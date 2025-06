TPHCM chuyển động mạnh mẽ với “Ngày không tiền mặt 2025”

Đoàn đại biểu tham quan gian hàng trưng bày của SATRA tại Lễ khai mạc “Ngày hội không tiền mặt 2025”

Thanh toán số đã phổ biến trong cộng đồng

Ngày không tiền mặt năm 2025 với chủ đề “Thanh toán không tiền mặt thúc đẩy kinh tế số” đã chính thức khai mạc ngày 14/6. Trong khuôn khổ chương trình hội thảo “Thanh toán không tiền mặt: Động lực tăng trưởng kinh tế số” đã thu hút gần 300 đại biểu tham dự.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Dũng phát biểu tại lễ khai mạc

Phát biểu tại sự kiện, Phó Chủ tịch UBND TPHCM, ông Nguyễn Văn Dũng, cho biết, thanh toán không tiền mặt đã trở thành xu hướng khách quan và phổ biến trong đời sống hiện nay. “Chúng ta dễ dàng gặp ở nhiều nơi như: nhà hàng, quán cà phê các hoạt động giao dịch không dùng tiền mặt. Đây là một nỗ lực lớn giúp người dân có thói quen không dùng tiền mặt…”, Phó Chủ tịch Nguyễn Văn Dũng nhận xét.

Riêng tại TPHCM, Phó Chủ tịch Nguyễn Văn Dũng cho biết, thành phố đã ban hành kế hoạch phát triển thanh toán không tiền mặt trên địa bàn với nhiều biện pháp và giải pháp thúc đẩy thanh toán số trong tất cả các lĩnh vực dịch vụ công, giáo dục, y tế, giao thông vận tải, các hoạt động xúc tiến thương mại.

Trong thời gian tới, để phát triển thanh toán không tiền mặt hơn nữa, ông Nguyễn Văn Dũng đề xuất, Chính phủ chỉ đạo các bộ ngành Trung ương tiếp tục hoàn thiện các quy định pháp luật liên quan đến triển khai thanh toán không tiền mặt, bảo đảm đồng bộ với Luật Các tổ chức tín dụng sửa đổi năm 2024, Nghị định 52 và các quy định về an toàn bảo mật thông tin cá nhân, tạo hành lang cơ sở pháp lý đồng bộ hoạt động thanh toán.

Các sở, ban ngành, UBND các phường/xã, chủ động rà soát lồng ghép các nội dung, thúc đẩy triển khai thanh toán không tiền mặt vào chương trình công tác thường xuyên của đơn vị địa phương. Trong đó tập trung triển khai đồng bộ các nhóm giải pháp tăng cường ứng dụng thanh toán điện tử trong dịch vụ công, đặc biệt là trong lĩnh vực hành chính công, giáo dục, y tế, giao thông, thuế và phí, đảm bảo quy trình thanh toán tiện lợi và an toàn.

TPHCM cũng đề xuất phối hợp tổ chức các chương trình xúc tiến thương mại gắn với đẩy mạnh triển khai thanh toán không tiền mặt, nhất là trong các sự kiện tiêu dùng lớn như khuyến mại tập trung, chương trình xúc tiến tiêu dùng, kích cầu du lịch.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội thảo, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Đức Phớc đánh giá, việc phát triển thanh toán không tiền mặt không chỉ mang lại lợi ích cho ngành ngân hàng mà còn bị tác động tích cực đến nền kinh tế quốc gia.

Theo Phó Thủ tướng, thống kê của Ngân hàng Nhà nước cho thấy, đến cuối năm 2024, Việt Nam đã có hơn 204,5 triệu tài khoản thanh toán của khách hàng cá nhân và gần 87% người trưởng thành có tài khoản tại ngân hàng. Thanh toán không tiền mặt đã có mặt trong nhiều lĩnh vực của đời sống, từ học phí, viện phí, cho đến các giao dịch mua sắm hàng ngày.

Tuy nhiên, Phó Thủ tướng cũng thẳng thắn nhìn nhận rằng, bên cạnh những kết quả tích cực, vẫn còn một số vấn đề tồn tại cần giải quyết, đặc biệt là trong lĩnh vực an ninh mạng và bảo vệ dữ liệu cá nhân. Các tội phạm công nghệ cao ngày càng tinh vi, đòi hỏi các cơ quan chức năng và các tổ chức thanh toán phải cải tiến phương thức bảo vệ và quản lý dữ liệu, đảm bảo an toàn cho người dân và hệ thống thanh toán quốc gia. Do đó cần hoàn thiện thể chế và chính sách phù hợp để tạo điều kiện thuận lợi cho các mô hình thanh toán sáng tạo, đồng thời đảm bảo quản lý rủi ro và an toàn hệ thống, bảo vệ tài sản của người dân.

