TPHCM công bố 12 dấu ấn nổi bật năm 2025

Hôm nay (10-1), UBND TPHCM công bố 12 dấu ấn nổi bật phản ánh bức tranh phát triển toàn diện, đột phá của thành phố trong năm 2025.

Theo Sở VH-TT TPHCM, năm 2025 là năm hội tụ của những sự kiện có tầm vóc chưa từng có. Qua ghi nhận, Hội đồng bình chọn đánh giá năm 2025 có nhiều thành tựu nổi bật, có tính đột phá và lan tỏa cao trên nhiều lĩnh vực và có chất lượng tương đương nhau, đều đáp ứng đầy đủ các tiêu chí về tính đại diện, ý nghĩa chính trị - xã hội, tác động tích cực và giá trị lâu dài đối với sự phát triển của thành phố.

Do đó, Hội đồng bình chọn đã thảo luận kỹ lưỡng và quyết định lựa chọn 12 dấu ấn thay vì 10 dấu ấn như mọi năm, nhằm phản ánh đầy đủ, sâu sắc và toàn diện nhất các kết quả TPHCM đạt được. Đồng thời tôn vinh xứng đáng những nỗ lực, đóng góp của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân thành phố.

Các dấu ấn nổi bật năm 2025 được lựa chọn không chỉ là những kết quả cụ thể, nổi trội, mà còn thể hiện tinh thần đổi mới, sáng tạo, quyết tâm hành động và khát vọng phát triển của TPHCM trong giai đoạn mới.

Trung tâm TPHCM nhìn từ sông Sài Gòn – khu vực tập trung các hoạt động tài chính, thương mại, dịch vụ, giữ vai trò động lực tăng trưởng của thành phố. Ảnh: HOÀNG HÙNG

12 dấu ấn gồm:

1. Sáp nhập TPHCM, Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu và thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp

Từ ngày 1-7-2025, TPHCM đã mở rộng quy mô với sự sáp nhập tỉnh Bình Dương và tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Sự kiện này đánh dấu bước phát triển quan trọng trong tổ chức không gian phát triển, quản trị đô thị và liên kết vùng của thành phố giai đoạn mới. Trên nền tảng không gian được mở rộng, thành phố xác lập mô hình phát triển 3 vùng - 1 đặc khu - 3 hành lang - 5 trụ cột.

Đến nay, bộ máy từ thành phố đến xã, phường, đặc khu từng bước đi vào nền nếp; đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức điều hành, phục vụ ngày càng tốt hơn cho người dân và doanh nghiệp.

Tổng Bí thư Tô Lâm tặng hoa của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam nhân sự kiện công bố và ra mắt Đảng bộ TPHCM. Ảnh: VIỆT DŨNG

Tổng Bí thư Tô Lâm trao Quyết định của Bộ Chính trị về chỉ định Ban Chấp hành Đảng bộ TPHCM (mới) và Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM (mới), nhiệm kỳ 2020-2025. Ảnh: VIỆT DŨNG

2. Triệu con tim hướng về ngày hội non sông kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước

Năm 2025 là cột mốc đáng nhớ trong hành trình phát triển của TPHCM, khi thành phố và cả nước kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975 - 30-4-2025).

Đây được xem là sự kiện lớn, đặc biệt và tập hợp được đông đảo nhân dân chưa từng có kể từ khi đất nước thống nhất, ở TPHCM.

Trực thăng mang cờ Tổ quốc tung bay giữa bầu trời TPHCM, phía dưới hàng triệu trái tim hướng về cờ Tổ Quốc. Ảnh: THANH CHIÊU

Sự kiện diễn ra với sự tham gia của nhiều lực lượng, đơn vị ở trung ương và TPHCM nhưng nòng cốt để làm nên thành công chính là nhân dân - với hàng triệu con tim hướng về ngày hội 50 năm thống nhất non sông.

3. Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần 1, nhiệm kỳ 2025-2030: Đại hội của niềm tin, tầm nhìn và hành động

Đây là một kỳ đại hội mang tính lịch sử đặc biệt, diễn ra trong bối cảnh thành phố vừa hoàn thành việc sáp nhập, mở rộng không gian phát triển và triển khai thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, đặt ra những yêu cầu mới về tầm nhìn, tư duy và phương thức lãnh đạo.

Đại hội vinh dự đón tiếp Tổng Bí thư Tô Lâm, Chủ tịch nước Lương Cường, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và nhiều lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước tham dự.

Tổng Bí thư Tô Lâm và các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, bộ ngành Trung ương và TPHCM dự Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ I. Ảnh VIỆT DŨNG

Đại hội đã thống nhất 30 chỉ tiêu chủ yếu giai đoạn 2025-2030. Đồng thời thống nhất 3 chương trình trọng điểm, đột phá của TPHCM nhiệm kỳ 2025-2030 về chính sách, thể chế; phát triển hạ tầng; phát triển nguồn nhân lực…

4. Nhanh chóng đề xuất sửa đổi Nghị quyết Quốc hội và hoàn thiện Nghị quyết HĐND TPHCM, tạo động lực mạnh mẽ để TPHCM phát triển trong giai đoạn mới

Sau cột mốc sáp nhập mang tính lịch sử, chính quyền TPHCM ngay lập tức kiến tạo “bộ khung” vững chắc để cỗ máy siêu đô thị vận hành ổn định, hiệu quả, tạo động lực mạnh mẽ cho giai đoạn phát triển mới.

Tâm điểm của chiến lược này là việc Quốc hội đã bấm nút thông qua Nghị quyết 260 (thay thế Nghị quyết 98 về thí điểm một số cơ chế chính sách đặc thù phát triển TPHCM).

Hội nghị lần thứ hai Ban Chấp hành Đảng bộ TPHCM khóa I xác định đây là cơ hội “kim cương”, tạo đột phá thể chế, thúc đẩy thành phố phát triển nhanh và bền vững. Đây thực sự là một “đường băng thể chế” rộng mở, tháo gỡ những điểm nghẽn lâu năm.

Quan trọng hơn, Nghị quyết 260 đã mở ra một hành lang pháp lý thoáng rộng, đánh dấu bước chuyển mình căn bản từ tư duy “xin cơ chế thí điểm” sang thế chủ động được “trao quyền và tự chịu trách nhiệm”.

Kỳ họp đầu tiên của HĐND TPHCM sau sáp nhập. Ảnh VIỆT DŨNG

Cùng với đó, HĐND TPHCM mới đã tập trung tổ chức các kỳ họp chuyên đề, ban hành 247 nghị quyết; trong đó, đã thông qua hàng loạt nghị quyết về an sinh xã hội, với nhiều chính sách mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc.

5. Nhân dân TPHCM tích cực hưởng ứng phát động của Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM trong thực hiện các hoạt động an sinh xã hội, thể hiện nét đẹp của thành phố nghĩa tình

TPHCM - Thành phố nghĩa tình với chuỗi hoạt động “Ngày hội non sông - Dân tộc kết đoàn” đã tạo nên dấu ấn sâu sắc, lan tỏa tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc.

Tinh thần ấy được khẳng định thông qua nhiều hoạt động an sinh xã hội chăm lo cho đời sống nhân dân như: chăm lo tết với hơn 367.036 suất quà, tổng kinh phí hơn 265,179 tỷ đồng; xây dựng, sửa chữa 899 căn nhà đại đoàn kết với tổng trị giá hơn 44,8 tỷ đồng; thực hiện 1974 công trình hưởng ứng Phong trào “Thành phố muôn sắc hoa", ra mắt 1.680 Khu dân cư “Đoàn kết - Nghĩa tình - Tự quản”.

