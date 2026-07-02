TPHCM chủ động ứng phó áp thấp nhiệt đới có khả năng thành bão

Sở NN-MT TPHCM đề nghị các đơn vị, địa phương sẵn sàng triển khai các phương án đảm bảo an toàn cho người dân và tàu thuyền hoạt động trên sông, trên biển, trong vùng nước cảng biển...

Mưa to gây ngập đường Bình Quới (phường Bình Quới, TPHCM)

Ngày 2-7, Đài Khí tượng thủy văn Nam bộ phát bản tin liên quan áp thấp nhiệt đới trên biển đông.

Theo đó, lúc 7 giờ cùng ngày, tâm áp thấp nhiệt đới ở vị trí khoảng 17,1 độ vĩ Bắc, 113,7 độ kinh Đông, trên khu vực bắc biển Đông, cách đặc khu Hoàng Sa khoảng 240km về phía Đông Đông Bắc.

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7 (50-61km/h), giật cấp 9; di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 25km/h.

Theo dự báo, tác động của áp thấp nhiệt đới khiến vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau có gió Tây Nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8; riêng vùng biển Lâm Đồng mạnh cấp 6, giật cấp 7-8; độ cao sóng từ 2-3,5m, biển động. Vùng biển Cà Mau - An Giang gió Tây Nam cấp 4-5, giật cấp 6-7, độ cao sóng từ 1-2,5m, biển động nhẹ. Thời tiết trên biển có mưa rào và dông. Trong cơn dông đề phòng khả năng có lốc xoáy.

Do tác động của áp thấp nhiệt đới, thời tiết ở TPHCM có mây, ngày nắng gián đoạn, có mưa rào nhiều nơi, cục bộ mưa rất to, tập trung vào chiều và chiều tối. Trong cơn dông đề phòng lốc, sét, gió giật mạnh.

Để ứng phó áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão, Sở NN-MT TPHCM đề nghị các đơn vị, địa phương sẵn sàng triển khai các phương án đảm bảo an toàn cho người dân và tàu thuyền hoạt động trên sông, trên biển, trong vùng nước cảng biển và công tác phối hợp tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ trên địa bàn thành phố. Theo dõi chặt chẽ các bản tin, dự báo diễn biến vùng áp thấp gần Biển Đông và gió mạnh trên biển qua bản tin của cơ quan chức năng.

TPHCM có mây, ngày nắng gián đoạn, mưa rào nhiều nơi

UBND các phường, xã, đặc khu; Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng; Chi Cục Thủy sản và Kiểm ngư thường xuyên thông báo cho các phương tiện, tàu thuyền đang hoạt động trên biển diễn biến vùng áp thấp, để có kế hoạch sản xuất, khai thác thủy sản phù hợp.

Cùng với đó, tổ chức theo dõi, kiểm đếm, thống kê số lượng tàu thuyền đang hoạt động trong khu vực ảnh hưởng; đảm bảo giữ thông tin liên lạc với các chủ phương tiện nhằm hướng dẫn, xử lý kịp thời các sự cố. Sẵn sàng lực lượng, phương tiện, trang thiết bị phục vụ công tác tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ khi có tình huống.

Các đơn vị thông tin, truyền thông kịp thời đưa tin cảnh báo, dự báo diễn biến vùng áp thấp, thời tiết, cũng như văn bản chỉ đạo của Trung ương và thành phố để các địa phương và nhân dân chủ động ứng phó hiệu quả.

MINH HẢI