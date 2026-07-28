Phối hợp xuyên biên giới cứu sống người bệnh bị đột quỵ nặng

Ngày 28-7, Bệnh viện Nhân dân 115 cho biết vừa phối hợp xuyên biên giới cứu sống người bệnh T.Đ.T. (25 tuổi, ngụ TPHCM) bị đột quỵ nặng trong thời gian du lịch tại Thái Lan.

Trước đó, khi đang lưu trú tại Thái Lan, anh T. bất ngờ ngã quỵ và lên cơn co giật. Người bệnh nhanh chóng được đưa vào bệnh viện địa phương và được xác định có đột quỵ nhồi máu não cấp do tắc động mạch thân nền (một dạng đột quỵ thảm họa có thể diễn tiến xấu nhanh). Dù đã được can thiệp lấy huyết khối kịp thời nhưng người bệnh vẫn phải đối diện với tình trạng nguy hiểm do di chứng yếu liệt sau đột quỵ, viêm phổi nặng, phụ thuộc máy thở hỗ trợ hô hấp kéo dài.

Người bệnh được vận chuyển về Việt Nam bằng đường hàng không. Nhờ có sự hỗ trợ của lực lượng an ninh sân bay tại cảng hàng không Việt Nam, người bệnh được vận chuyển về Bệnh viện Nhân dân 115 nhanh chóng và an toàn. Thông qua sự phối hợp chuyên môn từ bệnh viện bạn tại Thái Lan, các bác sĩ khoa Hồi sức tích cực và chống độc, Bệnh viện Nhân dân 115 đã lên kế hoạch chăm sóc cho người bệnh trong giai đoạn phụ thuộc máy thở, kết hợp với điều trị nhồi máu não dưới sự tham vấn của chuyên gia đột quỵ tại bệnh viện.

Sau 5 ngày điều trị, người bệnh được chỉ định rút ống nội khí quản để thở tự nhiên, được chuyển tới khoa Bệnh lý mạch máu não để tiếp tục điều trị phục hồi và được chuyển tới bệnh viện chuyên sâu về phục hồi chức năng tại TPHCM.

* Cùng ngày, Bệnh viện Nhân dân 115 vừa phối hợp với Trung tâm Y tế Quân dân y Côn Đảo (đặc khu Côn Đảo, TPHCM) cứu sống người bệnh 64 tuổi bị đột quỵ, giúp người bệnh trở về với cuộc sống thường ngày.

Người bệnh được đưa vào Trung tâm Y tế Quân dân y Côn Đảo khi mới khoảng 2 giờ từ lúc xuất hiện các dấu hiệu đột quỵ: tiếp xúc chậm, nói khó, liệt hoàn toàn nửa người phải và yếu nửa người trái. Điểm đánh giá đột quỵ ban đầu (NIHSS) là 22, cho thấy tình trạng nặng, nguy cơ tàn phế cao nếu không được xử trí sớm. Tại Côn Đảo, Bác sĩ Nguyễn Trần Minh Chiến, Khoa Bệnh lý mạch máu não, Bệnh viện Nhân dân 115 đã trực tiếp đánh giá lâm sàng, mức độ khiếm khuyết thần kinh và phân tích hình ảnh CT sọ não. Kết quả cho thấy chưa ghi nhận xuất huyết não; vùng não bị ảnh hưởng vẫn còn khả năng được điều trị kịp thời.

Cuộc hội chẩn khẩn giữa các chuyên khoa và tuyến hỗ trợ được kích hoạt. PGS-TS-BS Nguyễn Huy Thắng, Trưởng khoa Bệnh lý mạch máu não, Bệnh viện Nhân dân 115, tham gia chỉ đạo chuyên môn từ xa, cùng các bác sĩ tại Côn Đảo thống nhất chỉ định dùng thuốc tiêu sợi huyết đường tĩnh mạch trong thời gian phù hợp. Sau khi hoàn tất điều trị thuốc tiêu sợi huyết, tri giác và khả năng vận động của người bệnh dần cải thiện: người bệnh nhận thức tốt hơn, nói chuyện được, tay chân bắt đầu cử động chủ động.

Trong quá trình theo dõi, ê-kíp cũng phát hiện rung nhĩ mới xuất hiện, một yếu tố có thể gây hình thành cục máu đông từ tim và dẫn đến đột quỵ. Người bệnh sau đó được chuyển viện bằng đường hàng không về Bệnh viện Nhân dân 115 trong điều kiện theo dõi hồi sức chặt chẽ. Sau quá trình điều trị và phục hồi chức năng, sức cơ của người bệnh đã phục hồi hoàn toàn.

THÀNH SƠN