Đoàn công tác TPHCM do đồng chí Nguyễn Phước Lộc, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM dẫn đầu tặng quà đến học sinh tỉnh Khánh Hòa. Ảnh VĂN MINH

Đặc biệt, với tinh thần “TPHCM - Vì cả nước, cùng cả nước”, nhân dân thành phố đã tích cực đóng góp sức người, sức của với hơn 340 tỷ đồng để ủng hộ đồng bào bão lũ miền Trung và miền Bắc khắc phục thiệt hại do bão, lũ gây ra trong năm 2025.

TPHCM cũng tổ chức các đoàn đến thăm hỏi và chuyển 50 tỷ đồng, hơn 2.900 tấn nhu yếu phẩm, 10.000 áo phao, 10.000 túi thuốc và huy động lực lượng y tế, tình nguyện viên, phương tiện vận tải, cơ giới và trang thiết bị để hỗ trợ nhân dân tỉnh Khánh Hòa khắc phục thiệt hại.

6. Kinh tế TPHCM phát triển mạnh mẽ

Năm 2025 đánh dấu một bước ngoặt quan trọng trong tiến trình phát triển của TPHCM, tốc độ tăng trưởng GRDP ước đạt khoảng 8,03%, tổng giá trị GRDP ước đạt 3 triệu tỷ đồng, chiếm 23,5% GDP cả nước; GRDP bình quân đầu người đạt 8.755 USD (khoảng 220 triệu đồng), gấp 1,7 lần mức bình quân cả nước.

Tổng thu ngân sách nhà nước ước đạt 800.043 tỷ đồng, chiếm khoảng 1/3 tổng thu quốc gia. Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) ước đạt 8,16 tỷ USD.

Một điểm nhấn có ý nghĩa chiến lược là việc Chính phủ công bố thành lập Trung tâm Tài chính quốc tế tại Việt Nam theo mô hình “một trung tâm, hai điểm đến”, đặt tại TPHCM và Đà Nẵng.

Lễ động thổ tuyến đường sắt Bến Thành - Cần Giờ. Ảnh: QUỐC HÙNG

7. Khánh thành, khởi công hàng loạt công trình dự án trọng điểm và đặc biệt khởi công tuyến đường sắt tốc độ cao Bến Thành - Cần Giờ

Năm 2025 đánh dấu bước chuyển mình mạnh mẽ của TPHCM với hàng loạt công trình hạ tầng giao thông - đô thị được khánh thành và đưa vào hoạt động.

Đặc biệt, việc khởi công tuyến đường sắt tốc độ cao Bến Thành - Cần Giờ, tuyến đường sắt tốc độ cao đầu tiên của Việt Nam với sự tham gia đầu tư trực tiếp của khu vực tư nhân.

Thành phố cũng quan tâm đến việc phát triển không gian công cộng nhằm phục vụ nhu cầu ngày càng cao của người dân. Điển hình như công viên cây xanh, không gian sân chơi phục vụ công cộng, trong đó có đài tưởng niệm nạn nhân Covid-19 được quy hoạch trên diện tích khoảng 6,8ha, với tổng mức đầu tư khoảng 1.376 tỷ đồng, được xây dựng tại khu đất số 1 đường Lý Thái Tổ, phường Vườn Lài.

Khu nhà đất số 1 đường Lý Thái Tổ, phường Vườn Lài, TPHCM. Ảnh: HOÀNG HÙNG

8. Du lịch TPHCM bứt phá toàn diện - nâng tầm quốc tế

Năm 2025 đánh dấu nổi bật của du lịch TPHCM khi ngành đạt bước phát triển toàn diện về quy mô, chất lượng và vị thế quốc tế.

Đặc biệt là thành phố đã tiên phong triển khai mô hình "Sự kiện trong sự kiện", lần đầu tiên 4 sự kiện lớn được tổ chức đồng thời, hình thành Tuần lễ Kinh tế - Du lịch quốc tế.

Du lịch TPHCM còn ghi dấu ấn bằng hàng loạt giải thưởng quốc tế uy tín, qua đó củng cố hình ảnh thành phố là trung tâm tổ chức sự kiện, điểm đến năng động, sáng tạo và có sức cạnh tranh hàng đầu khu vực châu Á.

