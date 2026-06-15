Kinh tế

TPHCM công bố kết luận thanh tra, kiểm tra 100 dự án, khu đất tồn đọng

SGGPO

Chiều 15-6, Thanh tra TPHCM tổ chức công bố kết luận thanh tra, kiểm tra đối với 100 dự án, khu đất tồn đọng đã hoàn tất thanh tra, kiểm tra.

Lễ công bố kết luận thanh tra, kiểm tra tại Thanh tra TPHCM. Ảnh: TH
Lễ công bố kết luận thanh tra, kiểm tra tại Thanh tra TPHCM. Ảnh: TH

Theo Thanh tra TPHCM, trong 100 dự án, khu đất tồn đọng có 12 dự án đầu tư công, 5 dự án BOT, 76 dự án ngoài ngân sách, 2 dự án khác và 5 khu đất.

Qua thanh tra, kiểm tra, có 12/95 dự án đã được đẩy nhanh tiến độ tháo gỡ trong quá trình thanh tra, không còn khó khăn, vướng mắc; 2/95 dự án đã chấm dứt hoạt động. Thanh tra TPHCM đã kiến nghị UBND TPHCM giao Sở Nông nghiệp và Môi trường tham mưu xử lý về đất đai đối với các dự án này.

Ngoài ra, có 6/95 dự án còn là đất trống, chưa triển khai thi công; 5/95 dự án chưa hoàn thành pháp lý, doanh nghiệp không có khả năng tài chính, gặp khó khăn về tài chính hoặc có tranh chấp nội bộ. Thanh tra TPHCM đã kiến nghị UBND TPHCM giao các cơ quan liên quan xử lý theo từng dự án.

Đối với 70/95 dự án còn lại, qua thanh tra, kiểm tra, Thanh tra TPHCM đã thống nhất phương án tháo gỡ để thực hiện.

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Phó chánh Thanh tra TPHCM Đinh Thị Thu phát biểu công bố kết luận thanh tra các dự án tồn đọng. Ảnh: TH

Phát biểu tại buổi công bố kết luận thanh tra, Phó Chánh Thanh tra TPHCM Đinh Thị Thu cho biết, mục tiêu thanh tra, kiểm tra nhằm làm rõ nguyên nhân khó khăn, vướng mắc khiến các dự án chậm tiến độ, tồn đọng, kéo dài; phát hiện hạn chế, bất cập của chính sách, pháp luật để kiến nghị sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện; xác định trách nhiệm và kiến nghị xử lý hành vi vi phạm pháp luật, làm cơ sở để cấp có thẩm quyền xem xét, xử lý.

Từ kết quả thanh tra, kiểm tra, Thanh tra TPHCM sẽ tham mưu UBND TPHCM có biện pháp chấn chỉnh đồng bộ, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước đối với từng lĩnh vực chuyên ngành.

Thanh tra TPHCM cũng kiến nghị UBND TPHCM thống nhất quan điểm xử lý đối với các tồn tại, vướng mắc của dự án; có cơ chế phối hợp liên ngành để giải quyết dứt điểm các vướng mắc thuộc thẩm quyền thành phố.

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THANH HIỀN

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