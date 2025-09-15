TPHCM rà soát toàn diện quy hoạch, cơ chế và bộ máy hành chính

Đồng chí Trần Lưu Quang, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy TPHCM, chủ trì hội nghị. Ảnh: VIỆT DŨNG

Cùng dự có các đồng chí: Nguyễn Văn Được, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TPHCM; Võ Văn Minh, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TPHCM; Nguyễn Phước Lộc, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM; Đặng Minh Thông, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM; Văn Thị Bạch Tuyết, Phó Bí thư Thành ủy, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy TPHCM.

Dự kiến thành lập lại Sở Quy hoạch - Kiến trúc

Kết luận hội nghị, Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, đặc biệt là công tác quy hoạch. Theo đó, Thường trực Thành ủy đã thống nhất chủ trương tách lĩnh vực quy hoạch, kiến trúc khỏi Sở Xây dựng để thành lập một cơ quan chuyên môn đủ năng lực và trình độ để tham mưu và triển khai toàn diện công tác quy hoạch của thành phố.

Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang kết luận hội nghị. Ảnh: VIỆT DŨNG

Phân tích về yêu cầu cấp thiết trong công tác quy hoạch, Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang cho biết, sau khi hợp nhất, TPHCM có quy mô dân số hơn 14 triệu người, diện tích trên 7.000km², do đó công tác quy hoạch phải mang tầm vóc lớn, đồng bộ và chuyên nghiệp.

Do vậy, đồng chí đề xuất TP cần thuê đơn vị tư vấn quốc tế hàng đầu xây dựng quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội của thành phố, với kinh phí huy động từ nguồn xã hội hóa. Công việc này cần được triển khai khẩn trương, không để chậm trễ.

Bí thư Thành ủy nhấn mạnh, ngoài quy hoạch chung, thành phố phải đồng thời triển khai các quy hoạch chuyên ngành, hạ tầng, xây dựng… Các quy hoạch này phải triển khai cùng lúc với quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội.

Đồng chí cũng lưu ý, không chờ xong quy hoạch này mới đến quy hoạch khác, phải làm song song, đúng quy định để có bộ quy hoạch TPHCM sớm nhất, nhằm đảm bảo TPHCM phát triển theo một định hướng thống nhất, tuân thủ quy hoạch, tạo cơ sở thu hút đầu tư phát triển thành phố.

Phấn đấu tăng trưởng đạt 2 con số

Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang nhấn mạnh, thành phố phải nỗ lực phấn đấu đạt mức tăng trưởng kinh tế hai con số trong năm 2025. Để thực hiện mục tiêu này, TPHCM cần tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm như đẩy nhanh giải ngân đầu tư công, cải thiện môi trường đầu tư theo hướng thông thoáng, minh bạch nhằm thu hút mạnh mẽ các nhà đầu tư trong và ngoài nước.

Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang trao đổi với Phó Chủ tịch UBND TPHCM Trần Thị Diệu Thúy và Giám đốc Sở GD-ĐT TPHCM Nguyễn Văn Hiếu. Ảnh: VIỆT DŨNG

Ngoài ra, Bộ máy thực thi cần được tổ chức lại rõ ràng, không để khoảng trống trách nhiệm, đặc biệt trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và giải ngân đầu tư công. TPHCM phải tiếp tục tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư để tạo điều kiện thuận lợi cho khu vực kinh tế tư nhân phát triển.

Hiện nay, TPHCM đã có cơ chế tháo gỡ cho 266/838 dự án, công trình, khu đất tồn đọng, vướng mắc do yếu tố cơ chế. Bí thư Thành ủy Trần Lưu Quang yêu cầu các sở, ngành, địa phương khẩn trương xử lý dứt điểm những trường hợp còn lại, đặc biệt là các dự án, công trình, khu đất đã có hành lang pháp lý rõ ràng, nhằm sớm đưa nguồn lực đất đai vào phục vụ phát triển kinh tế - xã hội thành phố.

Nhìn nhận thực tế hiện nay tại một số địa phương cơ sở xảy ra tình trạng nơi thừa, nơi thiếu cán bộ, Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang lưu ý cần thành lập các tổ công tác thường xuyên xuống cơ sở, bám sát thực tiễn để nắm bắt tình hình, kịp thời tham mưu, đề xuất giải pháp tháo gỡ khó khăn, xử lý các vấn đề phát sinh.

Giám đốc Sở Nội vụ TPHCM Phạm Thị Thanh Hiền phát biểu. Ảnh: VIỆT DŨNG

Bên cạnh đó, TPHCM phải sắp xếp lại trụ sở, nhà đất công để tránh lãng phí và khai thác hiệu quả nguồn lực này cho đầu tư giáo dục, y tế, công trình công cộng.

Đối với quỹ nhà tái định cư và nhà ở xã hội còn bỏ trống, Bí thư Thành ủy TPHCM đề nghị cần có cơ chế ưu tiên bố trí cho cán bộ từ hai địa phương Bình Dương và Bà Rịa – Vũng Tàu (trước đây) chuyển lên công tác tại TPHCM, nhằm giúp ổn định nơi ở, an tâm công tác. Đồng thời, thành phố cũng phải ưu tiên bố trí chỗ ở cho các nhóm đối tượng thuộc diện tái định cư do bị ảnh hưởng bởi các dự án phát triển trên địa bàn.

Giám đốc Sở Tài chính TPHCM Nguyễn Công Vinh phát biểu. Ảnh: VIỆT DŨNG

Để thống nhất cơ chế, chính sách giữa ba địa phương sau hợp nhất, Bí thư Thành ủy TPHCM yêu cầu rà soát, chọn lọc các mô hình hiệu quả để áp dụng chung, đồng thời chủ động san sẻ nguồn lực, hỗ trợ các khu vực còn khó khăn, nhất là trong lĩnh vực giáo dục, y tế và chăm sóc sức khỏe, nhằm thúc đẩy phát triển đồng đều.

Đồng chí cũng yêu cầu đẩy nhanh tiến độ xây dựng dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Nghị quyết 98/2023/QH15 của Quốc hội, kịp trình tại kỳ họp thứ 10 sắp tới. Trong đó, cần nghiên cứu, đề xuất các cơ chế thu hút nhà đầu tư chiến lược, phát triển khu thương mại tự do Cái Mép Hạ, cùng với các cơ chế tài chính đặc thù cho TPHCM.

Bí thư Thành ủy TPHCM nhấn mạnh, việc bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và giữ gìn sự bình yên cho thành phố là nền tảng cốt lõi để phát triển bền vững trong thời gian tới.

Về công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ TPHCM, Bí thư Thành ủy Trần Lưu Quang đề nghị Tiểu ban Văn kiện cần nghiêm túc tiếp thu đầy đủ các ý kiến góp ý để hoàn thiện dự thảo văn kiện. Đồng chí nhấn mạnh, công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội phải thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm, tránh hình thức và lãng phí.

