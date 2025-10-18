Pháp luật

An ninh - trật tự

Điều tra đường dây trộm cắp, tiêu thụ chó mèo tại phường An Hội Tây

SGGPO

Nhóm đối tượng trộm chó mèo tại nhiều khu vực trên địa bàn TPHCM rồi đem đi tiêu thụ.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, Công an phường An Hội Tây (TPHCM) phát hiện đối tượng N.V.T. (sinh năm 1974, ngụ phường An Hội Tây) có dấu hiệu mua bán, tiêu thụ chó mèo do các đối tượng trộm cắp mang đến.

Từ thông tin ban đầu, Công an phường An Hội Tây phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự (Công an TPHCM) tổ chức kiểm tra, xác minh làm rõ. Vào lúc 3 giờ 20 ngày 15-10, tổ công tác tiến hành kiểm tra, phát hiện và bắt giữ N.V.T. cùng 14 đối tượng khác có hành vi trộm cắp, tiêu thụ chó mèo không rõ nguồn gốc.

Ảnh 1 - Các đối tượng và tang vật thu giữ.jpg
Các đối tượng và tang vật

Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ 21 con mèo, 26 bẫy bắt mèo và nhiều phương tiện khác có liên quan. Các đối tượng cùng tang vật được đưa về trụ sở Công an phường An Hội Tây để phục vụ điều tra, làm rõ.

Ảnh 2 - Tang vật thu giữ.jpg
Bẫy mèo bị cơ quan công an thu giữ

Bước đầu cơ quan công an xác định, T. là người đứng ra thu mua chó mèo do các đối tượng trộm cắp mang đến bán. Quá trình làm việc, các đối tượng thừa nhận hành vi của mình.

Ảnh 3 - Tang vật thu giữ.jpg
Mèo do các đối tượng bẫy trộm

Hiện, Công an phường An Hội Tây đang phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự tiếp tục củng cố hồ sơ, làm rõ vai trò của từng đối tượng để xử lý theo quy định của pháp luật. Đồng thời mở rộng điều tra, xác minh các điểm tiêu thụ động vật nghi trộm cắp khác trên địa bàn.

Tin liên quan
VĂN ANH

Từ khóa

An Hội Tây Chó Nắm tình hình Bán lại trộm chó mèo

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Quyền Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Lê Minh Tùng

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn