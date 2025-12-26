TPHCM chuyển đổi toàn bộ xe buýt CNG tuyến 33 và 150 sang xe buýt điện

Sáng 26-12, tại bãi xe Cộng Hòa (phường Tân Bình, TPHCM), Công ty TNHH Dịch vụ vận tải sinh thái VinBus đã tổ chức lễ công bố chuyển đổi toàn bộ 58 xe buýt chạy khí CNG sang xe buýt điện trên hai tuyến buýt số 33 và 150.

Nghi thức cắt băng chuyển đổi 58 xe buýt điện thay thế xe chạy khí CNG. Ảnh: QUỐC HÙNG

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Giám đốc Sở Xây dựng TPHCM Bùi Hoà An nhấn mạnh, việc chuyển đổi này thực hiện theo Quyết định số 876/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về chương trình hành động chuyển đổi năng lượng xanh trong ngành giao thông vận tải, đồng thời đáp ứng yêu cầu tại Văn bản số 2846/UBND-DT của UBND TPHCM về tăng cường các biện pháp kiểm soát ô nhiễm môi trường.

Theo ông Bùi Hoà An, TPHCM đang nỗ lực phát triển hệ thống giao thông công cộng theo hướng xanh và bền vững. Hiện toàn thành phố có khoảng 2.325 xe buýt đang hoạt động, trong đó có 1.082 xe sử dụng năng lượng sạch, chiếm gần 46,5% tổng số phương tiện. Thành phố đặt mục tiêu đến năm 2030, 100% phương tiện giao thông công cộng sử dụng năng lượng xanh, thân thiện với môi trường.

Trong đợt chuyển đổi này, hai tuyến xe buýt số 33 (An Sương – Suối Tiên – Đại học Quốc gia) và số 150 (Chợ Lớn – Bến xe Miền Đông mới) do VinBus đảm nhận khai thác từ tháng 8-2025. Trước đây, hai tuyến này sử dụng 43 xe buýt CNG sản xuất năm 2016. VinBus đã đề xuất thay thế toàn bộ bằng 48 xe buýt điện mới sản xuất năm 2025. Từ ngày 27-12-2025, hai tuyến này sẽ chính thức vận hành hoàn toàn bằng xe buýt điện.

Chuyển đổi 58 xe buýt điện thay thế xe chạy khí CNG. Ảnh: QUỐC HÙNG

Sở Xây dựng TPHCM đánh giá cao tinh thần chủ động, quyết tâm và cách làm bài bản của VinBus trong quá trình chuyển đổi, đồng thời bảo đảm tổ chức vận hành ổn định, liên tục. Đây được xem là tiền đề quan trọng để từng bước nhân rộng mô hình vận tải công cộng xanh trên địa bàn thành phố, với sự tham gia tích cực của các đơn vị và doanh nghiệp trong hệ sinh thái xanh.

Lãnh đạo Sở Xây dựng cũng đề nghị VinBus tiếp tục nâng cao chất lượng phục vụ, bảo đảm đúng biểu đồ chạy xe, tăng tính đúng giờ; đồng thời đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và cung cấp dịch vụ như thanh toán không tiền mặt, lệnh vận chuyển điện tử và các ứng dụng cung cấp thông tin xe buýt cho người dân.

Việc chuyển đổi sang xe điện được đánh giá là một cột mốc quan trọng trong lộ trình chuyển đổi giao thông công cộng theo hướng xanh – sạch – bền vững của TPHCM, góp phần giảm phát thải khí nhà kính, cải thiện chất lượng môi trường và nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân thành phố.

QUỐC HÙNG