TPHCM công bố kết luận thanh tra các công trình, dự án chậm tiến độ, nguy cơ lãng phí

Theo kết quả thanh tra 60 công trình, dự án (34 dự án sử dụng vốn ngân sách và 26 dự án sử dụng vốn ngoài ngân sách), các đoàn thanh tra chủ yếu làm rõ những khó khăn, vướng mắc; xác định nguyên nhân gây khó khăn, vướng mắc dẫn đến dự án chậm tiến độ, tồn đọng, kéo dài. Đồng thời, phát hiện hạn chế, bất cập của chính sách, pháp luật để kiến nghị sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện; xác định trách nhiệm và kiến nghị xử lý hành vi vi phạm pháp luật làm cơ sở để cấp có thẩm quyền xem xét, xử lý.

Thanh tra TPHCM cũng chú trọng một số nội dung có dấu hiệu sai phạm, nguy cơ gây thất thoát, lãng phí trong việc chấp thuận chủ trương đầu tư; lập, thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư; lựa chọn nhà đầu tư, thương thảo, ký kết hợp đồng; bố trí vốn, thanh quyết toán; giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất; xác định giá đất, thực hiện nghĩa vụ tài chính về đất.

Tại hội nghị, đại diện các đoàn thanh tra đã báo cáo cụ thể kết luận thanh tra đối với từng dự án. Với các sai phạm, hạn chế, tồn tại được chỉ ra, các đoàn thanh tra cũng đã xác định rõ trách nhiệm đối với từng các cá nhân, cơ quan, đơn vị tại Kết luận thanh tra và kiến nghị xem xét, xử lý theo quy định. Đồng thời, kiến nghị UBND TPHCM chỉ đạo chấn chỉnh công tác quản lý, tăng cường kiểm tra, giám sát và chỉ đạo khắc phục những tồn tại, hạn chế, bảo đảm việc triển khai dự án đầu tư đúng quy định pháp luật, hiệu quả và minh bạch.

Theo Chánh Thanh tra TPHCM Trần Văn Bảy, việc lựa chọn thanh tra các công trình, dự án khó khăn, vướng mắc cho thấy sự chuyển hướng mạnh mẽ từ thanh tra theo kế hoạch hàng năm sang thanh tra có định hướng, tập trung vào các vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật, được xã hội quan tâm. Đây là tư duy đổi mới, thể hiện sự chủ động, nhạy bén và chiến lược trong điều hành hoạt động ngành thanh tra.

Chánh Thanh tra TPHCM Trần Văn Bảy cũng cho biết, qua thanh tra, có 16 công trình, dự án đến nay cơ bản không còn khó khăn, vướng mắc. Thanh tra Thành phố đã kiến nghị UBND TPHCM chỉ đạo giao các sở, ban, ngành và chủ đầu tư khẩn trương triển khai các bước tiếp theo để các dự án, công trình, khu đất được nhanh chóng đưa vào vận hành, sử dụng hiệu quả, tránh lãng phí nguồn lực.

Trước đó, Thanh tra Chính phủ ban hành Kế hoạch 1505/KH-TTCP về thanh tra chuyên đề các công trình, dự án có khó khăn, vướng mắc, chậm tiến độ, tồn đọng, kéo dài, hiệu quả thấp, nguy cơ gây thất thoát, lãng phí. Theo đó, Thanh tra Chính phủ sẽ tiến hành thanh tra trực tiếp 20 công trình, dự án và yêu cầu UBND TPHCM chỉ đạo Thanh tra TPHCM tiến hành thanh tra trực tiếp 94 công trình, dự án trên địa bàn Thành phố. Đến tháng 8-2025, Thanh tra Thành phố đã tổ chức hội nghị công bố các Quyết định thanh tra chuyên đề và tổ chức 12 đoàn thanh tra đối với 94 công trình, dự án có khó khăn, vướng mắc trên địa bàn Thành phố. Sau rà soát, 34 công trình, dự án được Thanh tra TPHCM đề xuất UBND TPHCM kiến nghị Thanh tra Chính phủ đình chỉ thanh tra (do đã có kết luận, đang chuẩn bị đầu tư hoặc đã được tháo gỡ khó khăn). 60 công trình còn lại được thanh tra. Đến 20-9-2025, sau khi thanh tra 60 công trình, dự án, Thanh tra TPHCM đã ban hành 12 kết luận, công bố công khai, minh bạch; tiếp tục theo dõi, đôn đốc việc thực hiện các kiến nghị, kịp thời báo cáo cấp có thẩm quyền theo quy định

