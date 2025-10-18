Điều tra đường dây trộm cắp, tiêu thụ chó mèo tại phường An Hội Tây

Nhóm đối tượng trộm chó mèo tại nhiều khu vực trên địa bàn TPHCM rồi đem đi tiêu thụ.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, Công an phường An Hội Tây (TPHCM) phát hiện đối tượng N.V.T. (sinh năm 1974, ngụ phường An Hội Tây) có dấu hiệu mua bán, tiêu thụ chó mèo do các đối tượng trộm cắp mang đến.

Từ thông tin ban đầu, Công an phường An Hội Tây phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự (Công an TPHCM) tổ chức kiểm tra, xác minh làm rõ. Vào lúc 3 giờ 20 ngày 15-10, tổ công tác tiến hành kiểm tra, phát hiện và bắt giữ N.V.T. cùng 14 đối tượng khác có hành vi trộm cắp, tiêu thụ chó mèo không rõ nguồn gốc.

Các đối tượng và tang vật

Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ 21 con mèo, 26 bẫy bắt mèo và nhiều phương tiện khác có liên quan. Các đối tượng cùng tang vật được đưa về trụ sở Công an phường An Hội Tây để phục vụ điều tra, làm rõ.

Bẫy mèo bị cơ quan công an thu giữ

Bước đầu cơ quan công an xác định, T. là người đứng ra thu mua chó mèo do các đối tượng trộm cắp mang đến bán. Quá trình làm việc, các đối tượng thừa nhận hành vi của mình.

Mèo do các đối tượng bẫy trộm

Hiện, Công an phường An Hội Tây đang phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự tiếp tục củng cố hồ sơ, làm rõ vai trò của từng đối tượng để xử lý theo quy định của pháp luật. Đồng thời mở rộng điều tra, xác minh các điểm tiêu thụ động vật nghi trộm cắp khác trên địa bàn.

VĂN ANH