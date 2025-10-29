Cả nước ghi nhận gần 200.000 ca đột quỵ mới mỗi năm

Ngày 29-10, tại Hà Nội, Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam phối hợp cùng Bộ Y tế tổ chức lễ phát động Chương trình Quốc gia phòng, chống và quản lý đột quỵ với chủ đề “Chủ động phòng, chống đột quỵ - Vì một Việt Nam khỏe mạnh”.

Khám bệnh miễn phí tại Chương trình Quốc gia Phòng, chống và quản lý đột quỵ ngày 29-10 tại Hà Nội

Chương trình được tổ chức nhằm hưởng ứng Ngày Thế giới phòng, chống đột quỵ, 29-10. Phát biểu tại buổi lễ, GS Trần Văn Thuấn, Thứ trưởng Bộ Y tế, cho biết đột quỵ hiện là nguyên nhân hàng đầu gây tử vong và tàn tật tại Việt Nam.

Theo số liệu nghiên cứu, hàng năm cả nước ghi nhận gần 200.000 ca đột quỵ mới và gần 170.000 ca tử vong, cao hàng thứ 4 Đông Nam Á. Trong đó, số ca mắc và tử vong cao nhất nằm ở nhóm 60-70 tuổi, trẻ hơn so với ghi nhận tại các quốc gia khác.

Phó Chủ tịch Thường trực kiêm Tổng Thư ký Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam Nguyễn Hữu Tú cũng chia sẻ, tình trạng đột quỵ đang trẻ hóa, nhiều trường hợp xảy ra ở người dưới 35 tuổi.

Mục tiêu mà chương trình hướng tới là xây dựng hệ sinh thái phòng, chống đột quỵ toàn diện, lấy người dân làm trung tâm, dựa trên nền tảng khoa học, công nghệ và dữ liệu; đồng thời phát huy sức mạnh liên kết giữa Nhà nước, doanh nghiệp và cộng đồng.

Ngay sau lễ phát động, Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam chủ trì tổ chức chương trình khám sàng lọc miễn phí cho 1.000 người dân với sự tham gia của hơn 50 bác sĩ và tình nguyện viên y tế từ các bệnh viện lớn như Bạch Mai, Quân đội 108, Đại học Y Hà Nội và Hội Đột quỵ Hà Nội.

Tại chương trình, người dân được đo huyết áp, đường huyết, cholesterol, BMI, siêu âm mạch cảnh, khám thần kinh cơ bản và tư vấn kiểm soát nguy cơ đột quỵ. Đặc biệt, chương trình đã ứng dụng AI phân tích dữ liệu sàng lọc, giúp xác định nhóm nguy cơ cao, đưa ra khuyến nghị cá nhân hóa và xây dựng bản đồ nguy cơ đột quỵ tại cộng đồng.

BÍCH QUYÊN