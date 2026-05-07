Lâm Đồng: Thanh tra nhiều dự án du lịch tồn đọng kéo dài

Một góc Khu du lịch quốc gia hồ Tuyền Lâm, phường Xuân Hương – Đà Lạt

Các dự án tập trung chủ yếu lĩnh vực du lịch như: Khu nghỉ dưỡng, hội nghị, hội thảo, khách sạn cao cấp quốc tế; Dự án Robin Dalat Resort; dự án Khách sạn 5 sao, khu nghỉ dưỡng cao cấp và du lịch sinh thái; Khu du lịch sinh thái thác Datanla và Bãi đậu xe dưới tán rừng (cùng tại Khu du lịch quốc gia hồ Tuyền Lâm, phường Xuân Hương – Đà Lạt).

Ngoài ra còn có Khu du lịch thác Đam B’ri tại phường 2 Bảo Lộc và xã Bảo Lâm 1; Khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng Đồi Cát tại xã Hòa Thắng; Khu tổ hợp khách sạn cao cấp Utisys tại xã Liên Hương; Quần thể du lịch nghỉ dưỡng, dân cư cao cấp và thể thao biển tại xã Tân Thành; Khu du lịch sinh thái biển cao cấp Lạc Việt tại xã Sơn Mỹ; Resort & Hotel Lamuine 1 (tên cũ: Khu du lịch Việt Hùng) tại phường Mũi Né…

Thanh tra tỉnh Lâm Đồng công bố các quyết định thanh tra 28 dự án khó khăn tồn đọng kéo dài

Bên cạnh đó là các dự án trong lĩnh vực đầu tư giáo dục, khu dân cư, thủy điện như: Khu dân cư Cầu Sông Lũy tại xã Phan Rí Cửa; Khu dân cư Trại Cá – Giai đoạn 2 tại xã Tánh Linh; Cơ sở Trường ĐH Tôn Đức Thắng tại phường 3 Bảo Lộc; Trường mầm non và tiểu học quốc tế Bá Thiên tại phường 2 Bảo Lộc; Khu dân cư kết hợp thương mại dịch vụ Thuận Nam tại xã Hàm Thuận Nam; Khu đô thị mới Đông Tân Thiện; Khu đô thị mới Tân Thiện (cùng tại phường La Gi)…

Đại diện các nhà đầu tư có dự án thanh tra tại buổi công bố

Theo ông Trần Thanh Toàn, Phó Chánh Thanh tra tỉnh Lâm Đồng, những dự án chậm tiến độ, gặp khó khăn, vướng mắc hoặc tồn đọng kéo dài không chỉ ảnh hưởng đến hiệu quả sử dụng đất đai, nguồn lực đầu tư mà còn tác động đến môi trường đầu tư, phát triển chung của tỉnh.

Việc thanh tra chuyên đề này nhằm rà soát toàn diện, khách quan, làm rõ thực trạng các dự án, xác định nguyên nhân của những hạn chế, tồn tại; làm rõ trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan trong quá trình tham mưu, quản lý và tổ chức thực hiện.

ĐOÀN KIÊN