Đoàn đại biểu chụp hình lưu niệm tại lễ khai mạc “Ngày hội không tiền mặt 2025”

Bùng nổ loạt giải pháp số hóa trải nghiệm tiêu dùng

Một trong những điểm nhấn tại chuỗi sự kiện Ngày không tiền mặt năm nay là “Lễ hội không tiền mặt - Ting Ting Day 2025”, diễn ra từ 7 giờ 30 ngày 14 đến 21 giờ ngày 15-6 tại Phố đi bộ Nguyễn Huệ.

Đoàn đại biểu thực hiện nghi thức khai mạc Lễ hội “Ngày hội không tiền mặt 2025”

Tại sự kiện này, các đơn vị đã mang đến hàng loạt giải pháp thanh toán không tiền mặt riêng biệt từ quét mã QR, công nghệ chạm (NFC), nhận diện khuôn mặt, định danh điện tử (eKYC), đến các mô hình tài chính xanh tích hợp trí tuệ nhân tạo. Không khí tại các gian hàng sôi động với các trò chơi tương tác, chương trình đổi quà và trải nghiệm công nghệ mới. Các phần quà như gấu bông, dù mini, bình nước, túi vải và voucher khuyến mãi là động lực để người tham gia hào hứng “săn quà” và khám phá trọn vẹn không gian lễ hội.

Đơn cử gian hàng “Ngôi nhà chung SATRA” mang đến không gian trưng bày hiện đại, thân thiện, đậm chất số hóa, nơi người tiêu dùng có thể thoải mái trải nghiệm các sản phẩm chất lượng trong hệ thống SATRA, đồng thời thực hiện thanh toán hoàn toàn không dùng tiền mặt qua các ví điện tử, thẻ ngân hàng hoặc mã QR.

Bên cạnh trải nghiệm mua sắm tiện lợi, SATRA còn đưa ra nhiều ưu đãi hấp dẫn dành cho khách hàng như: khách hàng khi đăng ký thẻ thành viên SATRA, đồng thời mua sắm với hóa đơn từ 100.000 đồng được tặng 1 gói khăn giấy ướt SATRA Eco. Khách hàng khi mua có hóa đơn từ 300.000 đồng sẽ được tặng 1 hộp khăn giấy lụa SATRA hoặc 1 chai nước rửa chén SATRA. Với hóa đơn từ 500.000 đồng được tặng 1 chai dầu ăn SATRA 1 lít.

Ngoài ra, khách tham quan còn có cơ hội nhận ưu đãi từ các thương hiệu lớn như Cofidec, Vissan, Acecook, Wilmar, Oldenburger, Cholimex… thông qua các hoạt động dùng thử sản phẩm, chơi trò chơi tương tác nhận quà và nhiều phần thưởng thực tế.

Trao đổi bên lề sự kiện, ông Lâm Quốc Thanh, Tổng Giám đốc Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn - TNHH MTV (SATRA), cho biết, nhằm góp phần thúc đẩy thanh toán số trong cộng đồng, thời gian qua SATRA đã tích cực phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai nhiều hình thức thanh toán không tiền mặt.

Cụ thể, hệ thống bán lẻ của SATRA đã tích hợp các ví điện tử phổ biến như VNPay, MoMo, ZaloPay… nhằm đa dạng hóa kênh thanh toán, tạo thuận lợi cho người tiêu dùng và góp phần xây dựng thói quen chi tiêu hiện đại, minh bạch.

Theo ông Lâm Quốc Thanh, việc SATRA đồng hành cùng Lễ hội không tiền mặt năm nay không chỉ là hoạt động hưởng ứng chủ trương lớn của Chính phủ và UBND TPHCM mà còn thể hiện rõ cam kết của doanh nghiệp nhà nước trong việc thúc đẩy chuyển đổi số trong lĩnh vực bán lẻ, hướng đến nền kinh tế không dùng tiền mặt một cách thiết thực và bền vững.

MINH XUÂN