Thủ tướng yêu cầu đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công, quyết tâm đạt 100% kế hoạch năm 2025

Theo công điện, kết quả giải ngân đến hết tháng 8 năm 2025 ước đạt 46,3% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao, cao hơn so với cùng kỳ năm 2024 (40,4%); trong đó có 9 bộ, cơ quan Trung ương và 22 địa phương có tỷ lệ giải ngân đạt trên mức trung bình cả nước; 29 bộ, cơ quan Trung ương và 12 địa phương có tỷ lệ giải ngân dưới mức trung bình cả nước.

Việc giải ngân đầu tư công vừa mang tính cấp bách, vừa có ý nghĩa chiến lược và là nhiệm vụ trọng tâm nhằm thúc đẩy tăng trưởng, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế, tạo việc làm, thu nhập, sinh kế cho người dân. Để thực hiện mục tiêu giải ngân vốn đầu tư công năm 2025 đạt 100% kế hoạch, Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tiếp tục quyết liệt, kịp thời, đồng bộ, hiệu quả tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công năm 2025. Thủ tướng yêu cầu xác định giải ngân vốn đầu tư công là nhiệm vụ chính trị quan trọng hàng đầu, cần phải ưu tiên tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện.

Các bộ, ngành, địa phương lập kế hoạch giải ngân chi tiết cho từng dự án và kiểm soát tiến độ theo từng tuần, từng tháng; tập trung đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, tiến độ thi công, tháo gỡ kịp thời các khó khăn vướng mắc về đất đai, tài nguyên; phân công cụ thể lãnh đạo chịu trách nhiệm theo dõi tiến độ, kịp thời tháo gỡ khó khăn vướng mắc theo thẩm quyền hoặc đề xuất cấp có thẩm quyền giải quyết. Đồng thời, chủ động điều chuyển vốn từ dự án giải ngân chậm sang dự án giải ngân tốt và có nhu cầu bổ sung vốn theo quy định.

Thủ tướng yêu cầu tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong giải ngân vốn đầu tư công, xử lý nghiêm theo quy định các tập thể, cá nhân cố tình làm chậm tiến độ phân bổ, giải ngân vốn đầu tư công; thay thế ngay những cán bộ, công chức, viên chức yếu kém, hạn chế về năng lực và trách nhiệm; kiên quyết xử lý các hành vi tiêu cực, tham nhũng trong quản lý, sử dụng vốn đầu tư công.

Kiên quyết không để việc triển khai chính quyền địa phương 2 cấp ảnh hưởng đến tiến độ giải phóng mặt bằng và giải ngân vốn đầu tư công của các dự án trên địa bàn, xử lý nghiêm theo quy định đối với cán bộ không thực hiện đúng hoặc thiếu trách nhiệm trong thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao.

Thủ tướng giao Bộ Tài chính chủ trì đề xuất các giải pháp quyết liệt, đột phá, hiệu quả để bảo đảm giải ngân 100% kế hoạch vốn đầu tư công năm 2025; tổng hợp đề nghị điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công năm 2025 giữa các bộ, ngành, địa phương, đề xuất báo cáo cấp có thẩm quyền theo quy định trong tháng 9.

Bộ Tài chính chỉ đạo Kho bạc Nhà nước kịp thời thanh toán khối lượng hoàn thành, đẩy mạnh thanh toán qua dịch vụ công trực tuyến của Kho bạc Nhà nước; chỉ đạo các đơn vị chức năng bảo đảm nguồn thanh toán cho các dự án; kịp thời xử lý vướng mắc về thanh, quyết toán, đàm phán, ký kết hiệp định, rút vốn từ nhà tài trợ.

LÂM NGUYÊN