9. TPHCM đẩy mạnh phát triển KHCN, đổi mới sáng tạo, tiên phong trong triển khai trường học số, bệnh viện số

Năm 2025 đánh dấu bước chuyển chiến lược của TPHCM trong phát triển KHCN, đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp, mở đầu quá trình triển khai mạnh mẽ Nghị quyết 57-NQ/TW của Bộ Chính trị.

Dấu mốc tiêu biểu là đưa vào vận hành Trung tâm Khởi nghiệp sáng tạo TPHCM.

Thành phố đầu tư phát triển KHCN luôn đặt người dân ở vị trí trung tâm, nổi bật qua việc tập trung chuyển đổi số trong cải cách hành chính, giải quyết những nhu cầu thiết yếu của đông đảo người dân về y tế, giáo dục.

Người dân trải nghiệm các tính năng tại kiosk tự phục vụ. Ảnh: THU HƯỜNG

Việc điều hành, tiếp nhận và xử lý kiến nghị của người dân dựa trên dữ liệu cùng các mô hình “Trạm công dân số”, kiosk tự phục vụ, robot thông minh tại các trung tâm phục vụ hành chính công đã góp phần tạo nên hình ảnh chính quyền hiện đại, minh bạch, gần dân, lấy người dân làm trung tâm.

10. Hoạt động văn hóa, thể thao, truyền thông lan tỏa mạnh mẽ, sâu đậm và TPHCM được UNESCO công nhận danh hiệu “Thành phố sáng tạo lĩnh vực điện ảnh”

Văn học nghệ thuật, báo chí, truyền thông và thể dục, thể thao thành phố tiếp tục khẳng định vai trò, trách nhiệm trong đời sống xã hội.

Tiêu biểu là việc vinh danh 50 tác phẩm văn học nghệ thuật giai đoạn 1975-2025.

Chủ trương phát triển công nghiệp văn hóa thấy hiệu quả rõ nét qua sự bùng nổ của các concert, đại nhạc hội và doanh thu điện ảnh với 11 phim Việt đạt mốc trăm tỷ.

Nhiều hoạt động sôi nổi kỷ niệm 100 năm Báo chí cách mạng Việt Nam và 50 năm Báo chí TPHCM.

Năm 2025, TPHCM được UNESCO công nhận là “Thành phố sáng tạo lĩnh vực điện ảnh” đầu tiên của Đông Nam Á.

Concert “Anh trai vượt ngàn chông gai”

11. Quốc phòng, an ninh được giữ vững, Lực lượng vũ trang Thành phố lập nhiều chiến công, thành tích xuất sắc, được Đảng, Nhà nước tặng nhiều phần thưởng cao quý

Năm 2025, Lực lượng vũ trang TPHCM và hai đơn vị thuộc Công an Thành phố (Phòng An ninh nội địa và Đội Cảnh sát hình sự đặc nhiệm thuộc Phòng Cảnh sát hình sự) vinh dự được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân.

12. Đối ngoại TPHCM năm 2025: Nâng tầm vị thế - Thúc đẩy hợp tác - Lan tỏa niềm tin

Công tác đối ngoại của TPHCM ghi dấu ấn mạnh mẽ từ chiến lược đến thực tiễn trên tất cả các trụ cột: Ngoại giao chính trị, ngoại giao kinh tế, ngoại giao văn hóa, giao lưu nhân dân.

Thành phố đã tổ chức thành công hơn 70 sự kiện đối ngoại mang tầm khu vực và quốc tế trên các lĩnh vực chính trị - kinh tế - văn hóa - du lịch.

Sau sáp nhập, không gian hợp tác quốc tế của thành phố cũng mở rộng hơn với 87 địa phương kết nghĩa trên khắp thế giới, tạo nên mạng lưới kết nối rộng khắp, góp phần duy trì tin cậy chính trị và thúc đẩy hợp tác đa lĩnh vực.

Xem chi tiết 12 dấu ấn nổi bật của TPHCM năm 2025 tại đây

