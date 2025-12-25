TPHCM miễn phí xe buýt dịp Tết Dương lịch 2026

Chiều 25-12, Phó Giám đốc Sở Xây dựng TPHCM Bùi Hòa An cho biết, đơn vị vừa có báo cáo gửi UBND TPHCM về việc triển khai chương trình đồng hành phục vụ miễn phí đi xe buýt cho người dân trong ngày Tết Dương lịch năm 2026.

Theo Sở Xây dựng, trước đây, nhân kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975 – 30-4-2025), Ngày Quốc tế Lao động 1-5 và Quốc khánh 2-9, thành phố đã triển khai nhiều chương trình miễn giá vé tuyến metro Bến Thành - Suối Tiên và xe buýt.

Các hoạt động này mang lại hiệu quả tích cực, thể hiện hình ảnh “Thành phố nghĩa tình”, góp phần khuyến khích người dân sử dụng phương tiện giao thông công cộng.

Miễn phí cho hành khách đi xe buýt dịp Tết Dương lịch. Ảnh: QUỐC HÙNG

Ngày 7-10-2025, UBND TPHCM ban hành văn bản về việc hỗ trợ chi phí vận hành tàu điện để phục vụ miễn phí cho người dân trong ngày Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán.

Công ty TNHH Tư vấn truyền thông Phạm Ý đã có văn bản đề xuất tham gia tổ chức chương trình miễn vé xe buýt phục vụ người dân dịp Tết Dương lịch năm 2026.

Ngày 12-12-2025, sở có văn bản thống nhất với đề xuất của công ty trên, đồng thời yêu cầu đơn vị thực hiện đầy đủ các thủ tục pháp lý theo quy định.

Để đồng hành cùng doanh nghiệp, sở hỗ trợ công ty này tổ chức một sự kiện tại Công viên 23-9.

Thời gian tới, sở sẽ tiếp tục phối hợp các đơn vị liên quan triển khai các chương trình đồng hành miễn phí đi xe buýt trong dịp Tết Nguyên đán và đẩy mạnh hoạt động truyền thông cho giao thông công cộng.

Qua đó, góp phần thu hút người dân sử dụng phương tiện công cộng nhiều hơn, giảm áp lực giao thông và hướng tới phát triển giao thông bền vững.

QUỐC HÙNG