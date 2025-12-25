Đặc khu Côn Đảo: Phấn đấu năm 2030 sẽ sử dụng hoàn toàn xe điện

Sáng 25-12, tại Đặc khu Côn Đảo, Công ty Cổ phần KIM LONG MOTOR Huế và Tập đoàn Côn Đảo tổ chức Lễ ký kết hợp tác chiến lược toàn diện về cung cấp các phương tiện và dòng xe điện, đặc biệt là xe city bus thuần điện.

Đặc khu Côn Đảo phấn đấu sẽ sử dụng toàn bộ xe điện vào năm 2030. Ảnh: KIM LONG

Theo thỏa thuận hợp tác, KIM LONG MOTOR sẽ cung cấp cho Tập đoàn Côn Đảo 38 xe buýt city bus thuần điện, sử dụng bộ pin BYD công nghệ mới, được sản xuất tại Nhà máy sản xuất và lắp ráp pin thuộc Khu công nghiệp sản xuất, lắp ráp ô tô KIM LONG MOTOR Huế. Ngay sau lễ ký kết, lô xe đầu tiên được bàn giao và chính thức đưa vào khai thác theo Đề án triển khai 6 tuyến buýt điện tại Đặc khu Côn Đảo.

Các mẫu xe city bus điện được nghiên cứu, thiết kế có kiểu dáng nhỏ gọn, hiện đại, sàn thấp, hệ thống điều hòa công suất lớn, có camera giám sát, bảng điện tử hiển thị thông tin tuyến và ghế ngồi tiện nghi. Xe vận hành êm ái, tiết kiệm năng lượng, không phát thải và giảm thiểu tiếng ồn, góp phần bảo vệ môi trường sinh thái và nâng cao chất lượng dịch vụ vận tải công cộng tại khu vực đặc thù như Côn Đảo.

Phát biểu tại buổi lễ, đại diện Tập đoàn Côn Đảo cho biết, việc ký kết hợp tác với KIM LONG MOTOR là kết quả của quá trình đánh giá kỹ lưỡng về năng lực công nghệ, quy mô sản xuất và kinh nghiệm triển khai thực tế của doanh nghiệp. Các phương tiện được bàn giao sẽ trực tiếp phục vụ nhu cầu đi lại của người dân và du khách, đồng thời là nền tảng để xây dựng mô hình vận tải công cộng xanh, hiện đại và bền vững tại Đặc khu Côn Đảo.

KIM LONG MOTOR hiện là một trong những doanh nghiệp tiên phong trong lĩnh vực sản xuất xe buýt điện tại Việt Nam. Từ đầu năm 2025 đến nay, doanh nghiệp đã sản xuất và bàn giao gần 700 xe buýt điện cho các đơn vị vận tải trong nước, tiêu biểu như FUTA Bus Lines, phục vụ hành khách tại strip Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận.

Không chỉ tập trung thị trường nội địa, KIM LONG MOTOR còn từng bước mở rộng hoạt động xuất khẩu sang Hàn Quốc và duy trì xuất khẩu sang Thái Lan khoảng 3.000 xe buýt mỗi năm. Mới đây, doanh nghiệp tiếp tục đạt được thỏa thuận cung ứng 1.000 xe buýt tại thị trường này, khẳng định năng lực cạnh tranh và vị thế của doanh nghiệp ô tô Việt Nam trên thị trường khu vực và quốc tế.

Thời gian tới, bên cạnh xe city bus điện, KIM LONG MOTOR sẽ nghiên cứu, phát triển và cung cấp thêm các dòng xe điện từ 4–7 chỗ, phục vụ nhu cầu vận chuyển linh hoạt, du lịch sinh thái và các dịch vụ đặc thù, góp phần hiện thực hóa mục tiêu phát triển bền vững gắn với bảo vệ môi trường.

