TPHCM: Bảo đảm nước sinh hoạt cho người dân vùng ven biển

TPHCM kiến nghị cho phép tăng cường khai thác tạm thời nguồn nước dưới đất tại Nhà máy nước Long Tân, nhằm giải quyết tình trạng thiếu nước sinh hoạt tại các xã Đất Đỏ, Phước Hải và Hồ Tràm.

Chiều 22-6, Văn phòng UBND TPHCM cho biết, UBND TPHCM vừa có văn bản gửi Bộ Nông nghiệp và Môi trường kiến nghị cho phép tăng cường khai thác tạm thời nguồn nước dưới đất tại Nhà máy nước Long Tân, nhằm giải quyết tình trạng thiếu nước sinh hoạt tại các xã Đất Đỏ, Phước Hải và Hồ Tràm.

Khai thác tạm thời nguồn nước dưới đất tại Nhà máy nước Long Tân nhằm giải quyết tình trạng thiếu nước sinh hoạt người dân. Ảnh: QUỐC HÙNG

Theo UBND TPHCM, thời gian qua, khu vực này chịu ảnh hưởng của nắng nóng gay gắt và hạn hán kéo dài, khiến nhu cầu sử dụng nước sinh hoạt tăng đột biến. Dự báo của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho thấy khả năng xuất hiện và duy trì hiện tượng El Nino ở mức cao trong những tháng tới, làm gia tăng nguy cơ thiếu nước trên diện rộng.

Hiện tổng nhu cầu nước sinh hoạt tại ba địa phương đạt khoảng 31.000-33.000m³/ngày đêm, trong khi khả năng cung ứng thực tế của hệ thống cấp nước chỉ đạt khoảng 26.000-27.000m³/ngày đêm. Tình trạng này đang ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của hơn 24.000 hộ dân, đồng thời tác động đến môi trường đầu tư cũng như hoạt động du lịch, dịch vụ ven biển của địa phương.

Mặc dù thành phố đã triển khai nhiều giải pháp như điều tiết nguồn nước liên mạng, giảm thất thoát, mua bổ sung nước sạch từ đơn vị cấp nước khu vực và vận động người dân tích trữ nước vào giờ thấp điểm, nhưng nguồn cung vẫn chưa đáp ứng nhu cầu trong các đợt cao điểm nắng nóng, lễ, tết và cuối tuần.

Để giải quyết tình trạng trên trong thời gian chờ hoàn thành các dự án nâng cấp Nhà máy nước Đá Bàng và Nhà máy nước Sông Ray giai đoạn 2026-2029, UBND TPHCM đề xuất cho phép Nhà máy nước Long Tân nâng công suất khai thác nước dưới đất từ 6.000m³/ngày đêm lên tối đa 8.000m³/ngày đêm vào các tháng mùa khô và dịp lễ, tết hàng năm.

Theo đánh giá của thành phố, hệ thống 12 giếng khai thác hiện hữu có tổng công suất tiềm năng gần 9.000m³/ngày đêm. Việc nâng công suất thêm 2.000m³/ngày đêm đã được kiểm nghiệm trong quá trình lập hồ sơ cấp phép trước đây và hoàn toàn khả thi về mặt kỹ thuật. Nguồn nước ngầm khai thác thuộc tầng chứa nước sâu, ổn định, chưa có dấu hiệu suy giảm và không gây nguy cơ sụt lún hay ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất của người dân.

UBND TPHCM sẽ chỉ đạo các đơn vị liên quan tăng cường quan trắc mực nước, kiểm soát chặt chẽ chất lượng nước đầu ra, bảo đảm an toàn kỹ thuật và an ninh nguồn nước trong suốt thời gian triển khai giải pháp cấp bách này.

QUỐC HÙNG