510 đồng chí nhận Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng và 1.372 đồng chí nhận Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng.

Đợt này, Đảng bộ TPHCM cũng có 38 trường hợp được truy tặng Huy hiệu Đảng. Trong đó, có 1 trường hợp được truy tặng Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng; 3 trường hợp được truy tặng Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng; 6 trường hợp được truy tặng Huy hiệu 55 năm tuổi Đảng; 4 trường hợp được truy tặng Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng; 7 trường hợp được truy tặng Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng; 13 trường hợp được truy tặng Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng và 4 trường hợp được truy tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng.

